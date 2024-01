BOC Group utrzymuje pozycję lidera w badaniu Gartner® Magic Quadrant™ 2023 dla narzędzi Architektury Korporacyjnej

WARSZAWA, 22 stycznia 2024 r. /PRNewswire/ -- BOC Group, światowy lider w dziedzinie tworzenia oprogramowania do BPM, EA i GRC, z dumą ogłasza swoje trzecie z rzędu wyróżnienie jako Lider w raporcie 2023 Gartner® Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools1 ze swoim narzędziem do EA - ADOIT.

ADOIT zaprezentowało także wybitne możliwości w raporcie Gartner's Critical Capabilities report2, zajmując miejsce w pierwszej trójce w kilku kategoriach, w tym "Modelowanie" i "Zarządzanie Innowacjami", oprócz otrzymania wcześniej w tym roku trzeciego wyróżnienia Customers' Choice Tool.

„ADOIT przekształca Architekturę Przedsiębiorstwa, stosując podejście zorientowane na użytkownika, wspierając współpracę i zapewniając intuicyjne doświadczenie dla wszystkich interesariuszy. Nasze zaangażowanie wykracza poza funkcjonalność, priorytetowo traktując i umożliwiając działanie osobom spoza grona ekspertów poprzez specjalistyczne usługi EA", mówi Christoph Moser, menedżer produktu ADOIT.

Pakiet Enterprise Architecture ADOIT to narzędzie nastawione na współpracę w dziedzienie EA i główne źródło wiedzy o Architekturze Korporacyjnej w organizacji, zapewniając cenną wiedzę, która wspiera ekspertów biznesowych i IT w podejmowaniu rozsądnych decyzji inwestycyjnych zmieniających cyfrowe przedsiębiorstwo.

Więcej informacji o tym, jak BOC Group i ADOIT ułatwiają transformację przedsiębiorstwa, znajdziesz na naszej stronie internetowej.

[1] Gartner "Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools," Andrew Gianni, Andreas Frangou, Austin Steinmetz, Akshay Jhawar, 20 Listopada 2023

[2] Gartner," Critical Capabilities for Enterprise Architecture Tools", Andreas Frangou, Andrew Gianni, Austin Steinmetz, Akshay Jhawar, 20 Listopada 2023.

O BOC Group

BOC Group tworzy i oferuje zaawansowane oprogramowanie do modelowania organizacji, które pozwala skutecznie zarządzać w epoce cyfrowej. Nasze narzędzia są tworzone z myślą o współpracy z innymi. Można je łatwo dostosować do potrzeb organizacji oraz wykorzystać z innymi aplikacjami w ramach szerokiego ekosystemu.

Do globalnych klientów ADOIT należą między innymi Allianz, Dentsu Aegis, iHeart Media, PostFinance, Vienna International Airport.

