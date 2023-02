BOC Group una vez más nombrado líder por su producto ADOIT en 2022 Gartner® Magic Quadrant™ para herramientas de arquitectura empresarial

MADRID, 17 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- BOC Group, el proveedor líder mundial de software de modelado empresarial para BPM, EA y GRC, ha anunciado hoy que ha sido nombrado Líder en el 2022 Gartner® Magic Quadrant para herramientas de Arquitectura Empresarial1, con su suite EA ADOIT, por segundo año consecutivo.

Además, ADOIT ha logrado excelentes resultados en el informe adjunto de capacidades críticas de Gartner2, con una puntuación por encima del promedio para los cinco casos de uso (a 30 de septiembre de 2022).

Christoph Moser, ADOIT product manager añade: "Nuestro enfoque con visión de futuro y centrado en el cliente, combinado con nuestra plataforma altamente capaz, distingue continuamente a BOC entre la multitud de proveedores de EA. La trayectoria de ADOIT hacia los servicios centrados en el usuario solo enfatiza esto aún más: ayudar a las organizaciones a democratizar el trabajo de arquitectura y fomentar la innovación a través de EA".

La suite de Arquitectura Empresarial ADOIT es un centro de colaboración de EA y una fuente de oro de datos de arquitectura, que proporciona información clave que permite a los líderes empresariales y de TI tomar decisiones de inversión inteligentes al rediseñar su empresa digital.

Para obtener más información sobre cómo BOC Group y ADOIT facilitan la transformación empresarial, visite https://www.boc-group.com/es/adoit/adoit-gartner-magic-quadrant-leader-2022

Descargo de responsabilidad de Gartner

GARTNER y MAGIC QUADRANT son marcas comerciales registradas y marcas de servicio de Gartner, Inc. y / o sus afiliadas en los EE. UU. e internacionalmente y se utilizan aquí con permiso. Reservados todos los derechos. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner rechaza todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Sobre BOC Group

BOC Group crea y comercializa un software de modelado empresarial de última generación para una gestión empresarial eficaz y amplia en la era digital. Nuestras herramientas se basan en la interconectividad. Son libres de adaptarse a sus necesidades y pueden colaborar con una amplia gama de aplicaciones de ecosistemas.

Los clientes globales de ADOIT incluyen Allianz, Dentsu Aegis, iHeart Media, PostFinance, el Aeropuerto Internacional de Viena y muchos otros.

