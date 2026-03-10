Firma Nordic Semiconductor wprowadza precyzyjne, adaptacyjne monitorowanie stanu baterii -- funkcję, która umożliwia opracowywanie inteligentniejszych i trwalszych urządzeń do Internetu rzeczy (IoT)

Nowe rozwiązanie w zakresie pomiaru naładowania zapewnia raportowanie stanu technicznego, adaptacyjne modelowanie baterii i bezproblemową obserwowalność floty za pośrednictwem platformy nRF Cloud z technologią Memfault.

NORYMBERGA, Niemcy, 10 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Nordic Semiconductor, światowy lider w dziedzinie rozwiązań łączności bezprzewodowej niskiej mocy na targach Embedded World 2026 zaprezentuje wprowadzany na rynek system Nordic Fuel Gauge v2.0, stanowiący istotną modernizację wysoce precyzyjnego rozwiązania opartego na oprogramowaniu do pomiaru poziomu naładowania dla wielokrotnie nagradzanych układów scalonych zarządzania zasilaniem nPM1300 oraz nPM1304.

Nowa wersja wprowadza zaawansowane funkcje szacowania stanu technicznego baterii (SoH), adaptacyjne modelowanie baterii i możliwości długoterminowej analizy floty, rozszerzając zaawansowane zarządzanie bateriami na szeroką gamę produktów Internetu rzeczy (IoT) o ograniczonej mocy. Ponadto nowe wydanie bezproblemowo integruje się z platformą nRF Cloud z technologią Memfault — usługą chmurową cyklu życia firmy Nordic — umożliwiając skuteczne śledzenie bez potrzeby wykorzystywania niestandardowej infrastruktury chmurowej.

Nowa wersja umożliwi producentom tworzenie bardziej niezawodnych, zrównoważonych i trwalszych produktów, spełniając jednocześnie pojawiające się wymogi dotyczące wymiany baterii. Dotyczy to między innymi rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie baterii 2023/1542, które stanowi, że baterie przenośne powinny być „łatwo wyjmowane i wymieniane przez użytkownika końcowego w dowolnym momencie cyklu życia produktu".

„Działanie baterii w terenie rzadko zgadza się z parametrami laboratoryjnymi" — mówi Geir Kjosavik, dyrektor produktu (układy scalone zarządzania zasilaniem) w Nordic Semiconductor. „Wraz z systemem Fuel Gauge 2.0 do Internetu rzeczy (IoT) wprowadzamy adaptacyjną, rzeczywistą inteligencję, która kiedyś była dostępna wyłącznie w elektronice użytkowej klasy premium. To zmienia reguły gry dla miliardów urządzeń z zasilaniem bateryjnym".

Nowe podejście do monitorowania baterii zapewnia dokładny wgląd w cały okres użytkowania

Bazując na sprawdzonej dokładności pomiaru stanu naładowania (SoC) wprowadzonej w systemie Fuel Gauge v1.0, w wersji 2.0 wprowadzono model adaptacyjny, który w sposób ciągły porównuje pierwotny profil baterii z jej rzeczywistym zachowaniem w czasie. Umożliwia to dokładne oszacowanie stanu technicznego, śledzenie cyklu ładowania i długoterminowych trendów degradacji oraz zapewnia stabilną dokładność w całym okresie użytkowania produktu, nawet w miarę starzenia się baterii. W przypadku urządzeń, w których użytkownicy trzymają kilka baterii, które są regularnie wymieniane, algorytm firmy Nordic może obsługiwać wiele baterii, zapewniając w ten sposób śledzenie aktualnego stanu technicznego każdego pakietu.

Tradycyjne układy scalone do pomiaru poziomu naładowania opierają się na ustalonych modelach lub zliczaniu kulombów, co może z czasem ulec zmianie. Podejście firmy Nordic nie wymaga specjalnego układu scalonego miernika naładowania, a zamiast tego wykorzystuje wbudowany układ nPM1300 do pomiaru napięcia, temperatury i prądu, wraz z inteligentnym algorytmem opartym na hoście. Zapewni to dokładność na poziomie układu scalonego przy niższych kosztach systemu, ze zmniejszoną złożonością wykazu materiałów i dzięki temu nie będzie zużywać się energii w trybie uśpienia, co znacznie oszczędzi pobór mocy w porównaniu z rozwiązaniami konkurencyjnymi.

Zapewnienie zgodności z przepisami, proaktywna konserwacja i długi okres eksploatacji urządzeń

Ponieważ przepisy wprowadzają wymagania dotyczące gotowości do wymiany baterii, funkcje monitorowania stanu technicznego stały się niezbędne. Miernik naładowania w wersji 2.0 pomaga producentom określić, kiedy baterie wymagają wymiany, wspiera inicjatywy umożliwiające naprawę, poprawia niezawodność produktów i obniża koszty gwarancji. Dla producentów wykorzystujących tysiące lub miliony zasilanych bateryjnie urządzeń widoczność ta staje się kluczowym narzędziem w utrzymaniu niezawodności i optymalizacji kosztów w całym cyklu życia.

Analiza baterii dla całej floty dzięki platformie nRF Cloud z technologią Memfault

System Fuel Gauge v2.0 bezproblemowo integruje się z usługami chmurowymi cyklu życia firmy Nordic — platformą nRF Cloud od Memfault. Urządzenia mogą automatycznie raportować wskaźniki stanu technicznego, stanu naładowania i parametrów działania baterii bez konieczności stosowania niestandardowej infrastruktury chmurowej. Dzięki temu zespoły inżynieryjne i operacyjne mogą monitorować stan techniczny baterii w całej flocie, identyfikować anomalie, optymalizować parametry ładowania i ulepszać przyszłe projekty sprzętu z wykorzystaniem rzeczywistych danych.

„System Memfault został zbudowany, aby zapewnić każdemu zespołowi sprzętowemu dostęp do wyrafinowanego wglądu w urządzenia", mówi François Baldassari, założyciel Memfault i wiceprezes ds. usług programowych w Nordic Semiconductor. „Bezproblemowe połączenie systemu Fuel Gauge 2.0 z platformą nRF Cloud daje firmom potężny, skalowalny sposób na zrozumienie i poprawę zachowania urządzeń w całych flotach. To przyszłość inteligencji baterii".

System Fuel Gauge 2.0 działa na dowolnym hoście w formie mikrokontrolera MCU lub bezprzewodowym układzie scalonym typu SoC, w tym na urządzeniach serii nRF54, nRF91 i hostach firm innych niż Nordic, co pozwala producentom oryginalnego sprzętu (OEM) na dostarczanie zaawansowanej inteligencji baterii do praktycznie każdego podłączonego urządzenia.

Dostępność

Miernik naładowania Fuel Gauge v2.0 firmy Nordic jest obecnie w fazie testów beta dla klientów, a jego szersza dostępność pojawi się w drugim kwartale 2026 r.

Poznaj nas na targach Embedded World 2026

Nowe rozwiązanie zadebiutuje publicznie na targach Embedded World 2026, gdzie zaprezentujemy raporty o stanie baterii w czasie rzeczywistym z urządzeń na różnych poziomach, wykorzystując inteligencję adaptacyjną i integrację z platformą nRF Cloud.

Zapraszamy do odwiedzenia firmy Nordic na demonstracje i dyskusje w następującym punkcie:

• Embedded World 2026, Norymberga — hala 4A, stoisko 310 (10–12 marca)

Zdjęcie: https://mma.prnewswire.com/media/2928236/Nordic_Semiconductor.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2922052/5838140/Nordic_Semiconductor_Logo.jpg