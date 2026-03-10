Nordic Semiconductor lance la surveillance précise et adaptative de l'état des batteries afin de permettre des objets connectés plus intelligents et dotés d'une meilleure longévité

La nouvelle solution d'estimation précise de la charge restante fournit des rapports SoH, une modélisation adaptative de la batterie et une observabilité aisée de la flotte grâce aux services nRF Cloud via la plateforme Memfault.

NUREMBERG, Allemagne, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- Nordic Semiconductor, l'un des leaders des solutions de connectivité sans fil faible consommation, annonce ce jour le lancement de Fuel Gauge v2.0 par Nordic, lors du salon Embedded World 2026. Il s'agit d'une mise à jour majeure de sa solution logicielle de jauge de batterie hautement précise, destinée aux CI de gestion de l'alimentation primés, les nPM1300 et nPM1304.

Cette nouveauté ajoute une estimation avancée du SoH (State of Health, l'état de santé de la batterie), la modélisation adaptative de la batterie et des capacités d'analyse de la flotte sur le long terme. La solution améliore la gestion des batteries pour un large éventail de produits IoT ayant des contraintes d'alimentation. De plus, cette nouvelle version s'intègre parfaitement aux services nRF Cloud via la plateforme Memfault (services de gestion du cycle de vie à distance offerts par Nordic), permettant un suivi efficace sans avoir besoin d'infrastructure cloud personnalisée.

Elle permettra également aux fabricants de créer des produits plus fiables, plus durables et conçus pour une longévité accrue, tout en respectant les nouvelles exigences concernant le remplacement des batteries, comme la règlementation de l'Union européenne 2023/1542 relative aux batteries, qui impose que les batteries des appareils portables soient « facilement amovibles et remplaçables par l'utilisateur final à n'importe quelle étape du cycle de vie du produit ».

« Le comportement des batteries sur le terrain correspond rarement à ce qu'on observe en laboratoire », explique Geir Kjosavik, chef de produit pour les CI de gestion de l'alimentation chez Nordic Semiconductor. « Grâce à Fuel Gauge v2.0, nous mettons à disposition du marché des objets connectés une intelligence adaptative basée sur le monde réel, qui était autrefois réservée aux produits électroniques haut de gamme. Cela va changer la donne pour des milliards d'appareils alimentés par batterie ».

Une nouvelle approche de la surveillance des batteries qui offre des données précises pendant toute la durée de vie

S'inspirant de la précision du State of Charge (SoC, état de charge) ayant fait ses preuves suite à son lancement conjointement à Fuel Gauge v1.0, la version 2.0 lance un modèle adaptatif qui compare en continu le profil de la batterie d'origine avec le comportement réel de la batterie au fil du temps. Cette version permet une estimation avancée du SoH, un suivi des tendances en termes de cycles de charge et de la dégradation au fil du temps, ainsi qu'une précision stable tout au long de la durée de vie du produit, même quand les batteries sont vieilles. Pour les appareils utilisant plusieurs batteries régulièrement changées par l'utilisateur, l'algorithme de Nordic peut gérer plusieurs batteries, assurant le suivi du SoH pour chacune d'entre elles.

Les CI traditionnels de jauge de batterie s'appuient sur des modèles fixes ou sur le comptage de coulombs, qui peuvent dériver avec le temps. L'approche mise au point par Nordic ne nécessite pas de CI de jauge de batterie, mais utilise à la place les mesures de tension, de température et de courant intégrées au nPM1300, combinées à un algorithme intelligent exécuté par le microcontrôleur principal. On obtient ainsi une précision équivalente à celle d'un CI dédié à un coût système moindre, une nomenclature moins complexe et une consommation nulle en état de veille, ce qui permet des économies d'énergie significatives par rapport aux solutions concurrentes.

Permettre la conformité, la maintenance proactive et des durées de vie très longues

À mesure que les règlementations se durcissent concernant la facilité de remplacement des batteries, les capacités SoH deviennent essentielles. Fuel Gauge v2.0 permet aux fabricants de déterminer quand les batteries doivent être changées, s'inscrit dans les démarches de droit à la réparation, améliore la fiabilité du produit et réduit les coûts de garantie. Pour les fabricants qui déploient plusieurs milliers, voire millions, d'objets alimentés par batteries, cette visibilité devient un outil essentiel pour maintenir la fiabilité et optimiser les coûts liés au cycle de vie.

L'intelligence appliquée à toute la flotte de batteries grâce aux services nRF Cloud fournis par la plateforme Memfault

Fuel Gauge v2.0 s'intègre parfaitement aux services de cloud tout au long du cycle de vie de Nordic, nRF Cloud disponible sur Memfault. Les appareils envoient directement les rapports SoH et SoC ainsi que les indicateurs de performance des batteries, sans nécessiter d'infrastructure cloud personnalisée. Les équipes de développement et d'opération peuvent ainsi surveiller la santé des batteries pour l'ensemble de la flotte, identifier les anomalies, optimiser les paramètres de charge et améliorer les systèmes matériels futurs à l'aide de données issues du monde réel.

« La plateforme Memfault a été conçue pour rendre accessibles à toute personne travaillant sur le matériel les informations des appareils complexes », souligne François Baldassari, fondateur de Memfault et vice-président des services logiciels chez Nordic Semiconductor. « En intégrant Fuel Gauge v2.0 de façon fluide à nRF Cloud, nous offrons aux entreprises un moyen puissant et évolutif de comprendre et améliorer le comportement des appareils, et ce dans l'ensemble de la flotte. C'est le futur de l'intelligence appliquée aux batteries. »

Fuel Gauge v2.0 fonctionne sur de nombreux microcontrôleurs ou SoC (System-on-Chip) sans fil, y compris les séries nRF54, nRF91 et les composants concurrents, ce qui permet aux fabricants OEM d'inclure l'intelligence appliquée aux batteries à quasiment tout appareil connecté.

Disponibilité

Les échantillons de test de la solution d'estimation de la charge restante Fuel Gauge v2.0 de Nordic sont disponibles actuellement pour les clients éligibles et la disponibilité étendue est prévue pour le 2ème trimestre 2026.

Venez nous rencontrer sur le salon Embedded World 2026

La nouvelle solution fera ses débuts au salon Embedded World 2026, y présentant le système de rapport sur l'état de santé des batteries en temps réel, avec des appareils affichant différents niveaux d'état de santé (SoH). Ces rapports sont possibles grâce à l'intelligence adaptative et à l'intégration nRF Cloud.

Rendez-vous sur les stands de Nordic pour des démonstrations et des conférences :

• Embedded World 2026, Nuremberg – Hall 4A, Stand 310 (du 10 au 12 mars)

