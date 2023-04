GETAC NA NOWO DEFINIUJE WYTRZYMAŁE KOMPUTERY TERENOWE, WPROWADZAJĄC TABLET NOWEJ GENERACJI UX10 i LAPTOP V110

Informacja w skrócie:

Następna generacja UX10 i V110 jest częścią nowej serii G-RuggedProTM, wyznaczającej wysokie standardy w wytrzymałej technologii komputerowej.

Oba urządzenia zaprojektowano tak, aby działały w wymagających środowiskach terenowych, takich jak sektor obronny, użyteczności publicznej, produkcyjny i bezpieczeństwa publicznego.

Nowa generacja UX10 jest również dostępna w specjalnie zaprojektowanej obudowie UX10-IP, wyposażonej w całkowicie uszczelnione przyciski, które umożliwiają szybkie czyszczenie i dezynfekcję przez personel medyczny.

WARSZAWA, Polska, 21 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- Getac ogłosił dziś wprowadzenie na rynek nowej generacji tabletu UX10 i laptopa V110 – dwóch potężnych, a jednocześnie przenośnych, w pełni wytrzymałych urządzeń zaprojektowanych do pracy w wymagających środowiskach pracy, takich jak sektory użyteczności publicznej, bezpieczeństwa publicznego i obrony.

Zarówno UX10, jak i V110 są wyposażone w procesory Intel® CoreTM 12. generacji, rozszerzoną pamięć i większe opcje przechowywania, a także rozbudowane opcje I/O i łączności (w tym 5G), co czyni je dwoma najbardziej zaawansowanymi wytrzymałymi urządzeniami, jakie kiedykolwiek wyprodukowała firma Getac.

G-RuggedPro: Wysoki standard w wytrzymałej technologii komputerowej

UX10 i V110 nowej generacji są częścią nowej serii G-RuggedProTM firmy Getac. Każde urządzenie z serii G-Rugged Pro jest projektowane i produkowane zgodnie z rygorystycznymi standardami Getac, dzięki czemu klienci wiedzą, że za każdym razem otrzymują wyjątkowy produkt.

UX10: Wyjątkowo wytrzymała wydajność, elegancki nowy wygląd

W pełni wytrzymały tablet UX10 o przekątnej 10,1 cala nowej generacji został przeprojektowany pod kątem jeszcze większej wydajności i wszechstronności. Kluczowe funkcje obejmują wybór między potężnymi procesorami Intel® CoreTM 12 generacji i procesorami Intel® Pentium® Gold, dostosowanymi do różnych zastosowań, oraz ekran dotykowy LumiBond® o jasności 1000 nitów. Ponqdto, 8 GB pamięci RAM DDR4 (z opcją do 32 GB) i dysk SSD PCIe NVMe o pojemności 256 GB (z opcją do 1 TB) zapewniają wyjątkowe możliwości obliczeniowe. Ulepszone funkcje łączności obejmują Bluetooth 5.3, Intel® Wi-Fi 6E AX211, Thunderbolt™ 4 Type-C oraz opcjonalną obsługę 4G LTE lub 5G Sub-6, aby zapewnić łączność osobom i zespołom nawet w odległych lokalizacjach.

Jego lekka konstrukcja sprawia, że UX10 jest łatwy do przenoszenia i obsługi przez długi czas, a certyfikaty IP66 i MIL-STD-810H, odporność na upadki z wysokości do 6 stóp i zakres roboczy od -29°C do +63°C (-20°F do 145°F) zapewniają optymalną funkcjonalność nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych.

UX10-IP: Zaprojektowany, aby ułatwić dezynfekcję dla personelu medycznego

UX10-IP nowej generacji posiada w pełni uszczelnione przyciski, które umożliwiają szybką i łatwą dezynfekcję przez personel medyczny. Jego w pełni wytrzymała konstrukcja z certyfikatem IP66 zapewnia również ochronę przed kurzem, wodą i sprayem dezynfekującym, zapewniając doskonałą niezawodność w wymagających środowiskach medycznych.

V110: Łatwe wykonywanie złożonych zadań w terenie

Wyposażony w potężny procesor Intel® CoreTM 12. generacji i grafikę Intel® Iris® Xe, a także 11,6-calowy ekran dotykowy LumiBond® o jasności 1000 nitów, w pełni wytrzymały laptop nowej generacji V110 został zaprojektowany tak, aby ułatwiać złożone zadania w terenie. Baterie w standardzie wydłużają czas pracy między ładowaniami, a opcjonalna pamięć masowa 64 GB DDR4 + 2 TB obsługuje intensywne działania związane z danymi, takie jak planowanie i realizacja wsparcia logistyki naziemnej/lotniczej w przemyśle obronnym. Wszechstronna obudowa oznacza również, że pracownicy mogą szybko przełączać się między ekranem dotykowym a klawiaturą w zależności od wykonywanego zadania.

Następna generacja V110 oferuje również rozszerzony zakres opcji łączności, w tym Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, opcjonalnie 4G LTE/5G Sub-6 i GPS, a Thunderbolt™ 4 Type-C umożliwia szybki transfer danych i łączenie z innymi urządzeniami. Co więcej, jego innowacyjna konstrukcja dual SIM pozwala użytkownikom łatwo przełączać się między dwiema różnymi sieciami operatorów bez fizycznej wymiany kart SIM za każdym razem.

Podobnie jak wszystkie produkty Getac, V110 został zbudowany od podstaw z myślą o maksymalnej niezawodności w różnorodnych przypadkach użycia użytkownika. Certyfikaty MIL-STD-810H, MIL-STD-461G i IP65 zapewniają, że urządzenie jest odporne na regularne uderzenia, upadki, zalania i wibracje, a opcjonalna norma ANSI/UL 12.12.01 i odporność na mgłę solną są dostępne na życzenie.

Ulepszone funkcje bezpieczeństwa w terenie

Oba modele nowej generacji zawierają szereg ulepszonych funkcji bezpieczeństwa, w tym najnowszy zestaw narzędzi uwierzytelniających firmy Microsoft, TPM2.0, czytnik kart inteligentnych (opcjonalny w UX10) oraz opcjonalny Intel® vPro®, czytnik linii papilarnych, RFID i kamerę internetową Windows Hello.

Obydwa są również objęte wiodącą w branży 3-letnią specjalną gwarancją Getac, obejmującą standardowo przypadkowe uszkodzenia, co zapewnia dodatkowy spokój użytkowania.

„Getac od wielu lat wyznacza standardy w dziedzinie wytrzymałych komputerów terenowych, dzięki naszemu niezachwianemu skupieniu się na użytkownikach i ich specyficznych potrzebach" — mówi James Hwang, prezes Getac Technology Corporation. „UX10 i V110 to dwa z naszych najpopularniejszych modeli wśród klientów z sektorów takich jak obronność, usługi komunalne i bezpieczeństwo publiczne, w których niezawodność i wydajność są najważniejsze. Wraz z wprowadzeniem na rynek tych modeli nowej generacji, dwa z najlepszych dostępnych wytrzymałych rozwiązań terenowych stały się jeszcze lepsze".

Dostępność

Nowe UX10 i V110 będą dostępne w czerwcu 2023. Więcej informacji można znaleźć na stronie Getac.

O Getac

Getac Technology Corporation jest światowym liderem w dziedzinie wytrzymałych technologii mobilnych i inteligentnych rozwiązań wideo, w tym laptopów, tabletów, oprogramowania, kamer noszonych na ciele, samochodowych systemów wideo, wyposażenia pokojów przesłuchań, zarządzania dowodami cyfrowymi i rozwiązań do analizy wideo dla przedsiębiorstw. Rozwiązania i usługi Getac mają na celu umożliwienie pracownikom pierwszej linii niezwykłych doświadczeń w wymagających środowiskach. Obecnie Getac obsługuje klientów w ponad 100 krajach, obejmujących obronę, bezpieczeństwo publiczne, pogotowie ratunkowe, straż pożarną i ratownictwo, usługi komunalne, motoryzację, zasoby naturalne, produkcję, transport i logistykę. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.getac.com. Czytaj blog Getac Industry lub śledź firmę na LinkedIn i YouTube.

Getac i logo Getac są znakami towarowymi firmy Getac Holdings Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych. Inne marki lub znaki towarowe są własnością ich właścicieli. ©2023 Getac Technology Corporation.

