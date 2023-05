A Getac redefine a computação robusta no campo com o lançamento do tablet UX10 e do laptop V110 da última geração

Resumo das novidades:

O UX10 e o V110 de última geração fazem parte da nova série G-RuggedPro TM , definindo um alto padrão em tecnologia de computação robusta.

, definindo um alto padrão em tecnologia de computação robusta. Os dois dispositivos são projetados para operar em ambientes de campo desafiadores, como aqueles encontrados nos setores de defesa, serviços públicos e segurança pública.

O UX10 de última geração também está disponível em um modelo especial, o UX10-IP, com botões totalmente vedados que permitem limpeza e desinfecção rápidas pelos profissionais médicos.

TAIPEI, 4 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Getac anunciou hoje o lançamento do tablet UX10 e do laptop V110 de última geração: dois dispositivos poderosos, portáteis e totalmente robustos projetados para prosperar em ambientes de trabalho desafiadores, como aqueles encontrados nos setores de serviços públicos, segurança pública e defesa.

Tanto o UX10 quanto o V110 têm processadores Intel® CoreTM de 12a geração, memória expandida e opções de armazenamento ampliadas, bem como amplas opções de E/S e conectividade (incluindo 5G), tornando os dois dos dispositivos robustos mais avançados que a Getac já produziu.

G-RuggedPro: Alto padrão em tecnologia de computação robusta

Os dispositivos UX10 e V110 de última geração fazem parte da nova série G-RuggedProTM da Getac. Cada dispositivo da série G-Rugged Pro é projetado e fabricado de acordo com os padrões exigentes da Getac, para que os clientes saibam que estão recebendo sempre um produto excepcional.

UX10: Desempenho robusto superior, novo design elegante

O tablet UX10 totalmente robusto de 10,1 polegadas de última geração foi redesenhado para oferecer desempenho e versatilidade ainda maiores. As principais características incluem opções de processador, como os poderosos processadores Intel® CoreTM de 12a geração e os processadores Intel® Pentium® Gold, para atender a diferentes aplicações, e uma tela sensível ao toque LumiBond® com 1.000 nits de brilho. Além disso, os 8 GB de RAM DDR4 (com opção de até 32 GB) e um SSD PCIe NVMe de 256 GB (com opção de até 1 TB) oferecem capacidade computacional excepcional. As funcionalidades de conectividade atualizadas incluem Bluetooth 5.3, Intel® Wi-Fi 6E AX211, Thunderbolt™ 4 Tipo C e suportam opcionalmente 4G LTE ou 5G Sub-6 para manter as pessoas e equipes conectadas mesmo em locais remotos.

Seu design leve torna o UX10 fácil de transportar e operar por longos períodos, enquanto as certificações IP66 e MIL-STD-810H, que oferecem resistência a quedas de até 6 pés e uma faixa operacional de -29°C a +63°C (-20°F a 145°F), garantem a funcionalidade ideal mesmo em condições climáticas adversas.

UX10-IP: Projetado para facilitar a desinfecção para profissionais médicos

O UX10-IP de última geração tem botões totalmente vedados que permitem uma desinfecção rápida e fácil pelos profissionais médicos. Seu design totalmente robusto com certificação IP66 também oferece proteção contra poeira, água e spray desinfetante, garantindo uma excelente confiabilidade em ambientes médicos desafiadores.

V110: Tarefas complexas simplificadas no campo

Com um poderoso processador Intel® CoreTM de 12a geração e gráficos Intel® Iris® Xe, juntamente com uma tela sensível ao toque LumiBond® de 11,6" com 1.000 nits de brilho, o laptop V110 totalmente robusto de última geração foi projetado para facilitar tarefas complexas no campo. As baterias duplas intercambiáveis em quente padrão estendem a operação entre as cargas, enquanto o armazenamento opcional de 64 GB DDR4 + 2 TB suporta o uso intensivo de dados, como planejamento e execução de suporte logístico em terra/aviação no setor de defesa. Seu design versátil também permite que os funcionários alternem rapidamente entre a tela sensível ao toque e o teclado, dependendo da tarefa em questão.

O V110 de última geração também tem uma ampla gama de opções de conectividade, incluindo Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 4G LTE/5G Sub-6 opcional e GPS, enquanto a Thunderbolt™ 4 Tipo C permite a transferência rápida de dados e a conexão com outros dispositivos. Além disso, seu design inovador com dois chips permite que os usuários alternem facilmente entre duas redes de operadoras diferentes sem precisar trocar fisicamente os chips.

Como todos os produtos da Getac, o V110 foi fabricado robusto desde o início para oferecer máxima confiabilidade em diversos casos de uso e cenários. As certificações MIL-STD-810H, MIL-STD-461G e IP65 garantem que o dispositivo possa resistir a golpes, quedas, derramamentos e vibrações regulares, enquanto as opções de resistência à névoa salina e ANSI/UL 12.12.01 também estão disponíveis mediante solicitação.

Funções de segurança aprimoradas no campo

Os dois modelos de última geração incorporam uma variedade de funções de segurança aprimorados, incluindo o mais recente conjunto de ferramentas de autenticação da Microsoft, TPM2.0, leitor de cartão inteligente (opcional no UX10) e Intel® vPro® opcional, leitor de impressão digital, RFID e Webcam com Windows Hello.

Eles também são cobertos pela garantia Bumper-to-Bumper da Getac de 3 anos, líder do setor, incluindo danos acidentais como padrão, oferecendo maior tranquilidade.

"A Getac vem definindo o padrão da computação robusta no campo há muitos anos, graças ao nosso foco constante nos usuários e em suas necessidades específicas", diz James Hwang, presidente da Getac Technology Corporation. "O UX10 e o V110 são dois dos nossos modelos mais populares entre os clientes em setores como defesa, serviços públicos e segurança pública, onde a confiabilidade e o desempenho são fundamentais. Com o lançamento desses modelos de última geração, duas das melhores soluções robustas para o campo acabaram de ficar ainda melhores."

Disponibilidade

Os novos UX10 e V110 estarão disponíveis em junho. Para mais informações, acesse o site da Getac.

Sobre a Getac

A Getac Technology Corporation é líder global em tecnologia móvel robusta e soluções de vídeo inteligente, incluindo laptops, tablets, software, câmeras corporais, sistemas de vídeo para carros, gerenciamento de evidências digitais e soluções de análise de vídeo empresarial. As soluções e serviços da Getac são projetados para oferecer experiências extraordinárias para os funcionários na linha de frente em ambientes desafiadores. Atualmente, a Getac atende clientes em mais de 100 países nos setores de defesa, segurança pública, serviços de ambulância, bombeiros e resgate, serviços públicos, setor automotivo, recursos naturais, manufatura, transporte e logística. Para mais informações, acesse: http://www.getac.com. Participe do blog da Getac Industry ou siga a empresa no LinkedIn e no YouTube.

