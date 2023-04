Getac, yeni generation nesil UX10 tablet ve V110 dizüstü bilgisayarın piyasaya sürülmesiyle zorlu saha bilişimini yeniden tanımlıyor

Kısa Haberler:

Next generation UX10 ve V110, dayanıklı bilgi işlem teknolojisinde yüksek standardı belirleyen yeni G-RuggedPro TM serisinin parçasıdır.

serisinin parçasıdır. Her iki cihaz da savunma, kamu hizmetleri ve kamu güvenliği sektörlerinde bulunanlar gibi zorlu saha ortamlarında başarılı olacak şekilde tasarlanmıştır.

Next generation UX10, tıp uzmanları tarafından hızlı temizlik ve dezenfeksiyona izin veren tamamen kapalı düğmelere sahip, özel olarak tasarlanmış bir UX10-IP'de de mevcuttur.

TAIPEI, 20 Nisan 2023 /PRNewswire/ -- Getac bugün, kamu hizmetleri, kamu güvenliği ve savunma sektörlerinde bulunanlar gibi zorlu çalışma ortamlarında gelişmek üzere tasarlanmış iki güçlü, buna karşın taşınabilir, tamamen dayanıklı bir cihaz olan Yeni Generation UX10 tablet ve V110 dizüstü bilgisayarının piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

Hem UX10 hem de V110, 12. Generation Intel® CoreTM işlemcilerine, genişletilmiş belleğe ve daha yüksek depolama seçeneklerine ve kapsamlı I/O ve bağlantı seçeneklerine (5 G dahil) sahiptir, bu da onları Getac'ın ürettiği en gelişmiş dayanıklı cihazlardan ikisi haline getirir.

G-RuggedPro TM: Dayanıklı bilişim teknolojisinde yüksek standart

Next generation UX10 ve V110, Getac'in yeniG-RuggedPro TM serisinin bir parçasıdır. G-RuggedPro TM serisindeki her cihaz Getac'ın kesin standartlarına göre tasarlanır ve üretilir, bu nedenle müşteriler her seferinde olağanüstü bir ürün aldıklarını bilirler.

UX10: Üstün dayanıklı performans, zarif yeni tasarım

Next generation 10.1-inch UX10 tamamen dayanıklı tablet, daha da yüksek performans ve çok yönlülük için yeniden tasarlandı. Önemli özellikler arasında güçlü 12. Generation Intel® CoreTM işlemcileri ve Intel® Pentium® Gold İşlemciler arasında farklı uygulamalara uyacak bir seçim ve 1.000 nit parlaklığa sahip bir LumiBond® dokunmatik ekran yer alır. Diğer yerlerde, 8 GB DDR4 RAM (32 GB'a kadar seçenekle) ve 256 GB PCIe NVMe SSD (1 TB'a kadar seçenekle) olağanüstü bilgi işlem yeteneği sunar. Yükseltilmiş bağlantı özellikleri arasında, bireyleri ve ekipleri remote konumlarda bile bağlanmasını sağlamak için Bluetooth 5,3, Intel® Wi-Fi 6E AX211, ThunderSelect™ 4 Tip-C ve isteğe bağlı 4 G LTE veya 5 G Sub-6 desteği bulunur.

Hafif tasarımı, UX10'un uzun süreler boyunca taşınmasını ve çalıştırılmasını kolaylaştırırken, IP66 ve MIL-STD-810H sertifikaları, 6 fite kadar düşme direnci ve -29°C ila +63°C (-20°F ila 145°F) çalışma aralığı olumsuz hava koşullarında bile optimum işlevsellik sağlar.

UX10-IP: Tıp uzmanları için kolay dezenfeksiyon sağlamak için tasarlanmıştır

Next Generation UX10-IP, tıp uzmanları tarafından hızlı ve kolay dezenfeksiyon sağlayan tamamen kapatılmış düğmelere sahiptir. Tamamen dayanıklı IP66-certified tasarımı zorlu tıbbi ortamlarda mükemmel güvenilirlik için toza, suya ve dezenfektan spreyine karşı da koruma sağlar.

V110: Karmaşık saha görevleri artık daha kolay

Güçlü 12. Generation Intel® CoreTM işlemci ve Intel® Select®X e grafiklerinin yanı sıra, 1.000 nit parlaklığa sahip 11,6 inç Lumibond® dokunmatik ekranın, Next Generation V110 tamamen dayanıklı dizüstü bilgisayar, karmaşık saha görevlerini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Standart olarak değiştirilebilir çift pil, şarj etme süreleri arasında çalışmayı uzatırken, isteğe bağlı 64 GB DDR4 + 2 TB depolama, savunma sektöründe yer/havacılık lojistik desteğinin planlanması ve uygulanması gibi yoğun veri faaliyetlerini destekler. Çok yönlü form faktörü, çalışanların ellerindeki göreve bağlı olarak dokunmatik ekran ve klavye tabanlı girişler arasında hızla geçiş yapabilmeleri anlamına da gelir.

Next Generation V110, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5,3, isteğe bağlı 4 G LTE/5G Sub-6 ve GPS dahil olmak üzere çok çeşitli bağlantı seçenekleri sunarken, Thunderbolt™ 4 Type-C hızlı veri aktarımı ve diğer cihazlarla bağlantı sağlar. Dahası, yenilikçi çift SIM tasarımı kullanıcıların her zaman SIM kartlarını fiziksel olarak değiştirmeden iki farklı taşıyıcı ağı arasında kolayca geçiş yapabilmelerini sağlar.

Tüm Getac ürünleri gibi, V110 de çok çeşitli kullanım durumlarında ve kullanıcı senaryolarında maksimum güvenilirlik için sıfırdan sağlam olarak üretilmiştir. MIL-STD-810H, MIL-STD-461G ve IP65 sertifikaları cihazın düzenli darbelere, düşüşlere, dökülmelere ve titreşimlere dayanmasını sağlarken isteğe bağlı ANSI/UL 12.12.01 ve tuzlu sis direnci de talep üzerine sunulur.

Sahada geliştirilmiş güvenlik özellikleri

Her iki Next Generation modeli de Microsoft'un en son doğrulama araçları paketi, TPM2.0, Akıllı Kart Okuyucu (isteğe bağlı UX10) ve isteğe bağlı Intel® VPRO®, parmak izi okuyucu, RFID ve Windows Hello Webcam dahil olmak üzere bir dizi gelişmiş güvenlik özelliği içerir.

Ayrıca her ikisi de Getac'ın endüstri lideri 3 yıllık Tampondan Tampona garantisi kapsamındadır ve daha fazla gönül rahatlığı için standart olarak kazara hasar dahildir.

Getac Technology Corporation Başkanı James Hwang, "Getac, kullanıcılara ve onların özel ihtiyaçlarına olan sarsılmaz odaklanmamız sayesinde uzun yıllardır zorlu saha bilişiminde standardı belirliyor" belirtmektedir. "UX10 ve V110, güvenilirlik ve performansın en önemli olduğu savunma, kamu hizmetleri ve kamu güvenliği gibi sektörlerdeki müşteriler arasında en popüler modellerimizden ikisidir. Next Generation modellerinin lansmanıyla, mevcut en iyi dayanıklı saha çözümlerinden ikisi eskisinden de iyiye gitti."

Kullanıma Sunma

Yeni UX10 ve V110 Haziran'da piyasaya sunulacak. Daha fazla bilgi için lütfen Getac web sitesini ziyaret edin.

Getac Hakkında

Getac Technology Corporation dizüstü bilgisayarlar, tabletler, yazılımlar, vücuda takılan kameralar, araba içi video sistemleri, dijital kanıt yönetimi ve kurumsal video analitiği çözümleri dahil olmak üzere sağlam mobil teknoloji ve akıllı video çözümlerinde dünya lideridir. Getac'ın çözümleri ve hizmetleri, zorlu ortamlarda ön saflarda çalışanlar için olağanüstü deneyimler sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bugün Getac 100'den fazla ülkede; savunma, kamu güvenliği, ambulans, yangın ve kurtarma, kamu hizmetleri, otomotiv, doğal kaynaklar, imalat, nakliye ve lojistik sektörlerini kapsayan müşterilere hizmet vermektedir. Daha fazla bilgi için http://www.getac.com adresini ziyaret edin. Getac Industry bloguna katılın ya da şirketi LinkedIn ve YouTube'dan takip edin.

Getac ve Getac logosu, Getac Holdings Corporation veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Diğer markalar veya ticari markalar kendi sahiplerinin malıdır. ©2023 Getac Technology Corporation.

