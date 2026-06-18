Global Eco Summit podczas HDC 2026: ekosystem Huawei napędza rozwój partnerów w Chinach i wspiera ich sukcesy na rynkach międzynarodowych

DONGGUAN (Chiny), 18 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas wydarzenia HDC 2026 Global Eco Summit firma Huawei zgromadziła globalnych partnerów ekosystemu, marki i deweloperów, aby wspólnie przeanalizować, w jaki sposób jej innowacyjne technologie zmieniają sposób interakcji cyfrowych w coraz bardziej połączonym świecie wielu urządzeń. Szczyt, obejmujący takie sektory jak handel dobrami luksusowymi, turystyka, usługi finansowe i platformy cyfrowe, pokazał, jak przedsiębiorstwa wykorzystują ekosystem Huawei do wspierania innowacji i rozwoju biznesu. Kluczowi partnerzy zaprezentowali rzeczywiste przykłady współpracy oraz praktyczne doświadczenia zdobyte podczas realizacji wspólnych projektów.

Huawei hosted the HDC 2026 Global Eco Summit in Dongguan, bringing together global ecosystem partners, brands, and developers to explore how its innovative technologies are driving growth across industries.

Skuteczne zdobywanie rynku chińskiego: analityka odbiorców wspierana przez sztuczną inteligencję i strategie oparte na opowieści jako narzędzia do skalowania wzrostu marki

Ekosystem Huawei ugruntował swoją pozycję jako skuteczna platforma umożliwiająca markom precyzyjne i kreatywne docieranie do odbiorców na rynku chińskim. Dzięki zaawansowanym możliwościom sztucznej inteligencji oraz bogatym zasobom danych konsumenckich platformy Petal Ads marki zyskują dostęp do wielowymiarowych profili odbiorców, sygnałów behawioralnych w czasie rzeczywistym oraz narzędzi pomiarowych obejmujących wiele kanałów komunikacji. Ekosystem zapewnia również dostęp do zamożnych grup konsumentów, w tym ponad 22 milionów osób odbywających corocznie podróże zagraniczne, z których 76% należy do grup o średnich i wysokich wydatkach oraz wykazuje duże zainteresowanie dobrami luksusowymi, nowymi technologiami i produktami klasy premium.

Jedna z czołowych światowych marek luksusowych zaprezentowała, w jaki sposób możliwości te przekładają się na wymierny wzrost działalności w Chinach. Chcąc dotrzeć do konsumentów o wysokiej wartości majątku, marka nawiązała współpracę z Huawei, wykorzystując precyzyjne mechanizmy targetowania Petal Ads. Kampanie kierowano do odbiorców premium, w tym użytkowników urządzeń składanych, za pomocą immersyjnych reklam pełnoekranowych zoptymalizowanych pod kątem urządzeń Huawei. Działania te wygenerowały dziesiątki milionów wyświetleń oraz wysoki współczynnik klikalności. Współpraca została następnie rozszerzona o projekty oparte na doświadczeniach klientów oraz inicjatywy realizowane w sklepach stacjonarnych, łącząc dziedzictwo marki z inteligentnymi technologiami Huawei.

Krajowa organizacja turystyczna jednego z państw Azji Południowo-Wschodniej pokazała natomiast, jak strategia wejścia na rynek chiński staje się bardziej skuteczna dzięki połączeniu mediów, treści, urządzeń i doświadczeń offline. W ramach tej współpracy wykorzystano Petal Ads, urządzenia do noszenia Huawei, usługę SkyTone oraz działania prowadzone w punktach sprzedaży, tworząc kompleksową, immersyjną ścieżkę podróżniczą dla chińskich konsumentów. Obejmowała ona m.in. spersonalizowane tarcze zegarków z wizerunkami maskotek promujących dany kierunek turystyczny i współpracę z liderami opinii (KOL). Kampania wygenerowała setki milionów kontaktów z przekazem reklamowym, znacząco zwiększyła rozpoznawalność marki i umocniła pozycję promowanego kierunku jako jednego z najatrakcyjniejszych wyborów dla chińskich turystów podróżujących za granicę.

Rozszerzanie globalnych możliwości: zagraniczni partnerzy wzmacniają globalny ekosystem Huawei

Wraz ze wzrostem liczby podróży międzynarodowych i transakcji transgranicznych zagraniczni partnerzy coraz aktywniej wykorzystują ekosystem Huawei do zapewniania użytkownikom za granicą płynnych i dostosowanych do lokalnych warunków doświadczeń cyfrowych. Dzięki temu kluczowe usługi, takie jak zakup biletów, płatności czy łączność, stają się integralną częścią codziennego życia cyfrowego użytkowników.

Jedna z czołowych platform sprzedaży biletów z Hongkongu nawiązała współpracę z Huawei, aby na nowo zdefiniować doświadczenia związane z wydarzeniami i podróżami transgranicznymi dla chińskich turystów wyjeżdżających za granicę. Wykorzystując hybrydową architekturę Huawei, lokalne wsparcie techniczne oraz funkcję Huawei Login, platforma stworzyła wysokowydajną aplikację działającą na wielu urządzeniach przeznaczoną do obsługi koncertów, wydarzeń sportowych i usług turystycznych w Hongkongu oraz innych częściach Azji. Integracja wykracza jednak poza sam zakup biletów - obejmuje cały proces podróży. Użytkownicy mogą kupować bilety, korzystać z nawigacji do miejsca wydarzenia za pośrednictwem Petal Maps oraz pozostawać w stałej łączności dzięki usłudze SkyTone, nie opuszczając ekosystemu Huawei. W rezultacie pojedyncze transakcje przekształcają się w spójne i połączone doświadczenia towarzyszące całej podróży.

BonusFlaş - platforma płatności cyfrowych i inteligentny portfel firmy Garanti BBVA oraz jedno z czołowych rozwiązań płatności cyfrowych w Turcji - zaprezentowała, w jaki sposób ekosystem Huawei umożliwia realizację płynnych i bezpiecznych transakcji. Dzięki tej współpracy BonusFlaş udostępnił płatności zbliżeniowe NFC na urządzeniach HUAWEI WATCH 5, serii HUAWEI WATCH GT 6 oraz innych urządzeniach do noszenia obsługujących technologię NFC, umożliwiając użytkownikom dokonywanie bezpiecznych płatności jednym dotknięciem nadgarstka w milionach terminali POS na terenie całej Turcji. Udoskonalona platforma BonusFlaş połączyła karty płatnicze, płatności cyfrowe, specjalne oferty promocyjne i ulubione marki użytkowników w jednym intuicyjnym interfejsie, poszerzając bazę klientów i wyznaczając nowy standard współpracy pomiędzy sektorem fintech a urządzeniami do noszenia w Turcji.

Wspólne budowanie połączonej przyszłości

HDC 2026 Global Eco Summit po raz kolejny potwierdził rolę Huawei jako otwartego i współpracującego partnera o globalnym zasięgu, łączącego marki, deweloperów i konsumentów w celu wspierania wspólnego wzrostu. Za sprawą rozwoju handlu transgranicznego i wzrostu liczby podróży międzynarodowych Huawei może wspierać swoich partnerów za pomocą innowacyjnych technologii i rozbudowanego ekosystemu. Firma zaprasza globalne marki, deweloperów i partnerów ekosystemowych do wspólnego budowania w pełni połączonego i inteligentnego świata, w którym wyzwania związane z działalnością transgraniczną stają się nowymi możliwościami rozwoju.

HUAWEI Consumer BG

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.huawei.com/en

Zdjęcie: https://mma.prnewswire.com/media/2997060/HDC_2026_Global_Eco_Summit.jpg