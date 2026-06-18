HDC 2026 Global Eco Summit : l'écosystème de Huawei stimule la croissance de ses partenaires en Chine et favorise leur succès à l'international

DONGGUAN, Chine, 18 juin 2026 /PRNewswire/ -- Lors du HDC 2026 Global Eco Summit, Huawei a réuni des partenaires, des marques et des développeurs de son écosystème mondial en vue d'étudier l'impact de ses technologies innovantes sur les interactions numériques dans un mode de plus en plus connecté et multi-appareils. Couvrant les secteurs de la vente au détail de luxe, du tourisme, des services financiers et des plateformes numériques, ce sommet a montré comment les entreprises tirent parti de l'écosystème de Huawei pour stimuler l'innovation et la croissance de leurs activités, avec des exemples concrets de collaboration et des conseils pratiques présentés par des partenaires clés.

Huawei hosted the HDC 2026 Global Eco Summit in Dongguan, bringing together global ecosystem partners, brands, and developers to explore how its innovative technologies are driving growth across industries.

Maîtrise du marché chinois : des analyses d'audience basées sur l'IA et des stratégies narratives pour une croissance évolutive de la marque

L'écosystème de Huawei s'est imposé comme une plateforme puissante permettant aux marques de s'implanter sur le marché chinois avec précision et créativité. Grâce aux capacités d'IA avancées de Petal Ads et à sa connaissance approfondie des consommateurs, les marques ont accès à des profils d'audience multidimensionnels, à des indicateurs comportementaux en temps réel et à des outils de mesure omnicanal. Cet écosystème permet également d'accéder à des segments de consommateurs aisés, dont plus de 22 millions de voyageurs à l'étranger chaque année, 76 % desquels appartiennent à des groupes de consommation moyenne à élevée et manifestent un vif intérêt pour les produits de luxe, la technologie et les modes de vie haut de gamme.

Une maison de luxe de renommée mondiale a démontré que ces atouts se traduisent par une croissance significative en Chine. Pour parvenir aux consommateurs fortunés, la marque s'est associée à Huawei pour tirer parti du ciblage précis de Petal Ads, atteignant ainsi des audiences à fort pouvoir d'achat, notamment les utilisateurs d'appareils pliables, au moyen de visuels immersifs sur l'écran de démarrage optimisés pour les appareils Huawei. Ces campagnes ont généré des dizaines de millions d'impressions et affiché des taux de clics élevés. Depuis, ce partenariat s'est étendu à des collaborations axées sur l'expérience et à des initiatives en magasin, alliant l'héritage de la marque à la technologie intelligente de Huawei.

Un office national du tourisme d'Asie du Sud-Est a démontré que la stratégie ciblant le marché chinois gagnait en efficacité lorsque les médias, les contenus, les appareils et les expériences hors ligne étaient reliés entre eux. Cette collaboration a mobilisé Petal Ads, les appareils connectés de Huawei, SkyTone et les expériences en magasin pour offrir aux consommateurs chinois un parcours de voyage immersif à 360 degrés, comprenant notamment des cadrans de montre personnalisés mettant en vedette les mascottes des destinations et des collaborations avec des influenceurs. La campagne a généré des centaines de millions d'impressions, a considérablement renforcé la notoriété de la marque et a consolidé la position de cette destination comme l'un des choix préférés des voyageurs chinois à l'étranger.

Ouvrir de nouvelles perspectives à l'échelle mondiale : Les partenaires internationaux renforcent l'écosystème mondial de Huawei

À mesure que les voyages et la consommation transfrontaliers se développent, les partenaires internationaux s'intègrent de plus en plus à l'écosystème de Huawei afin d'offrir aux utilisateurs à l'étranger des expériences ininterrompues et adaptées au contexte local, en intégrant des services essentiels tels que la billetterie, les paiements et la connectivité directement dans leur quotidien numérique.

Une plateforme de billetterie de premier plan basée à Hong Kong s'est associée à Huawei afin de redéfinir les expériences transfrontalières en matière d'événements et de voyages pour les voyageurs chinois à l'étranger. Tirant parti de l'architecture hybride de Huawei, de son assistance localisée et des fonctionnalités de Huawei Login, la plateforme a mis au point une application haute performance accessible sur plusieurs appareils destinée aux concerts, aux événements sportifs et aux services de voyage à Hong Kong et dans toute l'Asie. Au-delà de la billetterie, cette intégration couvre l'ensemble du parcours de voyage : les utilisateurs peuvent réserver des billets, se rendre sur les lieux d'événements grâce à Petal Maps et rester connectés via SkyTone, le tout au sein de l'écosystème Huawei, transformant ainsi des transactions ponctuelles en expériences de voyage continues et connectées.

BonusFlaş, la plateforme de paiement numérique et de portefeuille électronique de Garanti BBVA, qui figure parmi les principales solutions de paiement numérique en Turquie, a démontré comment l'écosystème de Huawei permet d'effectuer des transactions simplifiées et sécurisées. Grâce à ce partenariat, BonusFlaş a rendu possibles les paiements sans contact via NFC sur la HUAWEI WATCH 5, la série HUAWEI WATCH GT 6 et d'autres accessoires connectés compatibles NFC, permettant ainsi aux utilisateurs d'effectuer des paiements sécurisés en un seul clic sur des millions de terminaux de paiement à travers la Turquie, directement depuis leur poignet. La nouvelle version de la plateforme BonusFlaş a réuni cartes bancaires, paiements numériques, campagnes exclusives et marques préférées au sein d'une seule et unique interface conviviale, ce qui lui a permis d'élargir sa base d'utilisateurs et d'établir un nouveau standard en matière de collaboration entre la fintech et les accessoires connectés en Turquie.

Construire ensemble un avenir connecté

Le HDC 2026 Global Eco Summit a confirmé le rôle de Huawei en tant que passerelle mondiale ouverte et collaborative, reliant les marques, les développeurs et les consommateurs afin de favoriser une croissance partagée. Au moment où le commerce et les voyages transfrontaliers ne cessent de se développer, Huawei se tient prête à soutenir ses partenaires grâce à ses technologies innovantes et à son vaste écosystème. Huawei invite toutes les marques internationales, tous les développeurs et tous les partenaires de son écosystème à s'unir pour bâtir un monde entièrement connecté et intelligent, capable de transformer les défis transfrontaliers en opportunités.

À propos de la division Consumer BG de HUAWEI

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.huawei.com/en

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