HUAWEI AppGallery nominowany w kategorii „Najlepsze doświadczenie korzystania ze sklepu z aplikacjami" na Mobile Games Awards 2026

Wiadomości dostarczone przez

Huawei Consumer Business Group

29 cze, 2026, 07:00 GMT

LONDYN, 29 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- AppGallery, globalny sklep z aplikacjami Huawei i jeden z filarów ekosystemu firmy, znalazł się na krótkiej liście nominowanych w kategorii Leading App Store Experience" podczas tegorocznej edycji konkursu Pocket Gamer Mobile Games Awards 2026. Głosowanie branżowe jest już otwarte i potrwa do 20 lipca. AppGallery zachęca globalną społeczność branży gier do oddawania głosów przed uroczystą galą, która odbędzie się 25 sierpnia w Kolonii podczas tygodnia targów Gamescom.

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HUAWEI AppGallery nominated for ”Leading App Store Experience” at the Pocket Gamer Mobile Games Awards 2026.
HUAWEI AppGallery nominated for ”Leading App Store Experience” at the Pocket Gamer Mobile Games Awards 2026.

Nominacja jest wyrazem uznania dla konsekwentnych inwestycji AppGallery w zapewnianie najwyższej jakości doświadczeń zarówno graczom, jak i twórcom aplikacji. Platforma oferuje bogaty katalog globalnych i lokalnych tytułów dostępnych w ponad 170 krajach i regionach świata. Po zdobyciu tytułu Best App Store" podczas Mobile Games Awards 2024 tegoroczna nominacja ponownie potwierdza zaangażowanie platformy w doskonałość i ciągłe innowacje.

Głosowanie jest otwarte dla wszystkich przedstawicieli branży gier do 20 lipca 2026 r. Głosy można oddawać pod adresem: https://bit.ly/MGAMA. Laureaci zostaną ogłoszeni podczas gali dla gości VIP, która odbędzie się 25 sierpnia w Kolonii.

Więcej informacji o AppGallery można znaleźć na stronie https://consumer.huawei.com/uk/mobileservices/appgallery/.

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