HUAWEI AppGallery nominowany w kategorii „Najlepsze doświadczenie korzystania ze sklepu z aplikacjami" na Mobile Games Awards 2026

LONDYN, 29 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- AppGallery, globalny sklep z aplikacjami Huawei i jeden z filarów ekosystemu firmy, znalazł się na krótkiej liście nominowanych w kategorii „Leading App Store Experience" podczas tegorocznej edycji konkursu Pocket Gamer Mobile Games Awards 2026. Głosowanie branżowe jest już otwarte i potrwa do 20 lipca. AppGallery zachęca globalną społeczność branży gier do oddawania głosów przed uroczystą galą, która odbędzie się 25 sierpnia w Kolonii podczas tygodnia targów Gamescom.

HUAWEI AppGallery nominated for ”Leading App Store Experience” at the Pocket Gamer Mobile Games Awards 2026.

Nominacja jest wyrazem uznania dla konsekwentnych inwestycji AppGallery w zapewnianie najwyższej jakości doświadczeń zarówno graczom, jak i twórcom aplikacji. Platforma oferuje bogaty katalog globalnych i lokalnych tytułów dostępnych w ponad 170 krajach i regionach świata. Po zdobyciu tytułu „Best App Store" podczas Mobile Games Awards 2024 tegoroczna nominacja ponownie potwierdza zaangażowanie platformy w doskonałość i ciągłe innowacje.

Głosowanie jest otwarte dla wszystkich przedstawicieli branży gier do 20 lipca 2026 r. Głosy można oddawać pod adresem: https://bit.ly/MGAMA. Laureaci zostaną ogłoszeni podczas gali dla gości VIP, która odbędzie się 25 sierpnia w Kolonii.

Więcej informacji o AppGallery można znaleźć na stronie https://consumer.huawei.com/uk/mobileservices/appgallery/.