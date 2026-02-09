Baseus Security lance la caméra de sécurité X1 Pro Smart AI Dual-Tracking sur Amazon grâce au succès de Kickstarter

SHENZHEN, Chine, 10 février 2026 /PRNewswire/ -- À la suite d'une campagne Kickstarter très réussie et de multiples récompenses industrielles, la première caméra de sécurité intelligente à double trajectoire et à intelligence artificielle au monde est lancée sur Amazon. Grâce à cette étape, il est plus facile que jamais pour les consommateurs du monde entier de faire l'expérience de l'innovation primée de Baseus et de sa vision « Conçue pour la sécurité, élevée par l'intelligence, faite pour la vie de tous les jours » à travers le Baseus X1 Pro.

Baseus Speed Speed

La X1 Pro a fait ses preuves sur le marché et dans le secteur, obtenant le soutien de plus de 2 800 contributeurs et récoltant 821 826 USD dollars américains sur Kickstarter. Elle a ensuite reçu le prix Honoree dans la catégorie Smart Home à l'IFA 2025 et le prix Netzwelt Innovation au CES 2026, ainsi que des dizaines de récompenses de la part des principaux médias technologiques, soulignant ainsi son leadership en matière de sécurité domestique de nouvelle génération.

Voyez plus, stressez moins

La X1 Pro a été largement reconnue pour son design industriel avancé et son ensemble de fonctionnalités intelligentes. Deux caméras 3K indépendantes offrent un angle de vue maximal de 300°, ce qui permet de couvrir efficacement deux cours simultanément. Travaillant en tandem, les deux caméras pilotées par l'IA se passent le relais de manière fluide et peuvent suivre deux objets en même temps. Chaque caméra offre une clarté de 3K avec une portée de détection de 8 m, un zoom numérique 8x et des projecteurs de 100 lm pour une surveillance claire et détaillée de jour comme de nuit.

Dites adieu aux fausses alarmes

La détection alimentée par l'IA identifie avec précision les visages, les personnes, les véhicules et les animaux domestiques, en envoyant des alertes uniquement en cas d'activité pertinente et suspecte lorsque les notifications sont activées. Cela réduit considérablement les fausses alarmes causées par des mouvements mineurs tels que le vent ou les ombres passantes, offrant aux utilisateurs une expérience de sécurité plus sereine et plus fiable. Pour les événements majeurs, la X1 Pro rationalise l'examen et la gestion : Les balises IA intégrées classent automatiquement chaque clip enregistré dans une chronologie consultable, ce qui permet aux utilisateurs de saisir un mot-clé et de localiser instantanément l'incident dont ils ont besoin.

Toujours sur le qui-vive, peu d'entretien

Équipé d'une batterie intégrée et d'un panneau solaire qui suit le soleil, la X1 Pro assure une surveillance fiable et nécessitant peu d'entretien pendant 150 jours. Il suffit de 20 minutes d'ensoleillement pour obtenir 24 heures d'autonomie. Conçue pour durer, elle présente un indice IP65, ce qui la rend étanche et résistante aux températures extrêmes de -20℃ à 50℃, garantissant des performances fiables dans les environnements extérieurs difficiles. Les séquences sont stockées localement en toute sécurité grâce au double cryptage AES + RSA et au respect de la norme EN 18031 sur la protection de la vie privée, sans frais d'abonnement liés au cloud.

À partir de février, la Baseus X1 Pro sera disponible sur Amazon et sur le site officiel de Baseus. Découvrez ses capacités de protection avancées, ses fonctions intelligentes et ses performances fluides – redéfinissant ainsi ce que peut être une sécurité intelligente.

Relations avec la presse : [email protected]

Site officiel de Baseus: https://www.baseus.com/

