Dopo il successo su Kickstarter, Baseus Security porta su Amazon la telecamera di sicurezza a doppio tracciamento con intelligenza artificiale X1 Pro Smart AI

SHENZHEN, Cina, 10 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Dopo una campagna Kickstarter di grande successo e numerosi riconoscimenti nel settore, viene lanciata su Amazon la prima telecamera di sicurezza smart al mondo a doppio tracciamento con intelligenza artificiale. Grazie a questo traguardo, con Baseus X1 Pro per i consumatori di tutto il mondo sarà più facile che mai sperimentare l'innovazione pluripremiata di Baseus e la sua visione "Built on Security, Elevated by Intelligence, Made for Everyday Life" (Costruito sulla sicurezza, potenziato dall'intelligenza, fatto per la vita di tutti i giorni).

Baseus Speed Speed

L'X1 Pro ha dato prova di grande apprezzamento sul mercato e nel settore, ottenendo il supporto di oltre 2800 sostenitori e raccogliendo 821.826 USD su Kickstarter. Ha poi ricevuto l'Honoree Award nella categoria Smart Home all'IFA 2025 e il Netzwelt Innovation Award al CES 2026, insieme a decine di riconoscimenti da parte dei principali media tecnologici, a sottolineare la sua leadership nella sicurezza domestica di nuova generazione.

Vedere di più, preoccuparsi di meno

L'X1 Pro è stata ampiamente apprezzata per il suo design industriale avanzato e il set di funzionalità intelligenti. Le due telecamere 3K indipendenti offrono un angolo di visione massimo di 300°, consentendo una copertura efficace di due aree contemporaneamente. Lavorando in tandem, le due telecamere guidate dall'intelligenza artificiale si scambiano senza soluzione di continuità il monitoraggio e possono seguire due oggetti contemporaneamente. Ogni telecamera offre una nitidezza 3K con un raggio di rilevamento di 8 m, zoom digitale 8x e faretti da 100 lm per un monitoraggio chiaro e dettagliato sia di giorno che di notte.

Addio ai falsi allarmi

Il rilevamento basato sull'intelligenza artificiale identifica con precisione volti, persone, veicoli e animali domestici, inviando avvisi solo per attività rilevanti e sospette quando le notifiche sono abilitate. Questo riduce significativamente i falsi allarmi causati da piccoli movimenti, come il vento o il passaggio di ombre, garantendo agli utenti un'esperienza di sicurezza più tranquilla e affidabile. In caso di eventi importanti, X1 Pro semplifica la revisione e la gestione: i tag AI integrati categorizzano automaticamente ogni clip registrata in una sequenza temporale ricercabile, consentendo agli utenti di inserire una parola chiave e di individuare immediatamente l'evento che stanno cercando.

Sempre all'erta, poca manutenzione

Dotata di una batteria integrata e di un pannello solare che segue lo spostamento del sole, X1 Pro garantisce un monitoraggio affidabile e a bassa manutenzione fino a 150 giorni. Bastano 20 minuti di luce solare per avere 24 ore di autonomia. Progettata per durare a lungo, è dotata di grado di protezione IP65, che la rende impermeabile e resistente a temperature estreme da -20℃ a 50℃, garantendo prestazioni affidabili anche in ambienti esterni difficili. I filmati vengono archiviati in modo sicuro in locale con doppia crittografia AES + RSA e conformità alla norma sulla privacy EN 18031, senza alcun costo di abbonamento al cloud.

A partire da febbraio, Baseus X1 Pro sarà disponibile su Amazon e sul sito web ufficiale di Baseus. Scopri le sue capacità di protezione avanzate, le sue funzionalità intelligenti e le sue prestazioni impeccabili, che ridefiniscono il concetto di sicurezza intelligente.

Contatto con i media [email protected]

Sito web ufficiale di Baseus: https://www.baseus.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2873380/Baseus.jpg

Video - https://www.youtube.com/watch?v=HRl3eMuruGw

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2098707/Logo.jpg