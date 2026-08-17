HUAWEI AppGallery i GameCenter otwierają drogę do wspólnej gry podczas Gamescom 2026

Tydzień dzieli nas od momentu, gdy AppGallery i GameCenter zaprezentują swoich największych partnerów oraz interaktywne atrakcje w Kolonii.

KOLONIA, Niemcy, 17 sierpnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Na tydzień przed wydarzeniem AppGallery i GameCenter odliczają czas do Gamescom 2026, podczas którego powitają graczy pięcioma dniami rozgrywki na żywo, ekskluzywnych nagród oraz wyjątkowych tytułów od swoich globalnych partnerów. Od 26 do 30 sierpnia gracze będą mogli odwiedzić stoisko Huawei w hali 7, stoisko B.031, aby doświadczyć jednych z najpopularniejszych gier dostępnych w AppGallery i GameCenter.

Skład stworzony we współpracy z wiodącymi partnerami

One week to go until AppGallery and GameCenter bring their biggest partners and hands-on experiences to Cologne. From August 26 to 30, gamers can visit the Huawei booth at Hall 7, Booth B.031, to experience popular games, interactive activities, exclusive rewards and live gameplay from AppGallery and GameCenter.

Tegoroczna prezentacja gromadzi czołowych twórców i popularne marki, a jej głównymi atrakcjami będą kolekcja minigier GameCenter, Petal Paws od SkyFu, World of Tanks Blitz od Wargaming oraz MapleStory R:Evolution od Rastar Games. Fani znajdą również Asphalt Legends od Gameloft, State of Survival od FunPlus, Infinity Kingdom od YOOZOO oraz Motto Immortal od GOAT Games, które uzupełniają zróżnicowaną ofertę obejmującą wyścigi, strategie, przygodę i gry casualowe dla odwiedzających na każdym poziomie zaawansowania.

Interaktywna zabawa na stoisku AppGallery i GameCenter

Stoisko zostało zaprojektowane z myślą o graczach, którzy chcą od razu przystąpić do rozgrywki. Odwiedzający mogą wziąć udział w quizach dotyczących gier, aby zdobyć nagrody, oraz uczestniczyć w szybkich wyzwaniach rozgrywki na terenie stoiska i na głównej scenie, a także zbierać pieczątki w różnych strefach, aby mieć szansę na wygraną w losowaniu. Wszystkie te elementy razem tworzą interaktywną przestrzeń, w której odkrywanie nowych możliwości i rozgrywka idą ze sobą w parze.

Codzienne atrakcje i ważna data, którą warto zapamiętać

Każdy dzień przyniesie nowe atrakcje, od Mini Games i Petal Paws po MapleStory R: Evolution. Główna scena zapewni jeszcze więcej emocji, wzbogacając program o aktywności z gier Infinity Kingdom od YOOZOO, State of Survival od FunPlus oraz Motto Immortal od GOAT Games. Najważniejszym momentem będzie 29 sierpnia - kluczowa data dla stoiska AppGallery, podczas której odbędą się dwie główne aktywności na scenie: pierwsza poświęcona grze World of Tanks Blitz od Wargaming, zaprezentowana jako interaktywny pokaz sceniczny łączący quizy dla publiczności z krótkimi, indywidualnymi wyzwaniami rozgrywki jeden na jednego, oraz druga dotycząca gry Asphalt Legends od Gameloft. To wydarzenie zapowiada się jako najważniejszy punkt tygodnia zarówno dla graczy rywalizujących, jak i wszystkich fanów.

Ekskluzywne oferty i nagrody

Przez cały czas trwania wydarzenia AppGallery i GameCenter przygotują dla graczy ekskluzywne kupony oferujące do 25% zniżki w większości krajów europejskich. Szczęśliwi odwiedzający będą mogli również wygrać szereg nagród Huawei, w tym HUAWEI FreeClip, HUAWEI FreeBuds 7i oraz HUAWEI Band 10, a także kolekcjonerskie torby i odznaki AppGallery oraz GameCenter.

Dołącz do przygody

Niezależnie od tego, czy odwiedzający przyjdą, aby rywalizować, odkrywać nowe tytuły, czy po prostu poczuć atmosferę wydarzenia, AppGallery i GameCenter będą miały coś dla każdego podczas Gamescom 2026. Do zobaczenia w Kolonii od 26 do 30 sierpnia.

Szczegóły wydarzenia: