HUAWEI AppGallery et GameCenter préparent le terrain pour jouer ensemble lors de la Gamescom 2026

Plus qu'une semaine avant qu'AppGallery et GameCenter ne réunissent leurs principaux partenaires dans le cadre d'expériences interactives à Cologne

COLOGNE, Allemagne, 17 août 2026 /PRNewswire/ -- À une semaine de l'événement, AppGallery et GameCenter ont lancé le compte à rebours pour la Gamescom 2026, lors de laquelle ils accueilleront les joueurs pour cinq jours de gameplay en live, de récompenses exclusives et de titres phares issus de leur réseau mondial de partenaires. Du 26 au 30 août, les joueurs pourront se rendre sur le stand Huawei, situé dans le hall 7, stand B.031, pour découvrir certains des jeux les plus populaires disponibles sur AppGallery et GameCenter.

One week to go until AppGallery and GameCenter bring their biggest partners and hands-on experiences to Cologne. From August 26 to 30, gamers can visit the Huawei booth at Hall 7, Booth B.031, to experience popular games, interactive activities, exclusive rewards and live gameplay from AppGallery and GameCenter.

Une gamme élaborée en collaboration avec des partenaires de premier plan

L'édition de cette année rassemble les meilleurs développeurs et franchises, avec en tête d'affiche la collection de Mini Games de GameCenter, « Petal Paws » de SkyFu, « World of Tanks Blitz » de Wargaming et « MapleStory R:Evolution » de Rastar Games. Les fans pourront également découvrir « Asphalt Legends » de Gameloft, « State of Survival » de FunPlus, « Infinity Kingdom » de YOOZOO et « Motto Immortal » de GOAT Games, qui viennent compléter une sélection variée de jeux de course, de stratégie, d'aventure et de jeux occasionnels destinés aux visiteurs de tous niveaux.

Des activités ludiques et interactives sur le stand d'AppGallery et de GameCenter

Ce stand est destiné aux joueurs qui souhaitent entrer directement dans l'action. Les visiteurs pourront participer à des quiz ludiques pour gagner des récompenses et relever des défis rapides, tant sur l'espace d'exposition que sur la scène principale, ainsi que collecter des tampons dans différentes zones pour tenter leur chance au tirage au sort. Ensemble, ces éléments transforment l'espace en un lieu interactif où découverte et jeu vont de pair.

Les faits marquants quotidiens et une date à ne pas manquer

Chaque jour apporte son lot de nouveautés, des Mini Games à Petal Paws en passant par MapleStory R: Evolution. La scène principale promet encore plus de sensations fortes, avec au programme des activités de « Infinity Kingdom » par YOOZOO, de « State of Survival » par FunPlus et de « Motto Immortal » par GOAT Games. Le moment fort aura lieu le 29 août, date phare pour le stand d'AppGallery, avec deux activités prévues sur la scène principale : l'un mettant en vedette « World of Tanks Blitz » de Wargaming, présenté sous la forme d'un spectacle interactif mêlant quiz avec le public et défis de jeu rapides en face à face, et l'autre étant « Asphalt Legends » de Gameloft. Cela s'annonce comme le moment fort de la semaine, tant pour les joueurs de haut niveau que pour les fans.

Offres exclusives et lots à gagner

Tout au long du salon, AppGallery et GameCenter offriront aux joueurs des bons de réduction exclusifs permettant de bénéficier de jusqu'à 25 % de réduction dans la plupart des pays européens. Les visiteurs chanceux pourront également remporter toute une série de lots Huawei, notamment le HUAWEI FreeClip, les HUAWEI FreeBuds 7i et le HUAWEI Band 10, ainsi que des sacs et des badges collector AppGallery et Game Center.

Lancez-vous dans l'aventure

Que les visiteurs viennent à la Gamescom 2026 pour participer à des compétitions, découvrir de nouveaux titres ou simplement s'imprégner de l'ambiance, AppGallery et GameCenter pourront satisfaire tous les goûts. Rendez-vous à Cologne du 26 au 30 août.

Détails de l'événement :