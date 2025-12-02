LONGi publikuje globalne dane terenowe dotyczące technologii BC: wydajność i niezawodność przekraczają oczekiwania

LONDYN, 2 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Firma LONGi ogłosiła wyniki globalnych testów terenowych wydajności swojej platformy technologicznej Back Contact (BC) oraz modułu Hi-MO9. We współpracy z globalnymi klientami i renomowanymi instytucjami zewnętrznymi firma LONGi zainicjowała program systematycznych globalnych testów terenowych po wprowadzeniu tej technologii na rynek. Dane pokazują, że Hi-MO9 wykazuje stabilność i spójność przekraczającą oczekiwania w zakresie rzeczywistej wydajności wytwarzania energii, korzyści ekonomicznych systemu i adaptacji środowiskowej.

LONGi's Sanya Hainan PV Empirical Project.

Raporty danych z wielu uznanych międzynarodowych organizacji świadczących usługi techniczne wskazują, że w porównaniu z popularnymi modułami TOPCon, moduły BC firmy LONGi osiągają stabilny wzrost mocy wytwarzanej w przeliczeniu na waty na całym świecie, z marginesem wzmocnienia wynoszącym od 1,21% do 3,92%, a w niektórych scenariuszach wyróżniają się szczególnie wysoką wydajnością.

Solidne wyniki w różnych warunkach klimatycznych Europy

Ocena przeprowadzona przez renomowanego europejskiego dostawcę usług technicznych Enertis Applus+ dla projektu fotowoltaicznego z jednoosiowym trackerem o mocy 47 MW w Sewilli w Hiszpanii wykazała, że moduł Hi-MO9 osiągnął 2209 ekwiwalentnych godzin pełnego obciążenia w pierwszym roku eksploatacji, a jego wydajność energetyczna była o 2,4% do 3,4% wyższa niż w przypadku modułów TOPCon w tej samej lokalizacji. Kompleksowe obliczenia wskazują, że jego wyrównany koszt energii LCOE został zmniejszony odpowiednio o 3,92% i 4,47%.

Inne projekty oceniające prowadzone przez renomowany instytut IPVF dodatkowo potwierdziły stabilność wzrostu wydajności Hi-MO9. Analiza danych operacyjnych z dwóch naziemnych elektrowni fotowoltaicznych o mocy 50 MW we Francji i Danii wykazała, że moc generowana przez Hi-MO9 była średnio o 1,84% wyższa niż w przypadku modułów TOPCon, a wskaźnik LCOE był odpowiednio o 3,32% i 2,43% niższy niż w przypadku TOPCon.

Niska temperatura hot spotów dla większego bezpieczeństwa

Oprócz znacznego wzrostu generowanej mocy, technologia HPBC 2.0 zintegrowana z Hi-MO9 zapewnia wartość dodaną dzięki rewolucyjnie niskim parametrom hot spotów. Dane terenowe pokazują, że w typowych warunkach częściowego zacienienia moduł Hi-MO9 skutecznie tłumi efekt hot spotu, a temperatura hot spotu jest znacznie niższa niż w przypadku modułów konwencjonalnych. Zasadniczo zmniejsza to ryzyko starzenia się materiałów, spadku mocy, a nawet potencjalnego zagrożenia pożarowego spowodowanego lokalnym przegrzaniem, zapewniając solidną gwarancję niezawodnego działania instalacji przez 25 lat.

Globalny program testów terenowych firmy LONGi dla Hi-MO9 stanowi nowy paradygmat oceny wartości technologicznej oparty na rzeczywistej, długoterminowej i systematycznej weryfikacji. Wyniki pokazują kompleksową przewagę Hi-MO9 w zakresie wzrostu mocy, kontroli LCOE i adaptacji środowiskowej. Stanowi to kamień milowy w dalszym stosowaniu technologii BC na dużą skalę i dostarcza globalnym klientom z branży fotowoltaicznej opartą na faktach platformę decyzyjną do oceny ścieżek technologicznych.

