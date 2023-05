MARKETSTAR PRZEJMUJE REGALIX I NYTRO.AI W CELU PRZYSPIESZENIA GLOBALNEJ DYSTRYBUCJI ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE, KOMPLEKSOWYCH USŁUG ZWIĘKSZANIA PRZYCHODÓW W MODELU B2B

OGDEN, Utah, 2 maja 2023 r. /PRNewswire/ -- Firma MarketStar, globalny lider w dziedzinie rozwiązań z zakresu outsourcingu sprzedaży i akceleracji przychodów, przejmuje Regalix, Inc, wielokrotnie nagradzaną globalną firmę zajmującą się marketingiem i operacjami przychodowymi, wraz ze wszystkimi jej spółkami zależnymi, w tym Nytro.ai Inc - nowoczesną i inteligentną platformą onboardingową. Transakcja przejęcia będzie skutkować rozszerzeniem globalnej oferty Sales as a Service® firmy MarketStar, zapewniając więcej możliwości generowania popytu, marketingu cyfrowego, sukcesu klienta i działań związanych z reklamą cyfrową.

„Przejęcie Regalix przez MarketStar stanowi ukierunkowaną i zróżnicowaną opcję na rynku w zakresie rozwoju i skalowania przychodów firm w modelu B2B - powiedział Keith Titus, prezes i dyrektor generalny MarketStar. - Połączenie naszych rozwiązań sprzedażowych i przychodowych, światowej klasy zespołów oraz platformy Nytro.ai zapewni możliwości transformacyjne naszym obecnym i przyszłym klientom".

Strategiczne korzyści płynące z transakcji przejęcia:

Platforma akceleracji przychodów Nytro.ai – Światowej klasy platforma SaaS oparta na sztucznej inteligencji, która zwiększa wydajność sprzedaży i wyniki przychodów dla zespołów generujących przychody w modelu B2B. Nytro.ai będzie działać jako niezależna i w całości należąca do MarketStar spółka zależna.

Kompleksowe rozwiązania z zakresu sprzedaży i przychodów w modelu B2B - kompleksowe rozwiązania z zakresu generowania popytu, pozyskiwania klientów, sukcesu klienta i operacji przychodowych dla globalnych, szybko rozwijających się firm działających w modelu B2B, które dążą do zwiększenia przychodów w segmentach średnich i małych przedsiębiorstw.

Zintegrowana globalna sprzedaż reklam i działania reklamowe - przyspieszenie wzrostu średnich przychodów z jednego konta (ang. Average Revenue Per Account , ARPA) w zakresie pozyskiwania reklamodawców z segmentów średnich i małych przedsiębiorstw, zarządzania cyklem życia produktu, pozyskiwania i zarządzania agencjami, operacji marketingowych, zarządzania kampaniami i działań kreatywnych, analityki reklamowej oraz wsparcia reklamodawców.

Potencjał geograficzny, językowy i związany z talentami, skoncentrowany na zwiększaniu przychodów - w pełni zintegrowane i dopasowane usługi dostępne w ponad 35 językach i ponad 100 krajach w ramach działań prowadzonych w Stanach Zjednoczonych ( Utah ), Kanadzie, Meksyku, Urugwaju, Irlandii, Hiszpanii, Polsce, Bułgarii, Indiach, na Filipinach i w Australii.

Komplementarne zespoły z zapałem do generowania wzrostu - ponad 3700 osób, których łączy wspólny cel, jakim jest generowanie wzrostu; każdego dnia kształtujemy lepszą wersję siebie, naszej firmy i społeczności, w efekcie czego zapewniamy możliwości rozwoju naszym klientom.

„Ekscytuje mnie fakt, że firma Regalix została przejęta przez MarketStar - powiedział Vikas Sharan, dyrektor generalny Regalix. - Transakcja przejęcia stanowi ukoronowanie ciężkiej pracy i poświęcenia, jakie nasi pracownicy włożyli w budowanie światowej klasy firmy świadczącej usługi technologiczne. Dołączenie do MarketStar przyspieszy naszą zdolność do zapewniania wzrostu przychodów i wspierania firm w szybszym skalowaniu, a tym samym w mierzeniu się z wyzwaniem związanym z rozwojem w segmentach przedsiębiorstw średniej wielkości/mikroprzedsiębiorstw. Cieszymy się na ten nowy rozdział w historii naszej firmy i jesteśmy podekscytowani możliwościami, jakie ze sobą niesie".

Założona w 2005 roku firma Regalix z siedzibą w San Mateo w Kalifornii zatrudnia 2100 pracowników i działa w Stanach Zjednoczonych, Indiach, Polsce i na Filipinach. Firma stała się głównym partnerem w zakresie rozwiązań marketingowych, cyfrowych działań reklamowych i sukcesu klienta dla globalnych firm, które pragną się rozwijać i zdobywać udziały w rynkach regionalnych i światowych. Firma została założona przez Gunjana Sinha i Vikasa Sharana, mieszkających w San Mateo. W ramach transformacji Vikas Sharan, dyrektor generalny Regalix, dołączy do zespołu kierowniczego MarketStar jako prezes Regalix-Nytro.ai, a jego przełożonym będzie Keith Titus, który będzie nadal pełnił funkcję prezesa i dyrektora generalnego MarketStar.

Założona w 1988 roku firma MarketStar zatrudnia ponad 1600 pracowników na całym świecie, prowadząc działalność w Stanach Zjednoczonych (Utah), Kanadzie, Meksyku, Urugwaju, Irlandii, Bułgarii, na Filipinach i w Australii. Jako innowator rozwiązań Sales as a Service® MarketStar przyspiesza procesy generowania przychodów dzięki programom B2B Direct, Partner Channel, Digital Ad Sales i Customer Success. Firma MarketStar wprowadziła, sprzedała i zapewniała wsparcie tysiącom produktów i usług pochodzących od największych i najbardziej znanych firm na całym świecie.

„Jesteśmy dumni, mogąc powitać zespoły Regalix i Nytro.ai w MarketStar - powiedział Paul Grant, dyrektor ds. klientów w MarketStar. - Nasze połączone zespoły złożone z utalentowanych specjalistów w dziedzinie sprzedaży zapewniają naszym klientom ponad 10 mld USD przychodów rocznie. Doświadczenie Regalix w obszarze marketingu cyfrowego, sukcesu klienta, sprzedaży reklam, działań operacyjnych i generowania przychodów, w połączeniu z obszerną wiedzą MarketStar z zakresu bezpośredniego pozyskiwania klientów, zarządzania kanałami partnerskimi i sprzedaży reklam cyfrowych, wypada przekonująco i będzie jeszcze bardziej wyróżniać nas na rynku".

Firmy sfinalizowały transakcję w dniu 1 maja 2023 roku w Ogden w stanie Utah. Szczegółowe dane finansowe dotyczące transakcji pozostaną niejawne.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom sprzedażowym MarketStar (www.marketstar.com) przyspiesza sprzedaż, począwszy od pozyskania nowego klienta, aż do uzyskania powtarzalnych przychodów z programów sprzedaży bezpośredniej i pośredniej w modelu B2B. Wykorzystując połączenie rozwiązań głosowych, cyfrowych i terenowych, firma MarketStar wprowadziła, sprzedała i zapewniła wsparcie tysiącom produktów i usług pochodzących od największych i najbardziej innowacyjnych firm z całego świata. Założona w 1988 roku firma MarketStar była pionierem w branży outsourcingu sprzedaży i obecnie zatrudnia ponad 1600 pracowników na całym świecie. Globalna siedziba firmy znajduje się w Ogden w stanie Utah.

Wielokrotnie nagradzana, globalna firma zajmująca się operacjami przychodowymi współpracuje z liderami marketingu, obsługi klienta i sprzedaży, wspierając ich w działaniach ukierunkowanych na zwiększanie skali wzrostu i zapewnianie satysfakcji klientów na szeroką skalę. Firma Regalix została założona w 2005 roku i obecnie zatrudnia ponad 2100 pracowników w Europie, Stanach Zjednoczonych i Azji. Jej siedziba główna mieści się w San Mateo w Kalifornii. Na przestrzeni lat firma wspierała ponad 150 marek z listy Fortune 500 w wykorzystywaniu szans i możliwości biznesowych. Regalix prowadzi działalność w Stanach Zjednoczonych, Indiach, Polsce i na Filipinach.

