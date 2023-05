- Marketstar adquiere Regalix y Nytro.ai para acelerar los servicios de crecimiento de ingresos B2B enfocados globalmente, integrales y habilitados por la tecnología

OGDEN, Utah, 2 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- MarketStar, el líder mundial en ventas subcontratadas y soluciones de aceleración de ingresos, ha adquirido Regalix, Inc., una galardonada empresa de operaciones de ingresos y marketing global, junto con todas sus subsidiarias, incluida Nytro.ai Inc., una plataforma de incorporación de ventas moderna e inteligente. La adquisición aumenta la oferta global Sales as a Service® de MarketStar con capacidades ampliadas en generación de demanda, marketing digital, éxito del cliente y operaciones de anuncios digitales.

"La adquisición de Regalix por parte de MarketStar ofrece una opción enfocada y diferenciada en el mercado sobre cómo las empresas B2B crecen y escalan los ingresos", dijo Keith Titus, presidente y consejero delegado de MarketStar. "La combinación de nuestras respectivas soluciones de ventas e ingresos, equipos de clase mundial y la plataforma Nytro.ai proporcionará capacidades transformadoras para nuestros clientes actuales y futuros".

Beneficios estratégicos de la adquisición:

Plataforma de habilitación de ingresos de Nytro.ai: una plataforma SaaS basada en IA de clase mundial que mejora el rendimiento de las ventas y los resultados de ingresos para los equipos de generación de ingresos B2B. Nytro.ai operará como una filial independiente y de propiedad total de MarketStar.

Soluciones integrales de ventas e ingresos B2B : capacidades integrales de generación de demanda, adquisición de clientes, éxito del cliente y operaciones de ingresos en la parte superior del embudo para empresas B2B globales de alto crecimiento que buscan escalar los ingresos en los segmentos de clientes de medianas empresas y PYMES.

: capacidades integrales de generación de demanda, adquisición de clientes, éxito del cliente y operaciones de ingresos en la parte superior del embudo para empresas B2B globales de alto crecimiento que buscan escalar los ingresos en los segmentos de clientes de medianas empresas y PYMES. Ventas publicitarias globales integradas y operaciones publicitarias : aceleración del crecimiento del ingreso promedio por cuenta (ARPA) en la adquisición de anunciantes de medianas empresas y PYMES, gestión del ciclo de vida, adquisición y gestión de agencias, operaciones de marketing, gestión de campañas y creatividad, análisis de anuncios y asistencia a anunciantes.

Ventas publicitarias globales integradas y operaciones publicitarias : aceleración del crecimiento del ingreso promedio por cuenta (ARPA) en la adquisición de anunciantes de medianas empresas y PYMES, gestión del ciclo de vida, adquisición y gestión de agencias, operaciones de marketing, gestión de campañas y creatividad, análisis de anuncios y asistencia a anunciantes.

Capacidades geográficas, de idioma y de talento enfocadas en el crecimiento de los ingresos : servicios totalmente integrados y alineados con acceso a más de 35 idiomas en más de 100 países a través de operaciones en los Estados Unidos ( Utah ), Canadá, México, Uruguay , Irlanda, España, Polonia , Bulgaria , India , Filipinas y Australia .

Culturas complementarias con pasión por crear crecimiento: más de 3.700 personas unidas por un propósito común de crear crecimiento, donde cada día construimos una mejor versión de nosotros mismos, nuestra empresa, nuestra comunidad y, en última instancia, generamos crecimiento para nuestros clientes.

"Estoy encantado de que MarketStar haya adquirido Regalix", dijo Vikas Sharan, consejero delegado de Regalix. "Esta adquisición es un testimonio del arduo trabajo y la dedicación de nuestros empleados que se han centrado en construir una empresa de servicios basados en tecnología de clase mundial. Unirse a MarketStar acelera nuestra capacidad para generar crecimiento de los ingresos y ayudar a las empresas a escalar más rápidamente para superar sus desafíos de crecimiento del mercado medio / PYME. Esperamos con ansias este nuevo capítulo en la trayectoria de nuestra empresa y estamos entusiasmados con las posibilidades que trae".

Establecida en 2005 y con sede en San Mateo, California, Regalix tiene 2.100 empleados y opera en Estados Unidos, India, Polonia y Filipinas. La compañía se ha convertido en un socio principal para soluciones de marketing, operaciones de anuncios digitales y éxito de clientes para empresas globales que buscan crecer y ganar participación de mercado en la región y en todo el mundo. La empresa fue fundada por Gunjan Sinha y Vikas Sharan, ambos con sede en San Mateo. Como parte de la transición, Vikas Sharan, consejero delegado de Regalix, se unirá al equipo de liderazgo ejecutivo de MarketStar como presidente de las empresas Regalix-Nytro.ai, y reportará a Keith Titus, quien continuará como director general y consejero delegado de MarketStar.

Fundada en 1988, MarketStar emplea a más de 1.600 empleados en todo el mundo, con operaciones en los Estados Unidos (Utah), Canadá, México, Uruguay, Irlanda, Bulgaria, Filipinas y Australia. Como innovador de las soluciones Sales as a Service®, MarketStar acelera los ingresos con los programas B2B Direct, Partner Channel, Digital Ad Sales y Customer Success. MarketStar ha lanzado, vendido y respaldado miles de productos y servicios en nombre de las empresas más grandes y conocidas de todo el mundo.

"Estamos orgullosos de dar la bienvenida a los equipos de Regalix y Nytro.ai a MarketStar", dijo Paul Grant, director de atención al cliente de MarketStar. "Nuestros equipos combinados de talentosos profesionales de ventas generan más de 10.000 millones de dólares de ingresos anuales para nuestros clientes. La experiencia de Regalix en marketing digital, éxito del cliente, ventas y operaciones publicitarias y operaciones de ingresos, combinada con la profunda herencia de MarketStar en adquisición directa de clientes, canal de socios y las ventas de publicidad digital son convincentes y nos diferenciarán aún más en el mercado".

Las empresas cerraron la transacción el 1 de mayo de 2023 en Ogden, Utah. Los detalles financieros de la transacción no serán revelados.

ACERCA DE MARKETSTAR

A través de soluciones de ventas innovadoras, MarketStar (www.marketstar.com) acelera las ventas de clientes potenciales a ingresos recurrentes con programas de ventas directas e indirectas de empresa a empresa (B2B). Utilizando una combinación de compromisos de voz, digitales y de campo, MarketStar ha lanzado, vendido y respaldado miles de productos y servicios en nombre de las empresas más grandes e innovadoras de todo el mundo. Fundada en 1988, MarketStar fue pionera en la industria de subcontratación de ventas y hoy cuenta con más de 1.600 empleados en todo el mundo. Su sede mundial se encuentra en Ogden, Utah.

ACERCA DE REGALIX

Una galardonada compañía de operaciones de ingresos globales que se asocia con líderes de marketing, éxito del cliente y ventas para ayudarlos a impulsar el crecimiento y brindar satisfacción significativa al cliente a escala. Con más de 2.100 empleados repartidos por Europa, EE. UU. y Asia, Regalix se fundó en 2005 con sede en San Mateo, California. A lo largo de los años, Regalix ha ayudado a más de 150 marcas Fortune 500 a desbloquear oportunidades y posibilidades comerciales a escala. Regalix tiene operaciones en los Estados Unidos, India, Polonia y Filipinas.

