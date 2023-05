MARKETSTAR ACQUIERT REGALIX ET NYTRO.AI POUR ACCÉLÉRER DANS LE MONDE ENTIER LES SERVICES TECHNOLOGIQUES DE CROISSANCE DES REVENUS DES ENTREPRISES B2B DE BOUT EN BOUT

OGDEN, Utah, 2 mai 2023 /PRNewswire/ -- MarketStar, leader mondial des solutions de ventes externalisées et d'accélération des revenus, a acquis Regalix, Inc. une société internationale primée de marketing et d'opérations de revenus, ainsi que toutes ses filiales, notamment Nytro.ai Inc. une plateforme moderne et intelligente d'intégration des ventes. L'acquisition renforce l'offre mondiale Sales as a Service® de MarketStar grâce à des capacités accrues en matière de génération de demande, de marketing numérique, de réussite des clients et d'opérations publicitaires numériques.

« L'acquisition de Regalix par MarketStar offre une option ciblée et différenciée sur le marché quant à la croissance et l'augmentation des revenus des entreprises B2B », a déclaré Keith Titus, président et PDG de MarketStar. « La combinaison de nos solutions respectives d'accroissement des ventes et des revenus, de nos équipes de classe mondiale et de la plateforme Nytro.ai procurera des capacités de transformation à nos clients actuels et futurs. »

Avantages stratégiques de l'acquisition :

Plateforme de stimulation des revenus Nytro.ai – Une plateforme SaaS basée sur l'IA de classe mondiale qui améliore les performances des ventes et les résultats en termes de revenus pour les équipes interentreprises (B2B) de génération de revenus. Nytro.ai fonctionnera comme une filiale indépendante et en propriété exclusive de MarketStar.

– Une plateforme SaaS basée sur l'IA de classe mondiale qui améliore les performances des ventes et les résultats en termes de revenus pour les équipes interentreprises (B2B) de génération de revenus. Nytro.ai fonctionnera comme une filiale indépendante et en propriété exclusive de MarketStar. Des solutions d'accroissement des ventes et des revenus B2B de bout en bout – Des capacités complètes de génération de demande suivant la technique de l'entonnoir, d'acquisition de clients, de réussite des clients et d'opérations de revenus pour les entreprises B2B mondiales à forte croissance qui cherchent à accroître leurs revenus auprès des clients du marché intermédiaire et des PME.

– Des capacités complètes de génération de demande suivant la technique de l'entonnoir, d'acquisition de clients, de réussite des clients et d'opérations de revenus pour les entreprises B2B mondiales à forte croissance qui cherchent à accroître leurs revenus auprès des clients du marché intermédiaire et des PME. Ventes et opérations publicitaires mondiales intégrées – Accélération de la croissance du revenu moyen par compte (ARPA) pour l'acquisition d'annonceurs du marché intermédiaire et des PME, la gestion du cycle de vie, l'acquisition et la gestion d'agences, les opérations marketing, la gestion de campagnes et la création, l'analyse publicitaire et l'assistance aux annonceurs.

– Accélération de la croissance du revenu moyen par compte (ARPA) pour l'acquisition d'annonceurs du marché intermédiaire et des PME, la gestion du cycle de vie, l'acquisition et la gestion d'agences, les opérations marketing, la gestion de campagnes et la création, l'analyse publicitaire et l'assistance aux annonceurs. Des capacités en matière géographique, linguistique et de talents axées sur la croissance des revenus – Des services entièrement intégrés et alignés avec un accès à plus de 35 langues dans plus de 100 pays grâce à des activités aux États-Unis ( Utah ), au Canada , au Mexique, en Uruguay , en Irlande, en Espagne, en Pologne, en Bulgarie, en Inde, aux Philippines et en Australie.

– Des services entièrement intégrés et alignés avec un accès à plus de 35 langues dans plus de 100 pays grâce à des activités aux États-Unis ( ), au , au Mexique, en , en Irlande, en Espagne, en Pologne, en Bulgarie, en Inde, aux et en Australie. Des cultures complémentaires avec une passion pour la création de croissance – Plus de 3 700 personnes unies par un objectif commun de création de croissance où chaque jour nous construisons une meilleure version de nous-mêmes, de notre entreprise, de notre communauté et où, en fin de compte, nous créons de la croissance pour nos clients.

« Je suis ravi que Regalix ait été rachetée par MarketStar », a déclaré Vikas Sharan, PDG de Regalix. « Cette acquisition témoigne du travail acharné et du dévouement de nos employés qui se sont appliqués à bâtir une société de services technologiques de classe mondiale. En rejoignant MarketStar, nous accélérons notre capacité à accroître les revenus et à aider les entreprises à s'adapter plus rapidement pour résoudre leurs problèmes de croissance sur le marché intermédiaire et au sein des PME. Nous nous réjouissons de cette nouvelle page de l'histoire de notre entreprise et nous sommes très enthousiastes quant aux possibilités qu'elle offre. »

Fondée en 2005 et basée à San Mateo, en Californie, Regalix emploie 2 100 personnes et exerce ses activités aux États-Unis, en Inde, en Pologne et aux Philippines. L'entreprise est devenue un partenaire de premier plan pour les solutions de marketing, les opérations publicitaires numériques et la réussite des clients auprès des entreprises internationales qui cherchent à se développer et à acquérir des parts de marché dans la région et dans le monde entier. La société a été fondée par Gunjan Sinha et Vikas Sharan, tous deux basés à San Mateo. Dans le cadre de cette transition, Vikas Sharan, PDG de Regalix, rejoindra l'équipe de direction de MarketStar en tant que président des sociétés Regalix-Nytro.ai, et rendra compte à Keith Titus, qui restera président et PDG de MarketStar.

Fondée en 1988, MarketStar emploie plus de 1 600 personnes dans le monde, et est présente aux États-Unis (Utah), au Canada, au Mexique, en Uruguay, en Irlande, en Bulgarie, aux Philippines et en Australie. En tant qu'innovateur des solutions Sales as a Service®, MarketStar accélère la croissance des revenus grâce à ses programmes B2B Direct, Partner Channel, Digital Ad Sales et Customer Success. MarketStar a lancé, vendu et soutenu des milliers de produits et de services pour le compte des entreprises les plus importantes et les plus connues à travers le monde.

« Nous sommes fiers d'accueillir les équipes de Regalix et de Nytro.ai au sein de MarketStar », a déclaré Paul Grant, directeur de la clientèle chez MarketStar. « Nos équipes combinées composées de professionnels de la vente talentueux génèrent plus de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel pour nos clients. L'expertise de Regalix en matière de marketing numérique, de réussite des clients, de ventes et d'opérations publicitaires, et d'opérations de revenus, combinée aux connaissances approfondies de MarketStar en matière d'acquisition directe de clients, de gestion des canaux de partenaires et de ventes de publicité numérique, est convaincante et nous permettra de nous différencier encore davantage sur le marché. »

Les deux entreprises ont conclu la transaction le 01 mai 2023 à Ogden dans l'Utah. Les détails financiers de la transaction ne seront pas divulgués.

À PROPOS DE MARKETSTAR

Proposant des solutions de vente innovantes, MarketStar ( www.marketstar.com ) accélère les ventes à partir grâce à son leadership et obtient des revenus récurrents grâce à des programmes de vente directe et indirecte interentreprises (B2B). Par ses engagements vocaux, numériques et sur le terrain, MarketStar a lancé, vendu et soutenu des milliers de produits et services pour le compte des entreprises les plus importantes et les plus innovantes à travers le monde. Fondée en 1988, MarketStar a été pionnière dans l'industrie de l'externalisation des ventes et compte aujourd'hui plus de 1 600 employés à travers le monde. Son siège social mondial est situé à Ogden, dans l'Utah.

À PROPOS DE REGALIX

Regalix est une société internationale primée spécialisée dans les opérations de revenus, qui travaille en partenariat avec les directeurs du marketing, de la réussite des clients et des ventes pour les aider à stimuler la croissance et assurer une satisfaction significative de leurs clients à grande échelle. Avec plus de 2 100 employés répartis en Europe, aux États-Unis et en Asie, Regalix a été fondée en 2005 et son siège social est situé à San Mateo, en Californie. Au fil des ans, Regalix a aidé plus de 150 marques du Fortune 500 à débloquer des opportunités et des possibilités commerciales à grande échelle. Regalix est présente aux États-Unis, en Inde, en Pologne et aux Philippines.

