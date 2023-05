MARKETSTAR ÜBERNIMMT REGALIX UND NYTRO.KI ZUR BESCHLEUNIGUNG VON GLOBAL FOKUSSIERTEN, TECHNOLOGIEGESTÜTZTEN, END-TO-END-SERVICES FÜR B2B-UMSATZWACHSTUM

OGDEN, Utah, 2. Mai 2023 /PRNewswire/ -- MarketStar, der weltweit führende Anbieter von ausgelagerten Vertriebs- und Umsatzbeschleunigungslösungen, hat Regalix, Inc., ein preisgekröntes weltweit tätiges Marketing- und Umsatzunternehmen, zusammen mit all seinen Tochtergesellschaften, einschließlich Nytro.ai Inc., einer modernen und intelligenten Onboarding-Plattform für den Vertrieb, übernommen. Die Übernahme erweitert das globale Sales-as-a-Service ®-Angebot von MarketStar um erweiterte Fähigkeiten in den Bereichen Bedarfsgenerierung, digitales Marketing, Kundenerfolg und digitale Anzeigenoperationen.

„Die Übernahme von Regalix durch MarketStar bietet eine fokussierte und differenzierte Option auf dem Markt, wie B2B-Unternehmen ihren Umsatz steigern und maßstäblich vergrößern können", so Keith Titus, President und CEO von MarketStar. „Die Kombination aus unseren jeweiligen Vertriebs- und Umsatzlösungen, erstklassigen Teams und der Nytro.ai-Plattform wird unseren aktuellen und zukünftigen Kunden transformative Fähigkeiten bieten."

Strategische Vorteile der Übernahme:

Nytro.ai Revenue Enablement Platform – Eine erstklassige KI-basierte SaaS-Plattform, die die Vertriebsleistung und die Umsatzergebnisse für B2B-Umsatzgenerierungsteams verbessert. Nytro.ai wird als unabhängige und hundertprozentige Tochtergesellschaft von MarketStar operieren.

– Eine erstklassige KI-basierte SaaS-Plattform, die die Vertriebsleistung und die Umsatzergebnisse für B2B-Umsatzgenerierungsteams verbessert. Nytro.ai wird als unabhängige und hundertprozentige Tochtergesellschaft von MarketStar operieren. End-to-End-B2B-Vertriebs- und Umsatzlösungen – Umfassende Top-of-the-Funnel-Nachfragegenerierung, Kundenakquise, Kundenerfolg und Umsatzoperationen für globale, wachstumsstarke B2B-Unternehmen, die den Umsatz in mittelständischen und KMU-Kundensegmenten maßstäblich steigern möchten.

– Umfassende Top-of-the-Funnel-Nachfragegenerierung, Kundenakquise, Kundenerfolg und Umsatzoperationen für globale, wachstumsstarke B2B-Unternehmen, die den Umsatz in mittelständischen und KMU-Kundensegmenten maßstäblich steigern möchten. Integrierter globaler Anzeigenverkauf und Werbeaktivitäten – Wachstumsbeschleunigung des Average Revenue Per Account (ARPA) bei der Akquise von Werbetreibenden in den Segmenten Mittelstand und KMU, Lebenszyklusmanagement, Agenturakquisition und Management, Marketingtätigkeiten, Kampagnenmanagement und Werbemittel, Werbeanalyse und Unterstützung für Werbetreibende.

– Wachstumsbeschleunigung des Average Revenue Per Account (ARPA) bei der Akquise von Werbetreibenden in den Segmenten Mittelstand und KMU, Lebenszyklusmanagement, Agenturakquisition und Management, Marketingtätigkeiten, Kampagnenmanagement und Werbemittel, Werbeanalyse und Unterstützung für Werbetreibende. Geografische, sprachliche und talentierte Fähigkeiten, die auf steigende Einnahmen ausgerichtet sind – Vollständig integrierte und aufeinander abgestimmte Dienste mit Zugriff auf mehr als 35 Sprachen in mehr als 100 Ländern durch Niederlassungen in den Vereinigten Staaten ( Utah ), Kanada, Mexiko, Uruguay , Irland, Spanien und Polen, Bulgarien, Indien, die Philippinen und Australien.

– Vollständig integrierte und aufeinander abgestimmte Dienste mit Zugriff auf mehr als 35 Sprachen in mehr als 100 Ländern durch Niederlassungen in den Vereinigten Staaten ( ), Kanada, Mexiko, , Irland, Spanien und Polen, Bulgarien, Indien, die Philippinen und Australien. Komplementäre Kulturen mit einer Leidenschaft für das Schaffen von Wachstum – Über 3.700 Menschen vereint durch ein gemeinsames Ziel, Wachstum zu schaffen, bei dem wir jeden Tag eine bessere Version von uns selbst, unserem Unternehmen, unserer Gemeinschaft aufbauen und letztendlich Wachstum für unsere Kunden schaffen.

„Ich freue mich sehr über die Übernahme von Regalix durch MarketStar", so Vikas Sharan, CEO von Regalix. „Diese Übernahme ist ein Beweis für die harte Arbeit und das Engagement unserer Mitarbeiter, die sich darauf konzentriert haben, ein technologiegestütztes Dienstleistungsunternehmen von Weltrang aufzubauen. Der Beitritt zu MarketStar beschleunigt unsere Fähigkeit, Umsatzwachstum zu erzielen und Unternehmen dabei zu helfen, sich schneller maßstäblich zu vergrößern, um ihre Wachstumsherausforderungen im mittelständischen und KMU-Marktsegment zu lösen. Wir freuen uns auf dieses neue Kapitel in der Geschichte unseres Unternehmens und sind gespannt auf die Möglichkeiten, die es mit sich bringt."

Regalix wurde im Jahr 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Mateo, Kalifornien. Das Unternehmen beschäftigt 2.100 Mitarbeiter und ist in den Vereinigten Staaten, in Indien, Polen und auf den Philippinen tätig. Das Unternehmen hat sich zu einem führenden Partner für Marketinglösungen, digitale Werbeaktivitäten und Kundenerfolg für globale Unternehmen entwickelt, die in der Region und weltweit wachsen und Marktanteile gewinnen wollen. Das Unternehmen wurde von Gunjan Sinha und Vikas Sharan gegründet, die beide in San Mateo leben. Als Teil des Übergangs wird Vikas Sharan, CEO von Regalix, dem Führungsteam von MarketStar als Präsident der Regalix-Nytro.ai-Unternehmen beitreten und Keith Titus unterstellt sein, der weiterhin als Präsident und CEO von MarketStar tätig sein wird.

MarketStar wurde 1988 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.600 Mitarbeiter in Niederlassungen in den Vereinigten Staaten (Utah), in Kanada, Mexiko, Uruguay, Irland, Bulgarien, auf den Philippinen und in Australien. Als Innovator von Sales-As-a-Service ® -Lösungen beschleunigt MarketStar den Umsatz mit B2B Direct, Partnerkanälen, digitalem Anzeigen-Vertrieb und Kundenerfolgsprogrammen. MarketStar hat im Auftrag der größten und bekanntesten Unternehmen der Welt Tausende von Produkten und Dienstleistungen eingeführt, verkauft und unterstützt.

„Wir sind stolz darauf, die Teams von Regalix und Nytro.ai bei MarketStar willkommen zu heißen", so Paul Grant, Chief Customer Officer von MarketStar. „Unsere kombinierten Teams von talentierten Vertriebsprofis erwirtschaften für unsere Kunden einen Jahresumsatz von mehr als 10 Milliarden US-Dollar. Die Expertise von Regalix in den Bereichen digitales Marketing, Kundenerfolg, Anzeigenverkauf und Werbeaktivitäten sowie Verkaufsoperationen in Kombination mit der langjährigen Erfahrung von MarketStar in der direkten Kundenakquise, dem Management von Partnerkanälen und dem Verkauf digitaler Werbung ist überzeugend und wird uns auf dem Markt weiter differenzieren."

Die Unternehmen schlossen die Transaktion am 1. Mai 2023 in Ogden, Utah, ab. Finanzielle Einzelheiten der Transaktion werden nicht bekannt gegeben.

INFORMATIONEN ZU MARKETSTAR

MarketStar (www.marketstar.com) beschleunigt durch innovative Vertriebslösungen den Verkauf von Leads zu wiederkehrenden Umsätzen mit direkten und indirekten Business-to-Business (B2B)-Vertriebsprogrammen. Mit einer Mischung aus Sprach-, Digital- und Außendienstaktivitäten hat MarketStar im Auftrag der größten und innovativsten Unternehmen auf der ganzen Welt Tausende von Produkten und Dienstleistungen eingeführt, verkauft und unterstützt. Das 1988 gegründete Unternehmen MarketStar ist ein Pionier der Vertriebs-Outsourcing-Branche und beschäftigt heute weltweit über 1.600 Mitarbeiter. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Ogden, Utah.

INFORMATIONEN ZU REGALIX

Ein preisgekröntes, weltweit tätiges Unternehmen für Umsatzunternehmen, das Marketing-, Kundenerfolgs- und Vertriebsleiter dabei unterstützt, ihr Wachstum voranzutreiben und Kunden in großem Umfang zu begeistern. Regalix wurde im Jahr 2005 gegründet, hat seinen Hauptsitz in San Mateo, Kalifornien, und beschäftigt mehr als 2.100 Mitarbeiter in Europa, den USA und Asien. Im Laufe der Jahre hat Regalix mehr als 150 Fortune-500-Marken dabei unterstützt, Chancen und Geschäftsmöglichkeiten in großem Umfang zu erschließen. Regalix hat Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, in Indien, Polen und auf den Philippinen.

