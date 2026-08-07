MINISO otwiera pierwszy sklep pop-up w Krakowie, wprowadzając immersyjne doświadczenie zakupowe oparte na autorskich produktach do kolejnego miasta w Polsce Polska - Polski USA - English MINISO 07 sie, 2026, 15:54 GMT Udostępnij artykuł Udostępnij artykuł KRAKÓW, Polska, 7 sierpnia 2026 r. /PRNewswire/ -- 1 sierpnia 2026 r. MINISO otworzyło swój pierwszy sklep pop-up w Galerii Krakowskiej. To debiut marki w południowej Polsce i kolejny krok w jej ekspansji na terenie Europy. Continue Reading

MINISO Debuts First Kraków Pop-up Store MINISO Proprietary IP YOYO MINISO's first-ever pop-up store at Galeria Krakowska in Kraków MINISO Gift Bear

Położona w samym sercu miasta Galeria Krakowska jest jednym z najważniejszych punktów handlowych miasta i bramą do niego zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających. Obiekt ten, bezpośrednio połączony z Dworcem Kraków Główny i położony tuż przy zabytkowym Starym Mieście, każdego dnia przyciąga różnorodną grupę użytkowników - od mieszkańców, przez uczniów i studentów, po turystów z całego świata. Połączenie młodzieńczej energii, dużej atrakcyjności turystycznej i rosnącej popularności handlu opartego na doświadczeniach czyni z Krakowa idealne miejsce, w którym MINISO może zaprosić klientów do świata zakupów budowanego wokół jej autorskich produktów.

Zlokalizowany w atrium centrum handlowego sklep pop-up czerpie inspirację z przygodowego ducha serii YOYO Fly with the Wind. Przy wejściu do niego znajduje się instalacja z postacią YOYO. Jednym z najważniejszych elementów sklepu jest rozwijana przez MINISO kolekcja zabawek i blind boxów, czyli produktów kolekcjonerskich sprzedawanych w zamkniętych opakowaniach, których zawartość ujawnia się dopiero po otwarciu. Łącząc kolekcjonerstwo z elementem niespodzianki, blind boxy zyskują coraz większą popularność wśród młodych konsumentów na całym świecie. Krakowski pop-up pozwala lokalnym klientom wejść w świat kultury kolekcjonerskiej, prezentując m.in. serię YOYO Fly with the Wind, kolekcję MINISO Disney Stitch Eat Something Before Sleep oraz Winnie the Pooh Vinyl Plush.

Z okazji otwarcia MINISO przygotowało serię interaktywnych wydarzeń inauguracyjnych. Na otwarcie zaproszono 150 miejscowych fanów MINISO, którzy jako pierwsi mogli odwiedzić pop-up. Gości witała także maskotka Giftbear, tworząc w centrum handlowym radosną i swobodną atmosferę.

Otwarcie kolejnego już pop-upu MINISO w Polsce wpisuje się w dynamikę rozwoju firmy w tym kraju i szerszą strategię ekspansji w Europie. Według stanu na marzec 2026 r. MINISO Group prowadzi ponad 8500 sklepów i jest obecna w 112 krajach i regionach, w tym w Europie, gdzie ma ponad 350 sklepów. Sieć sklepów MINISO Group obejmuje Wielką Brytanię, Paryż, Holandię, Polskę oraz wiele innych rynków europejskich.

Na tym tle Polska wyróżnia się jako jeden z najbardziej dynamicznych rynków marki w Europie Środkowo-Wschodniej. Będąc jednym z pierwszych podmiotów oferujących w Polsce blind boxy oraz autorskie produkty, MINISO szybko zbudowało silną społeczność wśród lokalnych konsumentów z pokolenia Z i młodych entuzjastów popkultury. Otwarcie pierwszego w Warszawie sklepu koncepcyjnego z zabawkami kolekcjonerskimi wzbudziło ogromne zainteresowanie, przyciągając tłumy klientów i przynosząc znakomite wyniki sprzedaży już od pierwszego dnia. Po udanym debiucie MINISO wzmocniło swoją obecność, otwierając pod koniec roku pierwszy sklep flagowy w Polsce. Oferta nowego sklepu, zajmującego ponad 1000 metrów kwadratowych, wychodzi poza same kolekcjonerskie produkty, uzupełniając je o szeroki wybór figurek postaci, designerskich zabawek, akcesoriów lifestyle'owych i produktów codziennego użytku.

Otwarcie pierwszego sklepu pop-up MINISO w Krakowie to wyraz długofalowego zaangażowania marki na polskim rynku oraz jasny sygnał, że dostrzega ona potencjał rozwojowy miasta. Oprócz wprowadzenia popularnych kolekcji autorskich i blind boxów sklep pop-up daje MINISO możliwość testowania nowych formatów sprzedaży detalicznej, stanowiąc kolejny ważny etap ekspansji marki w Polsce i Europie.

Sklep pop-up będzie działał od 1 do 31 sierpnia w atrium Galerii Krakowskiej na poziomie -1, zapraszając klientów do odkrywania najmodniejszych produktów kolekcjonerskich i interaktywnych doświadczeń przez całe lato, zgodnie z filozofią MINISO „Life is for Fun".

MINISO

MINISO Group to globalna marka lifestyle'owa oferująca szeroki wachlarz pieczołowicie zaprojektowanych produktów codziennego użytku. Firma dociera do konsumentów przede wszystkim za pośrednictwem rozbudowanej sieci sklepów MINISO, promując swobodne, angażujące doświadczenie zakupowe oparte na odkrywaniu „skarbów" i miłych niespodziankach atrakcyjnych dla klientów w każdym wieku. Estetyczny design, jakość i przystępna cena są fundamentem każdego produktu w szerokim katalogu MINISO, a firma stale wprowadza nowe artykuły spełniające te kryteria. Od czasu otwarcia pierwszego sklepu w Chinach w 2013 r. firma konsekwentnie buduje flagową markę detaliczną „MINISO", która na przestrzeni lat zyskała międzynarodową rozpoznawalność.