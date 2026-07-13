Nammos Hotels & Resorts i Smokva Bay wspólnie stworzą w Czarnogórze wyjątkowy kompleks inspirowany śródziemnomorskim stylem życia

PODGORICA, Czarnogóra, 13 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- Nammos Hotels & Resorts i Smokva Bay ogłosiły nawiązanie współpracy w celu realizacji Nammos Resort Montenegro - w pełni zintegrowanego, luksusowego obiektu wypoczynkowego w obrębie kompleksu Smokva Bay, na Riwierze Budwańskiej w Czarnogórze, zaledwie dziesięć minut od wyspy Sveti Stefan. Projekt ma wyznaczyć nowy standard luksusowego wypoczynku nad Adriatykiem.

Nammos Hotels & Resorts Montenegro

W ramach inwestycji powstaną: luksusowy ośrodek wypoczynkowy, rezydencje sygnowane marką Nammos, autorskie lokale gastronomiczne, starannie wyselekcjonowana oferta handlowa oraz przestrzenie poświęcone odnowie biologicznej. Tym samym styl życia charakterystyczny dla marki Nammos zagości w jednej z najbardziej pożądanych nadmorskich lokalizacji nad Adriatykiem.

Kompleks będzie obejmował 117 jednostek, w tym 47 apartamentów hotelowych, 61 rezydencji sygnowanych marką Nammos oraz dziewięć markowych willi. Architektura rezydencji, inspirowana stylem śródziemnomorskim i cykladzkim, połączy nadmorskie dziedzictwo z wysmakowanym, nowoczesnym wzornictwem. Projektanci położą szczególny nacisk na dostęp naturalnego światła, widok na morze oraz płynne przenikanie się przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych.

Oprócz położonej przy plaży restauracji Nammos w obiekcie znajdzie się Nalu - restauracja serwująca przez cały dzień dania kuchni śródziemnomorskiej - Ilios Lounge, oferujący koktajle i przestrzeń do spotkań towarzyskich, a także bar przy basenie na dachu, z którego roztaczać się będzie panoramiczny widok na zachód słońca.

Centralną częścią kompleksu będzie Nammos Village - nowoczesna interpretacja śródziemnomorskiej wioski, łącząca sztukę, zakupy i troskę o dobre samopoczucie. Uzupełnią ją szlaki piesze i trasy dla rowerów górskich, spa, zaplecze fitness, baseny oraz miejsca przeznaczone do organizacji prywatnych kolacji.

Jeszcze przed planowanym na 2029 rok otwarciem obiektu goście będą mogli poznać namiastkę doświadczenia oferowanego przez markę Nammos. Przez cały sezon 2026 na Sveti Stefan działać będzie ekskluzywna restauracja pop-up Nammos Restaurant, oferująca posiłki na świeżym powietrzu oraz widok na wyspę.

Petros Stathis, przewodniczący Nammos, powiedział:

„Nasza współpraca ze Smokva Bay otwiera nowy, ekscytujący rozdział w historii Nammos. Wspólnie tworzymy miejsce, które będzie ucieleśniało ducha i wyrafinowanie marki Nammos, a jednocześnie celebrowało wyjątkowy charakter Czarnogóry".

Carolyn Turnbull, dyrektor generalna Nammos Hotels & Resorts, powiedziała:

„Ta współpraca stanowi ważny kamień milowy w naszym międzynarodowym rozwoju. Dzięki wyjątkowej gościnności oraz ofercie gastronomicznej i wellness wprowadzamy do Czarnogóry pełnię stylu życia marki Nammos".

Vadim Verhovski, przewodniczący Smokva Bay, powiedział:

„Wybór Nammos na naszego długoterminowego partnera miał fundamentalne znaczenie dla realizacji naszej wizji i pozwoli ustanowić nowy standard luksusowej gościnności oraz życia w wyjątkowej lokalizacji w tym regionie".

Fredrik Jonsson, dyrektor generalny Smokva Bay, powiedział:

„Nammos to silna, globalna marka, która wielokrotnie udowodniła, że potrafi tworzyć wyjątkowe doświadczenia związane ze stylem życia. Dzięki tej współpracy wyznaczymy nowy standard dla całego regionu".

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.nammoshotels.com/montenegro

Rezerwacje w restauracji pop-up Nammos: tutaj

Zdjęcie: https://mma.prnewswire.com/media/3005563/Nammos_Montenegro.jpg