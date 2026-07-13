Nammos Hotels & Resorts et Smokva Bay s'associent pour créer une destination emblématique dédiée à l'art de vivre méditerranéen au Monténégro

PODGORICA, Monténégro, 13 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Conçu pour établir une nouvelle référence en matière de vie de luxe sur la côte adriatique, Nammos Hotels & Resorts et Smokva Bay ont annoncé un partenariat visant à développer le Nammos Resort Montenegro, une destination de luxe entièrement intégrée située à Smokva Bay, sur la Riviera de Budva au Monténégro, à seulement dix minutes de l'île de Sveti Stefan.

Nammos Hotels & Resorts Montenegro

Ce partenariat réunira un complexe hôtelier de luxe, des résidences de marque, des restaurants d'exception, des boutiques triées sur le volet et des expériences de bien-être, afin de faire découvrir l'art de vivre Nammos dans l'une des destinations côtières les plus prisées de l'Adriatique.

Le projet comprendra 117 unités, dont 47 suites d'hôtel, 61 résidences de marque et 9 villas de marque. S'inspirant de l'architecture méditerranéenne et cycladique, ces résidences allient le patrimoine côtier à un design raffiné, en tirant pleinement parti de la lumière naturelle, des vues sur la mer et de la vie entre intérieur et extérieur.

Outre le célèbre restaurant Nammos, situé en bord de mer, le complexe accueillera l'Nalu, un concept de restauration méditerranéenne ouvert toute la journée ; l'Ilios Lounge, dédié aux cocktails et aux rencontres ; ainsi qu'un bar de piscine sur le toit offrant une vue panoramique sur le coucher de soleil.

Nammos Village se veut avant tout une réinterprétation du village méditerranéen, en tant que destination dédiée à l'art, au shopping et au bien-être, proposant également des sentiers de randonnée et de VTT, un spa, des installations de remise en forme, des piscines et des espaces de restauration privés.

En amont de l'ouverture du complexe en 2029, le restaurant Nammos d' propose un avant-goût exclusif grâce à un pop-up temporaire situé à l' à Sveti Stefan , tout au long de la saison 2026, permettant ainsi aux clients de découvrir en avant-première l'expérience Nammos en profitant d'un dîner en plein air et d'une vue imprenable sur l'île.

Petros Stathis, président de Nammos, a déclaré :

« Notre partenariat avec Smokva Bay marque un nouveau chapitre passionnant pour Nammos. Ensemble, nous créons une destination qui incarne l'esprit et le raffinement de Nammos tout en mettant à l'honneur le Monténégro. »

Carolyn Turnbull, PDG de Nammos Hotels & Resorts, a déclaré :

« Cette collaboration marque une étape importante dans notre développement international, en apportant au Monténégro l'univers Nammos dans son intégralité, à travers une hospitalité, une gastronomie et des prestations de bien-être exceptionnelles. »

Vadim Verhovski, président de Smokva Bay, a déclaré :

« Le choix de Nammos comme partenaire à long terme était essentiel à notre vision, qui consiste à établir une nouvelle référence en matière d'hôtellerie de luxe et de mode de vie dans la région. »

Fredrik Jonsson, PDG de Smokva Bay, a déclaré :

« Nammos apporte une marque mondiale puissante et une capacité avérée à créer des expériences de vie exceptionnelles, établissant ainsi une nouvelle référence pour la région. »

Informations complémentaires : https://www.nammoshotels.com/montenegro

Pour réserver au restaurant éphémère Nammos : ici

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/3005563/Nammos_Montenegro.jpg