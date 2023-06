NOWY WYMIAR LUKSUSOWEGO STYLU ŻYCIA: DAR GLOBAL I AUTOMOBILI LAMBORGHINI PREZENTUJĄ WILLE TIERRA VIVA W EKSKLUZYWNYM BENAHAVIS

MARBELLA, Hiszpania, 21 czerwca 2023 r. /PRNewswire/ -- Dar Global, prestiżowy deweloper luksusowych nieruchomości, przedstawia swój najnowszy, wyjątkowy projekt - wille Tierra Viva. Ta architektoniczna perełka znajduje się w bardzo ekskluzywnej miejscowości Benahavis, zaledwie 8 minut jazdy od zapierającej dech w piersiach Marbelli. Uruchomienie projektu Tierra Viva stanowi istotny punkt zwrotny w nieustannym dążeniu Dar Global do zapewnienia niezrównanych możliwości inwestycyjnych w segmencie nieruchomości luksusowych. Wartość projektu szacuje się na około 282 mln euro.

Ekskluzywne obiekty Tierra Viva z całodobową ochroną klasy premium znajdują się na terenie zamkniętej dzielnicy Los Jararillos. Całodobowa ochrona i dwie portiernie zapewniają prywatność i bezpieczeństwo mieszkańcom i gościom. Na terenie Tierra Viva mieści się szereg indywidualnych, dużych willi z panoramicznym widokiem na Morze Śródziemne, które w harmonijny sposób uosabiają witalność i siłę. Ta architektoniczna perełka, zainspirowana kultowym projektem Automobili Lamborghini, stanowi kamień milowy, łącząc po raz pierwszy w Europie projekt mieszkaniowy z marką ekskluzywnych samochodów sportowych.

Ziad El Chaar, dyrektor generalny Dar Global, wyrażając swoją dumę z poziomu ekskluzywności, jaki zapewniają nieruchomości, powiedział: „Tierra Viva to coś więcej niż ekskluzywna społeczność; to symbol luksusowego stylu życia. W Dar Global od zawsze staramy się zapewniać naszym wymagającym klientom limitowaną edycję luksusowych nieruchomości. Cieszymy się, że możemy współpracować z Automobili Lamborghini, by jeszcze bardziej rozszerzyć naszą ofertę luksusowych marek i zapewnić najwyższej jakości doświadczenia na hiszpańskim wybrzeżu".

W samym sercu zapierających dech w piersiach andaluzyjskich wzgórz, każda willa położona jest na innej wysokości, oferując mieszkańcom panoramiczny widok na Morze Śródziemne. Projekt obejmuje trzy rodzaje willi: Diamante (6 sypialni), Zafiro (5 sypialni) i Esmeralda (4 sypialnie). Każda nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi dojazdowej, panoramiczne baseny, tarasy i ogrody kwiatowe. Całości dopełniają polerowane marmurowe podłogi, szlachetna skóra i szklane elementy.

Stephan Winkelmann, dyrektor generalny Automobili Lamborghini, powiedział: „ To partnerstwo odzwierciedla idealne połączenie esencji luksusowych samochodów sportowych Lamborghini i kompetencji Dar Global w dziedzinie nieruchomości. Tierra Viva uosabia kluczowe wartości i siłę Lamborghini oraz nieograniczony charakter marki, które znalazły przełożenie w architektonicznym arcydziele".

Dzięki strategicznej lokalizacji w Benahavis, miejscowości znanej z wyjątkowej ekskluzywności i spokoju, Tierra Viva oferuje mieszkańcom dostęp do różnych atrakcji, w tym plaży, klubu golfowego Marbella Club Golf Resort oraz takich obiektów jak Puerto Banús, Marbella Club Golden Mile i Marbella Marina.

