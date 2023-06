LUXO EXCEPCIONAL REDEFINIDO: DAR GLOBAL E AUTOMOBILI LAMBORGHINI APRESENTAM AS VILAS TIERRA VIVA, NA ALTAMENTE EXCLUSIVA BENAHAVIS

MARBELLA, Espanha, 21 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- O renomado desenvolvedor imobiliário de luxo Dar Global, revelou seu mais recente e distinto projeto, o Tierra Viva. Esta joia arquitetônica está situada na área ultra exclusiva de Benahavis, a apenas 8 minutos de carro da deslumbrante Marbella. O lançamento de Tierra Viva representa um marco notável na busca incessante da Dar Global de oferecer oportunidades de investimento incomparáveis no segmento de luxo, o projeto é avaliado em aproximadamente 282 milhões de euros.

Dar Global CEO at launch event Diamante 6 bed Pool Terrace Master Plan Tierra Viva

Uma comunidade exclusiva com segurança premium 24 horas por dia, 7 dias por semana, Tierra Viva fica dentro do condomínio fechado de Los Jararillos, que abriga 2 portarias e segurança premium 24 horas por dia, 7 dias por semana, proporcionando um ambiente privado e seguro para seus residentes e visitantes. É o lar de uma variedade de grandes villas individuais com vistas panorâmicas do Mar Mediterrâneo que combinam harmoniosamente força e vitalidade. Esta joia arquitetônica, inspirada no design icônico da Automobili Lamborghini, representa um marco significativo como o primeiro projeto residencial da Europa com a marca de carros superesportivos.

Ziad El Chaar, CEO da Dar Global, expressou seu orgulho na exclusividade da propriedade: "Tierra Viva representa mais do que apenas uma comunidade exclusiva; é um emblema do estilo de vida de luxo". Na Dar Global, sempre buscamos apresentar a edição limitada do setor imobiliário de luxo à nossa exigente clientela. Estamos muito satisfeitos em colaborar com a Automobili Lamborghini, ampliando ainda mais nossa gama de marcas de luxo e oferecendo a experiência de alto nível para a Espanha".

No coração das deslumbrantes colinas andaluzas, cada vila está situada em elevações variadas, oferecendo aos moradores panoramas contínuos do Mar Mediterrâneo. A comunidade inclui três designs de residências: Diamante (6 quartos), Zafiro (5 quartos) e Esmeralda (4 quartos). Cada vila possui acesso direto a carros, piscinas panorâmicas, vários terraços e jardins prósperos, todos enfeitados com piso de mármore polido, couro fino e elementos de vidro.

Stephan Winkelmann, CEO da Automobili, observou: "Esta parceria representa a fusão da essência do carro super esportivo de luxo da Lamborghini e a proficiência da Dar Global no setor imobiliário. A Tierra Viva incorpora o núcleo e o poder da Lamborghini e sua natureza irrestrita, interpretada como uma obra-prima arquitetônica".

Com sua localização estratégica em Benahavis, reconhecida por sua excepcional exclusividade e tranquilidade, a Tierra Viva oferece aos moradores acesso a diversos pontos de referência, incluindo a praia, o Marbella Club Golf Resort, Puerto Banús, o Marbella Club Golden Mile e a Marbella Marina.

Para registrar seu interesse na Tierra Viva, acesse: www.darglobal.co.uk

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2107331/DarGlobal_CEO.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2107330/Diamante.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2107332/Tierra_Viva.jpg

FONTE DarGlobal

