RDW o opłacie drogowej dla ciężarówek w Holandii: urządzenie pokładowe (OBU) musi być zawsze włączone

ZOETERMEER, Holandia, 19 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Holandia wprowadzi opłatę drogową dla samochodów ciężarowych 1 lipca 2026 r. Tego samego dnia rozpocznie się również egzekwowanie nowych przepisów, które ma na celu wspieranie prawidłowego korzystania z urządzenia OBU i zapobieganie naruszeniom, tworząc tym samym równe warunki dla wszystkich przewoźników. Jednocześnie przewiduje się możliwość stosowania uznaniowości oraz indywidualnego podejścia.

Truck driver in the truck with an on-board unit (OBU) mounted on the windshield for the truck toll in the Netherlands.

Wraz z wprowadzeniem opłaty drogowej właściciele ciężarówek będą musieli płacić za każdy kilometr przejechany po drogach objętych opłatą. Przejechane kilometry są rejestrowane za pomocą urządzenia OBU. OBU musi być zawsze włączone podczas jazdy na terenie Holandii, nawet na drogach zwolnionych z opłaty drogowej dla ciężarówek.

Zapobieganie naruszeniom

Holandia wspiera przewoźników w przestrzeganiu przepisów, dostarczając jasne informacje na temat regulacji, kontroli oraz obowiązków właścicieli pojazdów i kierowców. Dzięki przejrzystym wyjaśnieniom, czego się oczekuje oraz co należy zrobić na przykład w przypadku awarii, można w jak największym stopniu uniknąć nieporozumień i kar finansowych.

Powszechnym błędnym przekonaniem jest to, że zwolnienia lub odstępstwa przyznane w innych krajach obowiązują również w Holandii. Nie musi tak być. Każdy, kto przyjmie takie założenie i nie będzie przestrzegać holenderskich przepisów, ryzykuje karę grzywny.

Jak przewoźnicy mogą się przygotować?

Od 1 lipca każda ciężarówka kategorii N2 i N3 wjeżdżająca do Holandii musi być wyposażona w działające urządzenie OBU. Aby spełnić wymogi przepisów, przewoźnicy muszą:

posiadać umowę z dostawcą usług obsługującym opłaty drogowe dla ciężarówek w Holandii;

korzystać z urządzenia OBU działającego w Holandii;

powiązać urządzenie OBU z prawidłowym numerem rejestracyjnym;

mieć urządzenie OBU włączone przez cały czas podczas jazdy;

w przypadku awarii niezwłocznie zgłosić ją swojemu dostawcy usług oraz zapewnić działające urządzenie OBU w ciągu trzech godzin.

Właścicielom, którzy mają już umowę z dostawcą usług, zaleca się sprawdzenie, czy mogą rozszerzyć swoją umowę o Holandię. Jeśli nie będzie to możliwe, wymagane będzie oddzielne urządzenie OBU przeznaczone dla Holandii. Dostawca usług jest zawsze punktem kontaktowym w przypadku pytań lub problemów technicznych związanych z urządzeniami OBU.

Grzywny za naruszenia

Od momentu rozpoczęcia poboru opłaty drogowej RDW będzie sprawdzać, czy wymagania są spełniane. Za wszelkie naruszenia może zostać nałożona grzywna. Przez pierwsze sześć miesięcy (do 1 stycznia 2027 r.) stawki będą obniżone o połowę:

brak umowy z dostawcą usług dotyczącej opłaty drogowej dla ciężarówek: 800 EUR (do 01.01.2027 r.: 400 EUR);

jazda z wyłączonym urządzeniem OBU: 500 EUR (do 01.01.2027 r.: 250 EUR);

jazda z urządzeniem OBU, które nie działa lub działa nieprawidłowo: 500 EUR (do 01.01.2027 r.: 250 EUR);

jazda z urządzeniem OBU należącym do innej ciężarówki: 500 EUR (do 01.01.2027 r.: 250 EUR).

Na jeden pojazd może zostać nałożona maksymalnie jedna grzywna w ciągu 24 godzin. Jeśli w tym okresie zostanie wykrytych kilka naruszeń, za wszystkie nałożona zostanie jedna grzywna w najwyższej wysokości.

Jak działają nadzór i egzekwowanie przepisów?

Opłata drogowa dla ciężarówek jest monitorowana za pomocą stałych urządzeń nad drogą oraz mobilnych urządzeń przy drogach. Przed nałożeniem grzywny zawsze przeprowadzana jest weryfikacja przez człowieka. Zawiadomienie o grzywnie jest wysyłane pocztą do właściciela pojazdu. Jeśli adres nie jest znany lub wyegzekwowanie należności okaże się niemożliwe, pojazd może zostać zatrzymany przez odpowiednie służby. Grzywna będzie musiała zostać opłacona natychmiast.

Więcej informacji na temat przepisów i przygotowań można znaleźć na stronie trucktoll.nl/pl.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2945490/5890258/RDW_Logo.jpg