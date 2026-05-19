RDW sur le péage des camions aux Pays-Bas : l'unité embarquée (OBU) doit toujours être allumée

ZOETEREMEER, Pays-Bas, 19 mai 2026 /PRNewswire/ -- Les Pays-Bas introduiront le péage pour les camions le 1er juillet 2026. L'application de la loi commencera également à cette date. L'application de la réglementation vise à encourager l'utilisation correcte de l'OBU et à prévenir les infractions, créant ainsi des conditions de concurrence équitables pour tous les transporteurs. Dans le même temps, la marge de manœuvre discrétionnaire et la touche humaine sont prises en compte.

Truck driver in the truck with an on-board unit (OBU) mounted on the windshield for the truck toll in the Netherlands.

Avec l'introduction du péage pour les camions, les propriétaires de camions devront payer par kilomètre parcouru sur les routes où le péage s'applique. Les kilomètres parcourus sont enregistrés à l'aide d'un OBU. L'OBU doit toujours être allumé pendant la conduite aux Pays-Bas, même sur les routes exemptes de péage pour les camions.

Prévenir les infractions

Les Pays-Bas aident les transporteurs à se conformer aux règles en leur fournissant des informations claires sur la réglementation, les inspections et les responsabilités des propriétaires de véhicules et des conducteurs. En expliquant clairement ce qui est attendu et ce qu'il faut faire en cas de panne, par exemple, les malentendus et les amendes peuvent être évités autant que possible.

Une idée fausse très répandue est que les exemptions ou dispenses accordées dans d'autres pays s'appliquent également aux Pays-Bas. Ce n'est pas nécessairement le cas. Quiconque suppose que c'est le cas et ne respecte pas la réglementation néerlandaise risque de se voir infliger une amende.

Comment les transporteurs peuvent-ils se préparer ?

À partir du 1er juillet, tous les camions des catégories N2 et N3 entrant aux Pays-Bas devront être équipés d'un OBU en état de marche. Pour se conformer à la réglementation, les transporteurs doivent

avoir conclu un contrat avec un fournisseur qui gère le péage routier aux Pays-Bas ;

utiliser un OBU qui fonctionne aux Pays-Bas ;

associer l'OBU au numéro d'immatriculation correct ;

maintenir l'OBU allumée en permanence pendant la conduite ;

en cas de panne, en informer immédiatement leur fournisseur de services et disposer d'un OBU en état de marche dans un délai de trois heures.

Il est conseillé aux propriétaires qui ont déjà un contrat avec un prestataire de services de vérifier s'ils peuvent étendre leur contrat pour couvrir les Pays-Bas. Si ce n'est pas le cas, un OBU séparé pour les Pays-Bas sera nécessaire. Le fournisseur de services est toujours le point de contact pour toute question ou problème technique concernant les OBU.

Amendes en cas d'infraction

Dès le début du péage routier, le RDW vérifiera si les exigences sont respectées. Une amende peut être infligée en cas d'infraction. Pour les six premiers mois (jusqu'au 1er janvier 2027), les taux sont réduits de moitié :

Pas de contrat avec un prestataire de services pour le péage poids lourds : 800 € (jusqu'au 01-01-2027 : 400 €) ;

Conduite avec un OBU éteint : 500 € (250 € jusqu'au 01-01-2027) ;

Conduite avec un OBU qui ne fonctionne pas (correctement) : 500 € (jusqu'au 01-01-2027 250 €) ;

Conduite avec un OBU appartenant à un autre camion : 500 € (jusqu'au 01-01-2027 250 €).

Une seule amende au maximum peut être infligée par véhicule au cours d'une période de 24 heures. Si plusieurs infractions sont constatées au cours de cette période, seule l'amende la plus élevée sera imposée.

Comment fonctionnent la supervision et l'application de la loi ?

Le péage des camions est contrôlé à l'aide d'équipements fixes au-dessus de la route et d'équipements mobiles sur le bord de la route. Une évaluation humaine est toujours réalisée avant l'imposition d'une amende. L'amende est envoyée par courrier au propriétaire du véhicule. Si aucune adresse n'est connue ou si le recouvrement s'avère impossible, le véhicule peut être immobilisé par les autorités. L'amende devra être payée immédiatement.

Pour plus d'informations sur les règles et la preparation, consultez www.trucktoll.nl.