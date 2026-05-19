RDW en el peaje de camiones en los Países Bajos: la unidad a bordo (OBU) debe estar siempre encendida

ZOETEREMEER, Países Bajos, 19 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Los Países Bajos implementarán el peaje para camiones el 1 de julio de 2026. La aplicación de la normativa comenzará ese mismo día. El objetivo es fomentar el uso correcto de la unidad de control a bordo (OBU) y prevenir infracciones, creando así igualdad de condiciones para todos los transportistas. Al mismo tiempo, se tendrán en cuenta la discrecionalidad y el factor humano.

Truck driver in the truck with an on-board unit (OBU) mounted on the windshield for the truck toll in the Netherlands.

Con la introducción del peaje para camiones, los propietarios de estos vehículos deberán pagar por kilómetro recorrido en las carreteras donde se aplique dicho peaje. Los kilómetros recorridos se registran mediante una unidad de a bordo (OBU). La OBU debe permanecer siempre encendida al conducir en los Países Bajos, incluso en las carreteras exentas del peaje para camiones.

Prevención de infracciones

Los Países Bajos ayudan a las empresas de transporte a cumplir con la normativa proporcionando información clara sobre las regulaciones, las inspecciones y las responsabilidades de los propietarios y conductores de vehículos. Al explicar con claridad qué se espera de ellas y qué hacer en caso de avería, por ejemplo, se pueden evitar en la medida de lo posible malentendidos y multas.

Un error común es creer que las exenciones o dispensas otorgadas en otros países también se aplican en los Países Bajos. Esto no es necesariamente así. Quien lo crea erróneamente e incumpla la normativa neerlandesa, se arriesga a ser multado.

¿Cómo pueden prepararse los transportistas?

A partir del 1 de julio, todos los camiones de las categorías N2 y N3 que entren en los Países Bajos deberán estar equipados con una unidad OBU operativa. Para cumplir con la normativa, los transportistas deben:

Tener un contrato con un proveedor que admita el peaje para camiones en los Países Bajos;

Utilizar una unidad OBU que funcione en los Países Bajos;

Vincular la OBU al número de matrícula correcto;

Mantener la OBU encendida en todo momento durante la conducción;

En caso de avería, informar inmediatamente a su proveedor de servicios y solicitar que se le proporcione una OBU en funcionamiento en un plazo de tres horas.

Se recomienda a los propietarios que ya tengan un contrato con un proveedor de servicios que verifiquen si pueden extenderlo para cubrir los Países Bajos. De no ser así, se requerirá una unidad OBU independiente para los Países Bajos. El proveedor de servicios es siempre el punto de contacto para cualquier pregunta o problema técnico relacionado con las OBU.

Multas por infracciones

Desde la entrada en vigor del peaje para camiones, RDW verificará el cumplimiento de los requisitos. Se podrán imponer multas por cualquier infracción. Durante los primeros seis meses (hasta el 1 de enero de 2027), las tarifas se reducen a la mitad:

Sin contrato con un proveedor de servicios para el peaje del camión: 800 € (hasta el 01/01/2027: 400 €);

Conducir con una OBU apagada: 500 € (hasta el 01/01/2027: 250 €);

Conducir con una OBU que no funciona correctamente: 500 € (hasta el 01/01/2027: 250 €);

Conducir con una OBU perteneciente a otro camión: 500 € (hasta el 01/01/2027: 250 €).

Se podrá imponer un máximo de una multa por vehículo en un periodo de 24 horas. Si se detectan varias infracciones durante ese periodo, solo se aplicará la multa más alta.

¿Cómo funcionan la supervisión y el control?

El peaje para camiones se controla mediante equipos fijos instalados sobre la carretera y equipos móviles en la vía. Antes de imponer una multa, siempre se realiza una evaluación humana. La multa se envía por correo al propietario del vehículo. Si no se conoce la dirección o resulta imposible cobrarla, las autoridades podrán detener el vehículo. La multa deberá pagarse de inmediato.

Para obtener más información sobre las reglas y la preparación, visite www.trucktoll.nl

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