Stormzy otworzy elektryzującą serię koncertów cyfrowych koncertów cyfrowych z okazji uruchomienia nowej globalnej platformy Rockstar „Press Play".

DUBLIN, 21 czerwca 2023 r. /PRNewswire/ -- Rockstar Energy Drink® ogłasza cyfrowy koncert w aplikacji Spotify® we współpracy z topowymi talentami muzycznymi. Znany na całym świecie artysta Stormzy wystąpi na globalnej scenie, wykonując swoje największe przeboje z najnowszego albumu „This is What I Mean". W międzyczasie lokalni artyści wystąpią także w Polsce.

W Polsce ten niezwykły cyfrowy koncert będzie miał swoją premierę na żywo w aplikacji Spotify® 21 lipca o godzinie 19:00.

ŚWIATOWA SUPERGWIAZDA STORMZY ZDOMINUJE WIRTUALNĄ SCENĘ DZIĘKI ROCKSTAR ENERGY DRINK® (PRNewsfoto/PepsiCo)

Każdy z headlinerów koncertu Rockstar „Press Play" przeniesie widzów do pięciu różnych cyfrowych światów, starannie stworzonych tak, aby uchwycić istotę „Play". Światy te, obejmujące tematykę gamingu i życia nocnego, zapewnią niesamowitą, energiczną atmosferę w połączeniu z unikalną koncepcją występu każdego artysty.

To innowacyjne doświadczenie prezentuje nową platformę marki Rockstar Energy, „Press Play", która ma za zadanie motywować fanów do działania i realizowania swoich pasji.

Podczas koncertu widzowie poprzez kliknięcie ikony „Press Play" będą mogli poruszać się między różnymi światami, które będą pojawiać się w tle występu artystów, co zapewni im niezapomniane doświadczenie i płynne przejście od pracy do zabawy tuż przed rozpoczynającym się weekendem.

Globalny artysta i wykonawca Rockstar „Press Play" Stormzy komentuje: „Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być częścią tego legendarnego cyfrowego koncertu w aplikacji Spotify razem z Rockstar Energy. Dla mnie najlepsze było występowanie w kombinezonie mo-cap, aby przenieść moją muzykę w inne sfery. Ten pomysł mnie zachwycił, ponieważ nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłem, więc mam nadzieję, że cyfrowy koncert Rockstar 'Press Play' spodoba się także moim fanom i da im energię, aby mogli robić to co kochają, tak jak ja robię to z muzyką."

Bart LaCount, wiceprezes ds. międzynarodowego marketingu napojów w PepsiCo, tak wyraził swoje podekscytowanie uruchomieniem platformy: „Cyfrowy koncert w aplikacji będzie niesamowity i rzeczywiście oddaje istotę marki – dodaje energii i ułatwia przejście z pracy do zabawy". Dynamiczny performance i osobowość Stormzy'ego doskonale uosabiają istotę „Press Play".



W Polsce koncert Rockstar „Press Play" będzie miał miejsce 21 lipca o 19:00 z udziałem topowych polskich artystów muzycznych, którzy zostaną ujawnieni już niedługo.

Aby uzyskać więcej informacji na temat nadchodzącej serii koncertów Rockstar „Press Play" śledź profil marki na Instagramie @rockstarpl.

UWAGI DLA REDAKTORA

Rockstar Energy

Założona w 2001 roku firma Rockstar produkuje napoje - zastrzyk energii dla aktywnych. Ponad 20 produktów Rockstar Energy dostępnych w sklepach spożywczych w ponad 30 krajach na całym świecie daje orzeźwiający zastrzyk energii, mnóstwo korzyści i smaków. PepsiCo przejął lidera napojów energetycznych w marcu 2020 roku. Oprócz Rockstar, PepsiCo jest właścicielem marek Sting i Adrenaline Rush, a także GameFuel i AMP.

PepsiCo

Ponad miliard razy dziennie w ponad 200 krajach i terytoriach na całym świecie konsumenci czerpią przyjemność z produktów PepsiCo. PepsiCo wygenerował ponad 86 miliardów dolarów przychodów netto w 2022 roku, wzmocniony przez portfolio napojów i żywności obejmujące Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker i SodaStream. Na asortyment produktów PepsiCo składa się szeroka gama smacznych produktów spożywczych i napojów, w tym wiele kultowych marek, z których każda generuje ponad 1 miliard dolarów z rocznej sprzedaży detalicznej.

Drogowskazem dla PepsiCo jest nasza wizja bycia globalnym liderem w branży napojów i żywności dla lokalnych sklepów poprzez Wygrywanie z pep+ (PepsiCo Positive). pep+ to nasza strategiczna, kompleksowa transformacja, w której zrównoważony rozwój i kapitał ludzki decydują, jak będziemy tworzyć wartość i wzrost, działając w granicach możliwości naszej planety i inspirując pozytywne zmiany dla planety i ludzi. Więcej informacji znajdziesz na www.pepsico.com i na Twitterze, Instagramie, Facebooku oraz LinkedIn @PepsiCo.

Kilka słów o Stormzy'm

Stormzy to wielokrotnie nagradzany muzyk pochodzący z południowego Londynu. Jego trzy dotychczasowe albumy: „Gang Signs & Prayer", „Heavy Is The Head" i „This Is What I Mean" uplasowały się na 1. miejscu brytyjskiej listy przebojów, a dwa pierwsze zostały nominowane do prestiżowej nagrody Mercury Music Prize. Niezwykłemu wzrostowi jego popularności towarzyszył jego szczery i bliski ludziom charakter. To autentyczny rzecznik umocnienia pozycji i aktywizmu społecznego czarnej społeczności. Stormzy jest jedną z najbardziej inspirujących postaci w Wielkiej Brytanii, konsekwentnie stających w obronie ludzi ze wszystkich sfer.

W lipcu 2018 roku ogłosił #Merky Books, inicjatywę wydawniczą w ramach Penguin Random House UK, mającą publikować najlepszą nową beletrystykę, literaturę faktu i poezję, a w sierpniu tego samego roku zainicjował „Stormzy Scholarship", coroczne stypendium dla czarnoskórych brytyjskich studentów, aby mogli studiować na Uniwersytecie Cambridge. W czerwcu 2020 roku zaczęła działać jego organizacja charytatywna #Merky Foundation, zobowiązując się do przekazania 10 milionów funtów w ciągu 10 lat organizacjom charytatywnym i ruchom zaangażowanym w walkę z nierównościami rasowymi, reformę wymiaru sprawiedliwości i wzmocnienie pozycji ludzi czarnoskórych w Wielkiej Brytanii.

