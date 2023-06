Stormzy se produira en tête d'affiche d'une série de concerts virtuels électrisants pour célébrer le lancement de « Press Play », la nouvelle plateforme mondiale de Rockstar.

DUBLIN, 22 juin 2023 /PRNewswire/ -- Rockstar Energy Drink® annonce aujourd'hui une expérience de concert virtuel « in-app » révolutionnaire avec une affiche internationale de talents musicaux à succès. Stormzy, artiste de renommée internationale, sera la vedette de la scène principale et interprétera les plus gros tubes de son dernier album numéro 1, « This is What I Mean » avec des artistes locaux en concert en France, Pologne et Allemagne respectivement.

LA SUPERSTAR STORMZY VA DOMINER LA SCÈNE VIRTUELLE AVEC ROCKSTAR ENERGY DRINK® (PRNewsfoto/PepsiCo)

Cette extraordinaire expérience de concert virtuel in-app, qui sera diffusée en première sur Spotify® le 21 juillet à 17 h 00 GMT, marquera le coup d'envoi du week-end pour les audiences du monde entier. Chacun des concerts « Press Play » de Rockstar transportera les fans dans cinq mondes virtuels différents élaborés avec soin pour capturer l'essence de « Play ». Ces mondes, savants mélanges de gaming et de thèmes de la vie nocturne, créent une atmosphère vibrante reflétant le style unique de chaque artiste.

Cette expérience innovante incarne parfaitement « Press Play », la nouvelle plateforme de la marque Rockstar, qui donne aux fans l'énergie et la motivation dont ils ont besoin pour embrasser leurs passions. En cliquant sur l'icône « Press Play » pendant le concert, les spectateurs peuvent naviguer entre les différents mondes immersifs pour créer leur propre expérience inoubliable et transitionner du travail aux loisirs à l'arrivée du week-end.

Rockstar s'est donné pour mission de rendre l'énergie accessible à tous, afin que nous puissions être au top pour ces moments de détente tant attendus. La mission de la marque est symbolisée par le lancement, sur « Press Play », de cette expérience de concert virtuel gratuite pour tous les fans de musique*, ainsi que par la disponibilité sur YouTube d'une version en langue des signes britannique de la performance de Stormzy, avec une interprétation exubérante du danseur et chorégraphe sourd Chris Fonseca. De passionnantes expériences de visionnage hors domicile seront également disponibles dans plusieurs régions du Royaume-Uni.

Stormzy a joué un rôle prépondérant dans le processus de création de son concert, associant sa voix hors pair et son jeu de scène énergique à une technologie innovante. Grâce au suivi sensoriel de capture de mouvement, ces performances captivantes promettent une expérience unique et inédite.

Stormzy, artiste international et tête d'affiche de l'événement « Press Play » de Rockstar, a déclaré : « Je suis tellement excité de faire partie de cette expérience de concert virtuel légendaire avec Rockstar Energy. Mon moment préféré a été de porter une combinaison mocap pour transporter ma musique dans des mondes différents. L'idée m'a époustouflé, car c'était une chose que je n'avais jamais faite auparavant. Alors j'espère que l'expérience de concert virtuel « Press Play » de Rockstar va aussi époustoufler mes fans et leur donner l'énergie dont ils ont besoin pour se donner à fond dans les choses qu'ils aiment, comme moi avec la musique. »

Dans le cadre du partenariat, Stormzy va aussi jouer plus tard cette année un concert exclusif auquel pourront assister ses fans du Royaume-Uni. Pour une chance de se joindre à cet événement, les fans peuvent acheter des cannettes de boisson énergisante Rockstar chez tous les détaillants ou participer au concours en ligne sur le site de Rockstar.

Bart LaCount, Vice-Président Marketing International des Boissons chez PepsiCo, attend avec impatience le lancement de la plateforme. Il a déclaré : « Le concert virtuel in-app est une expérience explosive qui capture parfaitement l'essence de la marque en énergisant les fans et en facilitant leur transition du travail au jeu. Le jeu de scène dynamique et la personnalité pétillante de Stormzy sont l'incarnation parfaite de l'attitude « Press Play ». Fidèles à l'engagement pour l'inclusivité de notre marque, nous avons mis l'accent sur l'accessibilité lors du développement de la plateforme. Nous sommes donc ravis de proposer une version du concert interprétée en langue des signes britannique pour répondre aux besoins des personnes sourdes et malentendantes. De cette manière, nous permettons à tous les fans de musique de recevoir le boost dont ils ont besoin pour exercer les activités qu'ils affectionnent. »

L'expérience de concert virtuel in-app de Rockstar avec Stormzy sera live le vendredi 21 juillet à 17 h 00 BST et disponible en streaming sur Spotify jusqu'au 4 août. Des versions supplémentaires sans possibilité de se déplacer entre les mondes seront aussi disponibles sur YouTube. Pour les fans malentendants, le concert comportera également une traduction en langue des signes britannique des titres de Stormzy sur YouTube.

Le 21 juillet, la Pologne, l'Allemagne et la France pourront aussi streamer le concert « Press Play » de Rockstar en même temps dans leur fuseau horaire local pour visionner la performance de leurs artistes locaux respectifs qui seront annoncé ultérieurement.

Pour plus d'information sur la série de concerts « Press Play » de Rockstar et gagner une place pour le concert de Stormzy, suivez @RockstarEnergyUK sur Instagram ou rendez-vous sur https://www.rockstarenergy.co.uk/

*L'expérience in-app « Press Play » est disponible aux abonnés Spotify, mais aussi sur Spotify Free.

À propos de Rockstar Energy

Fondée en 2001, Rockstar est une marque de boissons énergisantes conçues pour donner un boost d'énergie à ceux qui veulent profiter à fond de la vie. Avec plus de 20 produits Rockstar Energy disponibles dans les magasins d'alimentation de plus de 30 pays à travers le monde, Rockstar, une boisson débordante de saveurs et d'apports bénéfiques, vous donne un coup de pouce rafraîchissant. PepsiCo a racheté le leader des boissons énergisantes en mars 2020. En plus de Rockstar, PepsiCo possède les marques Sting et Adrenaline Rush, ainsi que GameFuel et AMP.

À propos de PepsiCo

Dans plus de 200 pays, chaque jour, les produits PepsiCo sont consommés plus d'un milliard de fois. En 2022, le groupe a enregistré plus de 86 millions de dollars en revenus annuels, grâce à un large portefeuille de produits alimentaires et de boissons qui comprend de nombreuses marques emblématiques telles que Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker ou encore SodaStream. Chacune de ces marques génère un chiffre d'affaires annuel estimé à plus d'1 milliard de dollars.

Winning with PepsiCo Positive (pep+) traduit la vision du groupe PepsiCo en tant que leader mondial des produits alimentaires et des boissons. pep+ est notre projet de transformation stratégique de bout en bout qui place le développement durable et le capital humain au centre de notre stratégie de création de valeur et de croissance en opérant dans les limites de la planète et en inspirant un changement positif pour l'homme et la planète. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.pepsico.com et suivez-nous sur Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn @PepsiCo.

À propos de Stormzy

Stormzy est un musicien multiprimé originaire du sud de Londres, en Angleterre. Ses trois albums à ce jour : « Gang Signs & Prayer », « Heavy Is The Head » et « This Is What I Mean » ont tous été numéro 1 au classement des albums britannique. Les deux premiers ont aussi été nominés pour le prestigieux Mercury Music Prize. Sa remarquable ascension est en partie due à son honnêteté et sa gentillesse. Véritable porte-parole de l'émancipation des Noirs et de l'activisme social, Stormzy est l'une des personnalités les plus inspirantes du Royaume-Uni et prend encore et toujours la défense des opprimés.

En juillet 2018, il a annoncé la fondation de #Merky Books, un label de la maison d'édition Penguin Random House UK dédié à la publication des meilleurs nouveaux ouvrages de fiction, non fiction et poésie. En août 2018, il a annoncé la création de la « Stormzy Scholarship », un programme de bourses pour aider de jeunes Noirs britanniques à suivre des études à l'université de Cambridge. En juin 2020, il a annoncé le lancement de sa #Merky Foundation, promettant 10 millions de £ sur 10 ans à des associations, des organisations caritatives et des mouvements engagés dans le combat contre l'inégalité raciale, la réforme de la justice et l'émancipation des Noirs au Royaume-Uni.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2106788/Rockstar_x_Stormzy.jpg

