دبلن, 21 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- كشفت روكستار لمشروبات الطاقة اليوم عن إطلاق تجربة حفلة رقمية من خلال التطبيق بالتعاون مع نخبة من أبرز المواهب الموسيقية في العالم احتفاءً بإطلاق منصة Press Play. وتستضيف المنصة الفنان العالمي الشهير ستورمزي، الذي يقدم أجمل أعماله من ألبومه الأخير الناجح This is What I Mean. ويقدم فنانون محليون عروضهم في فرنسا وبولندا وألمانيا.

روكستار لمشروبات الطاقة تطلق حفلة رقمية بالتعاون مع ستورمزي ونخبة من النجوم (PRNewsfoto/PepsiCo)

وينطلق العرض الحي الأول لهذه التجربة الفريدة على سبوتيفاي® في الساعة 5 عصراً بتوقيت جرينتش يوم 21 يوليو، ما يمنح الجمهور في جميع أنحاء العالم بداية مميزة لعطلة نهاية الأسبوع. وينقل هؤلاء النجوم المشاهدين إلى خمسة عوالم رقمية متميزة بإلهامٍ من مفهوم المنصة تتيح للجمهور اختيار طابع الألعاب الإلكترونية والحياة الليلية، ما يوفر أجواءً استثنائية تتناسب مع السمات الفريدة التي تميّز كل من هؤلاء النجوم.

وتعكس هذه التجربة المبتكرة هدف منصة Press Play الجديدة التي أطلقتها العلامة مؤخراً، والتي تمنح عشاق الموسيقى تجربة استماع مميزة. ويمكن للجمهور أثناء مشاهدة الحفلة الضغط على أيقونة Press Play للتنقل بين مختلف العوالم الغامرة، ما يتيح لهم إنشاء تجارب خاصة لا تنسى وقضاء أوقات مسلية قبل بدء عطلة نهاية الأسبوع.

وتلتزم روكستار بتقديم تجربة مميزة للجميع، مما يساعدهم في تعزيز حالتهم النفسية وقضاء أوقات ممتعة. وتدعم العلامة هذا الالتزام من خلال منصة Press Play، حيث تتيح لجميع عشاق الموسيقى إمكانية الاستمتاع* بحضور حفل إطلاق هذه التجربة الموسيقية الرقمية على التطبيق، فضلاً عن فرصة مشاهدة أداء ستورمزي على منصة يوتيوب بلغة الإشارة البريطانية، وذلك بمشاركة كريس فونسيكا، الراقص ومصمم الرقصات المصاب بالصمم، ما يضفي على الحلفة مزيداً من الحيوية. كما تعتزم العلامة توفير تجارب مشاهدة خارجية في مناطق محددة من المملكة المتحدة. وساهم ستورمزي بدور محوري في تنظيم الحفلة من خلال الجمع بين صوته الرائع وأدائه الحيوي مع التقنيات المبتكرة. وتستخدم هذه العروض تقنية تتبع حركة الجسم، ما يضمن تقديم تجربة فريدة وغير مسبوقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ستورمزي: "تسرني المشاركة في هذه التجربة الموسيقية الرائعة بالتعاون مع روكستار لمشروبات الطاقة. وكنت سعيداً جداً بتقديم الأداء أثناء ارتداء بدلة التقاط الحركة، مما أتاح لي الارتقاء بالعرض إلى آفاق جديدة كلياً. وسرعان ما حازت هذه الفكرة إعجابي لأنها تقدم شيئاً جديداً، وأتمنى أن تنال إعجاب جمهوري وتمنحهم الحافز لتحقيق أحلامهم".

وتتضمن الشراكة مع ستورمزي إقامة حفلة حصرية في وقت لاحق من العام الجاري، حيث يمكن للجمهور في المملكة المتحدة حضورها. كما يمكن لعشاق ستورمزي الفوز بفرصة حضور هذه الحفلة لدى شراء مشروبات الطاقة من روكستار المتوفرة في جميع متاجر التجزئة أو من خلال الموقع الإلكتروني للعلامة.

ومن جانبه، قال بارت لاكونت، نائب مدير قسم تسويق المشروبات العالمي في بيبسيكو: "تمتاز هذه الحفلة بأجوائها الحماسية وتعكس جوهر العلامة، وتمنح عشاق الموسيقى فرصة الاستمتاع بأوقات رائعة. كما يجسد ستورمزي بأدائه الحيوي وشخصيته المرحة أسلوب منصة Press Play. وانسجاماً مع التزامنا بتقديم التجارب الحصرية، ركزنا على سهولة الوصول إلى التجارب أثناء تطوير المنصة. ويسعدنا تقديم نسخة من الحفلة مترجمة بلغة الإشارة البريطانية، ما يلبي احتياجات مجتمع المصابين بالصمم وضعف السمع، ويضمن لنا منح جميع عشاق الموسيقى فرصة المشاركة في الأنشطة المفضلة لديهم".

وتنطلق الحفلة الموسيقية مع أداء ستورمزي في الساعة 5 عصراً بالتوقيت الصيفي البريطاني يوم الجمعة 21 يوليو، وتتوفر للبث عبر منصة سبوتيفاي لغاية 4 أغسطس. كما تتوفر نسخ إضافية دون إمكانية التنقل بين العوالم على منصة يوتيوب. ويمكن للمعجبين الذين يعانون من صعوبات في السمع حضور الحفلة مع الترجمة بلغة الإشارة البريطانية لجميع أغاني ستورمزي على منصة يوتيوب.

ويحظى الجمهور في بولندا وألمانيا وفرنسا بفرصة مشاهدة بث حفلة Press Play من روكستار في الوقت نفسه وفقاً للتوقيت المحلي لكل دولة للاستمتاع بأداء فنانين محليين مشهورين يتم الإعلان عن أسمائهم لاحقاً.

لمزيد من المعلومات حول سلسلة حفلات Press Play من روكستار، وكيفية الفوز ببطاقة حضور الحفلات الحصرية، يرجى متابعة الحساب RockstarEnergyUK @ على إنستاجرام، أو زيارة الموقع الإلكتروني:

https://www.rockstarenergy.co.uk

*تتوفر تجربة Press Play من خلال سبوتيفاي مجاناً، إلى جانب خيارات الاشتراك.

لمحة عن ستورمزي

ستورمزي هو فنان حائز على عدة جوائز إيمي ينحدر من جنوب العاصمة البريطانية لندن. وأصدر ستورمزي حتى اليوم ثلاث ألبومات؛ Gang Signs & Prayer، وHeavy Is The Head، وThis Is What I Mean، والتي تصدرت جميعها قائمة أفضل الأغاني في المملكة المتحدة، كما تم ترشيح اثنين منهما لجائزة ميركوري الموسيقية المرموقة. وجاء نجاحه بفضل شخصيته الصادقة والمحبوبة؛ وهو متحدث في مجال تمكين الأشخاص من أصول أفريقية وناشط اجتماعي، ويُعد أحد أبرز رموز المملكة المتحدة الملهمين والذي لطالما دافع عن أشخاص من مختلف التوجهات.

وتعاون ستورمزي مع دار نشر بينجوين راندوم هاوس في المملكة المتحدة في عام 2018 لإطلاق علامة Merky Books#، والمتخصصة بنشر أفضل الأعمال الخيالية والقصص الواقعية ودواوين الشعر. كما أطلق في عام 2018 منحة ستورمزي السنوية لتمويل الطلاب البريطانيين من أصول أفريقية لدخول جامعة كامبردج. وأطلق في عام 2020، مؤسسة ميركي الخيرية وتبرع من خلالها بمبلغ 10 مليون يورو على مدار 10 سنوات للمنظمات والجمعيات الخيرية والحركات التي تلتزم بمكافحة التحيز العرقي وإصلاح نظام العدالة وتمكين سكان المملكة المتحدة من أصول أفريقية.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2106768/Rockstar_x_Stormzy.jpg

