YOFC podaje wyniki roczne za 2021 r.

Wielkość działalności zagranicznej po raz pierwszy przekroczyła 30%.

Zysk netto sięga 710 mln juanów, o 30% więcej w skali rok do roku.

WUHAN, Chiny, 31 marca 2022 r. /PRNewswire/ -- Yangtze Optical Fibre i Cable Joint Stock Limited Company (zwane dalej „YOFC" lub „spółką") podało niedawno skonsolidowane wyniki za 2021 r. („Okres sprawozdawczy"). Przychód operacyjny osiągnął w okresie sprawozdawczym 9536 mln juanów, o 16,0% więcej niż w roku 2020. Zysk netto przypadający udziałowcom spółki macierzystej wyniósł 710 mln juanów, o 30,3% więcej w skali rok do roku.

W okresie sprawozdawczym YOFC kontynuowała optymalizację efektywności produkcji i strukturę kosztów, rozszerzając stosowanie scenariuszy dotyczących nowych produktów, skonsolidowała również rolę wiodącego podmiotu globalnego rynku kabli światłowodowych. Spółka odniosła sukces w dziedzinie innowacji technologicznych, osiągając pełną niezależność w całym łańcuchu wartości światłowodów i wzmocniła działalność badawczo-rozwojową w zakresie nowych rodzajów kabli światłowodowych, dzięki czemu stała się pierwszym na świecie dostawcą płaskich dyspersyjnych kabli światłowodowych stosowanych w sieciach 5G. Spółka jest również czołowym na świecie dostawcą wysokowydajnych kabli światłowodowych o ultraniskim współczynniku tłumienia i najwyższej klasy kabli wielożyłowych i niskomodowych. Kable te są powszechnie wykorzystywane do tworzenia wielkoskalowych centrów danych w kraju i za granicą.

Oprócz sukcesów odniesionych w głównym obszarze działalności YOFC przyspieszyła również tempo dywersyfikacji i dokonała przełomowych osiągnięć w wielu obszarach działalności. Spółka rozszerzyła również ofertę modułów/urządzeń opartych na rozwiązaniach światłowodowych, inżynierii sieci komunikacyjnych, okablowania centrów danych, a także aktywnych kabli światłowodowych stosowanych w elektronice użytkowej, osiągając przy tym nowy wzrost w obszarze modułów optycznych, półprzewodnikowych tworzyw kwarcowych oraz kabli służących do przesyłu danych w zastosowaniach podmorskich. Spółka zwiększyła również przewagę w obszarze modułów i urządzeń optycznych, zwiększyła liczbę projektów dotyczących centrów danych i rynku komunikacyjnego, i w okresie sprawozdawczym odnotowała w tym segmencie kolejny wzrost przychodów.

W 2021 YOFC wdrożyła plan dotyczący zróżnicowania oferty produktów i usług, która ma służyć zwiększeniu konkurencyjności na rynku międzynarodowym oraz zwiększenie zasięgu spółki na dotychczasowych i nowych rynkach. Plan biznesowy dotyczący zwiększenia zdolności produkcyjnych, który zaowocował szybkim wzrostem przychodów z działalności zagranicznej, oparto na badaniu zapotrzebowania na produkty i potencjalnej zyskowności przeprowadzonym na kilku rynkach docelowych, w tym w Azji Południowo-Wschodniej, Afryce i Ameryce Łacińskiej. W ciągu roku spółka zrealizowała pięć etapów nowego planu, w ramach którego przychody z działalności poza Chinami osiągnęły kwotę 310 mln juanów, o niespełna 46,8% więcej w skali rok do roku, i po raz pierwszy wyniosły ponad 30% przychodu rocznego. Dwa ważne projekty, które przyczyniły się do realizacji założeń, to budowa sieci komunikacyjnych na Filipinach i w Peru, gdzie - w obu przypadkach - zespoły odpowiedzialne za realizację projektu udowodniły zdolność do stawienia czoła wyzwaniom, jakie postawiła przed nimi pandemia COVID-19, i zrealizowały cele zgodnie z harmonogramem. Oba pomyślnie zakończone projekty zyskały uznanie lokalnych operatorów, co zaowocowało dalszymi projektami. W czerwcu 2021 r. spółka zamknęła transakcję nabycia YOFC Poliron Indústria e Comércio de Cabos Especiais Ltda. (Poliron) w Brazylii, której efektem było utworzenie pierwszego zakładu produkcyjnego w tym regionie. Ponadto w świetle bieżącego zapotrzebowania w Azji Południowo-Wschodniej, Afryce i Ameryce Łacińskiej, spółka zwiększyła zdolności do produkcji kabli światłowodowych i innych w Indonezji, a także produkcji kabli światłowodowych w Polsce.

W 2022 roku, charakteryzującym się nowymi możliwościami, ale i wyzwaniami, YOFC planuje skonsolidowanie czołowej pozycji na rynku światowym w obszarze głównej działalności poprzez ponowne zbilansowanie podaży i popytu w branży oraz dalszą realizację kluczowych inicjatyw strategicznych. Spółka planuje również kolejny etap globalizacji działalności dzięki rozszerzeniu zagranicznych zdolności produkcyjnych i oferty produktowej, a także wzmocnienia zdolności zespołów zagranicznych poprzez zatrudnienie lokalnych pracowników biegłych w językach ojczystych danego regionu, dzięki czemu potrzeby klientów będą mogły być zaspokajane w większym zakresie.

