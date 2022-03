YOFC anuncia resultados anuais de 2021

Proporção de negócios no exterior ultrapassa 30% pela primeira vez

Lucro líquido atinge 710 milhões de yuans, aumento de 30% em relação ao ano anterior

WUHAN, China, 31 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (doravante denominada "YOFC" ou "a Empresa") anunciou recentemente seus resultados consolidados de 2021 (o "período apurado"). Durante o período apurado, a receita operacional atingiu 9.536 milhões de yuans, um aumento de 16,0% em relação a 2020. O lucro líquido atribuído aos acionistas da matriz foi de 710 milhões de yuans, um aumento de 30,3% em relação ao ano anterior.

Durante o período apurado, a YOFC continuou a otimizar a eficiência de produção e a estrutura de custos, expandiu os cenários de aplicação de novos produtos e consolidou sua liderança nos mercados globais de fibra óptica e cabos. Um ponto de sucesso em termos de inovação tecnológica definido ao atingir autonomia total em toda a cadeia de valor de fibra óptica, a Empresa fortaleceu a P&D de novas fibras ópticas, o que a levou a ser a primeira do mundo a implementar fibra com dispersão plana para transmissão direta do 5G. A Empresa foi também pioneira em fibras de grande área efetiva com atenuação ultrabaixa, bem como em sua fibra proprietária multi-core e low-mode, que são líderes globais. Além disso, a fibra óptica multimodo de ponta da Empresa está sendo amplamente utilizada na construção de data centers em larga escala no país e no exterior.

Ao mesmo tempo que garantiu os principais diferenciais do negócio principal, a YOFC acelerou continuamente o ritmo de diversificação e alcançou avanços em muitas áreas. A Empresa aprimorou ainda mais seus portfólios de módulos ópticos/dispositivos ópticos, engenharia de rede de comunicação, cabeamento de data center, bem como cabos ópticos ativos para aplicações em eletrônicos de consumo, alcançando um novo crescimento em módulos ópticos, materiais de quartzo de semicondutores e cabos submarinos de telecomunicações. A Empresa utilizou ainda mais seus diferenciais em módulos ópticos e dispositivos ópticos para aproveitar as oportunidades de projetos nos mercados de data center e comunicação, com este segmento demonstrando um novo salto na receita durante o período apurado.

Em 2021, a YOFC lançou um roteiro com foco na maior diferenciação de produtos e serviços para aumentar a competitividade internacional e estabelecer uma maior presença em mercados novos e atuais. Um exame da demanda de produtos e da potencial rentabilidade em vários mercados-alvo, principalmente no Sudeste Asiático, África e América Latina, tornou-se a base de um plano para expandir a capacidade de produção de forma adequada, resultando no rápido crescimento da receita proveniente de negócios no exterior. Durante o ano, a Empresa alcançou o primeiro marco do novo roteiro, quando a receita comercial, excluindo a China, atingiu 310 milhões de yuans, um aumento de 46,8% em relação ao ano anterior, e representou mais de 30% da receita anual pela primeira vez. Dois projetos significativos que contribuíram para atingir o marco foram as instalações de redes de comunicação nas Filipinas e no Peru, onde, em ambos os casos, as equipes responsáveis provaram ser capazes de superar os desafios apresentados pela pandemia da COVID-19 e cumpriram suas metas de construção dentro do cronograma. Esses dois sucessos foram reconhecidos pelas operadoras locais, levando à obtenção de pedidos de acompanhamento de projetos. Em junho de 2021, a Empresa concluiu a aquisição da YOFC Poliron Indústria e Comércio de Cabos Especiais Ltda. (Poliron) no Brasil, estabelecendo sua primeira unidade de produção na região. Além disso, em vista da demanda real em todo o Sudeste Asiático, África e América Latina, a Empresa expandiu sua capacidade de produção de fibra óptica e cabos na Indonésia, bem como sua capacidade de produção de fibra óptica na Polônia.

Olhando para 2022, um ano marcado por oportunidades e desafios, a YOFC espera consolidar a posição de liderança mundial de seu principal negócio, aproveitando a necessidade de reequilibrar oferta e demanda em todo o setor e continuar implementando suas principais iniciativas estratégicas. A Empresa também está planejando a próxima etapa da globalização de suas operações, aumentando ainda mais o portfólio de capacidade de produção no exterior, bem como reforçando as equipes no exterior por meio da contratação de talentos locais, para que as necessidades dos clientes possam ser melhor atendidas ao comunicar-se com eles em seus idiomas nativos.

