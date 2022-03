YOFC gibt Jahresergebnisse für 2021 bekannt

Anteil des Auslandsgeschäfts übersteigt erstmals 30 %

Nettogewinn erreicht 710 Millionen Yuan, 30 % mehr als im Vorjahr

WUHAN, China, 31. März 2022 /PRNewswire/ -- Die Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (im Folgenden als „YOFC" oder „das Unternehmen" bezeichnet) hat kürzlich ihre konsolidierten Ergebnisse für das Jahr 2021 (der „Berichtszeitraum") bekannt gegeben. Im Berichtszeitraum erreichten die Betriebseinnahmen 9.536 Millionen Yuan, was einem Anstieg von 16,0 % gegenüber 2020 entspricht. Der den Anteilseignern der Muttergesellschaft zurechenbare Nettogewinn belief sich auf 710 Millionen Yuan, ein Anstieg um 30,3 % gegenüber dem Vorjahr.

Im Berichtszeitraum hat YOFC die Optimierung der Produktionseffizienz und der Kostenstruktur fortgesetzt, die Anwendungsszenarien neuer Produkte ausgeweitet und seine Führungsposition auf dem weltweiten Glasfaser- und Kabelmarkt gefestigt. Ein Erfolgspunkt in Bezug auf technologische Innovation, der durch die Erlangung der vollständigen Autonomie über die gesamte Wertschöpfungskette für optische Fasern definiert wurde. Das Unternehmen verstärkte die Forschung und Entwicklung neuer optischer Fasern, was dazu führte, dass es weltweit das erste Unternehmen war, das dispersionsflache Fasern für die 5G-Vorwärtsübertragung einführte. Eine weitere Premiere ist, dass die großflächigen Fasern des Unternehmens mit ultraniedriger Dämpfung sowie die proprietären Multicore- und Low-Mode-Fasern weltweit führend sind. Darüber hinaus werden die High-End-Multimode-Glasfasern des Unternehmens in großem Umfang beim Bau großer Rechenzentren im In- und Ausland eingesetzt.

Unter Beibehaltung der Kernvorteile des Hauptgeschäfts hat YOFC das Tempo der Diversifizierung kontinuierlich erhöht und in vielen Bereichen einen Durchbruch erzielt. Das Unternehmen hat sein Portfolio in den Bereichen optische Module/optische Geräte, Kommunikationsnetztechnik, Verkabelung von Rechenzentren sowie aktive optische Kabel für Anwendungen in der Unterhaltungselektronik weiter ausgebaut und gleichzeitig neues Wachstum bei optischen Modulen, Halbleiter-Quarzmaterialien und Unterseekabeln erzielt. Das Unternehmen hat seine Vorteile bei optischen Modulen und optischen Geräten weiter genutzt, um Projektchancen in den Märkten für Rechenzentren und Kommunikation wahrzunehmen, wobei dieses Segment im Berichtszeitraum einen neuen Umsatzsprung verzeichnete.

Im Jahr 2021 hat YOFC einen Fahrplan aufgestellt, der sich auf die weitere Differenzierung von Produkten und Dienstleistungen konzentriert, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und eine breitere Präsenz auf bestehenden und neuen Märkten aufzubauen. Eine Untersuchung der Produktnachfrage und der potenziellen Rentabilität in mehreren Zielmärkten, vor allem in Südostasien, Afrika und Lateinamerika, wurde zur Grundlage eines Plans zur entsprechenden Ausweitung der Produktionskapazitäten, was zu einem raschen Wachstum der Einnahmen aus dem Überseegeschäft führte. Im Laufe des Jahres erreichte das Unternehmen den ersten Meilenstein der neuen Roadmap, als die Geschäftseinnahmen außerhalb Chinas 310 Millionen Yuan erreichten, was einem Anstieg von 46,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und zum ersten Mal mehr als 30 % der Jahreseinnahmen ausmachte. Zwei wichtige Projekte, die zum Erreichen des Meilensteins beitrugen, waren Kommunikationsnetze auf den Philippinen und in Peru, wo die verantwortlichen Teams in beiden Fällen bewiesen, dass sie in der Lage sind, die durch die Covid-19-Pandemie verursachten Herausforderungen zu meistern, und die Bauvorhaben termingerecht abschlossen. Diese beiden Erfolge wurden von den lokalen Betreibern anerkannt und führten zu Folgeaufträgen. Im Juni 2021 schloss das Unternehmen die Übernahme von YOFC Poliron Indústria e Comércio de Cabos Especiais Ltda. (Poliron) in Brasilien ab und errichtet damit seine erste Produktionsstätte in der Region. Darüber hinaus hat das Unternehmen angesichts der tatsächlichen Nachfrage in Südostasien, Afrika und Lateinamerika seine Produktionskapazitäten für Glasfasern und Kabel in Indonesien sowie seine Produktionskapazitäten für Glasfasern in Polen erweitert.

Mit Blick auf das Jahr 2022, das sowohl von Chancen als auch von Herausforderungen geprägt sein wird, geht YOFC davon aus, dass es die weltweite Führungsposition seines Hauptgeschäfts festigen wird, indem es die Notwendigkeit nutzt, Angebot und Nachfrage in der gesamten Branche wieder ins Gleichgewicht zu bringen und die Umsetzung wichtiger strategischer Initiativen fortzusetzen. Das Unternehmen plant auch die nächste Stufe der Globalisierung der Geschäftstätigkeit, indem es die Produktionskapazitäten in Übersee weiter ausbaut und die Teams in Übersee durch die Einstellung lokaler Talente verstärkt, damit die Bedürfnisse der Kunden besser erfüllt werden können, indem man sich mit ihnen in ihrer Muttersprache unterhält.

