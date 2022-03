YOFC publie ses résultats annuels pour 2021

La part de ses activités à l'étranger dépasse pour la première fois les 30 %

Son bénéfice net atteint 710 millions de yuans, soit une hausse de 30 % par rapport à l'année précédente

WUHAN, Chine, 31 mars 2022 /PRNewswire/ -- Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (ci-après dénommée « YOFC » ou « la société ») a récemment publié ses résultats consolidés pour l'année 2021 (la « période considérée »). Au cours de la période considérée, le revenu d'exploitation a atteint 9 536 millions de yuans, soit une augmentation de 16,0 % par rapport à 2020. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère s'est élevé à 710 millions de yuans, soit une hausse de 30,3 % en glissement annuel.

Au cours de la période considérée, le YOFC a continué à optimiser l'efficacité de sa production et la structure de ses coûts, a élargi les scénarios d'application de nouveaux produits et a consolidé sa position de chef de file sur les marchés mondiaux des fibres optiques et des câbles. Un succès en termes d'innovation technologique défini par la pleine autonomie sur l'ensemble de sa chaîne de valeur des fibres optiques, la société a renforcé la R&D de nouvelles fibres optiques, ce qui lui a permis d'être la première au monde à déployer une solution de fibre à dispersion plate pour la transmission avant 5G. Autre première, les fibres à grande surface effective et à très faible atténuation de la société, ainsi que ses fibres multi-cœurs et à bas mode exclusives, sont en tête au niveau mondial. De plus, la fibre optique multimodale haut de gamme de la société est largement utilisée dans la construction de grands centres de données à grande échelle, tant au niveau national qu'international.

Tout en assurant les principaux avantages de son activité principale, YOFC a continuellement accéléré le rythme de sa diversification et réalisé des percées dans de nombreux domaines. La société a encore amélioré ses portefeuilles de modules optiques/dispositifs optiques, d'ingénierie des réseaux de communication, de câblage de centres de données ainsi que de câbles optiques actifs pour les applications électroniques grand public, tout en réalisant une nouvelle avancée dans les modules optiques, les matériaux de quartz semi-conducteurs et les câbles de communication sous-marins. La société a également tiré parti de ses avantages dans les modules optiques et les dispositifs optiques pour saisir les opportunités de projets sur les marchés des centres de données et de la communication, ce segment ayant enregistré une nouvelle hausse de ses revenus au cours de la période considérée.

En 2021, YOFC a mis en œuvre une feuille de route axée sur une plus grande différenciation de ses produits et services afin d'améliorer sa compétitivité internationale et de s'établir une présence plus large dans les marchés existants et nouveaux. Un examen de la demande de produits et de la rentabilité potentielle sur plusieurs marchés cibles, notamment en Asie du Sud-Est, en Afrique et en Amérique latine, est devenu la base d'un plan visant à accroître la capacité de production en conséquence, ce qui a entraîné une croissance rapide des revenus des activités à l'étranger. Au cours de l'année, la société a franchi la première étape de sa nouvelle feuille de route, lorsque le chiffre d'affaires réalisé à l'étranger a atteint 310 millions de yuans, soit une hausse de 46,8 % sur 12 mois, et a représenté pour la première fois plus de 30 % du chiffre d'affaires annuel. Deux projets importants ont contribué à l'atteinte de cette étape : des installations de réseaux de communication aux Philippines et au Pérou, où, dans les deux cas, les équipes responsables se sont révélées capables de surmonter les défis posés par la pandémie de COVID-19 et ont atteint leurs objectifs de construction dans les délais prévus. Ces deux réussites ont été reconnues par les exploitants locaux, ce qui a mené à l'obtention de commandes de projets de suivi. En juin 2021, la société a finalisé l'acquisition de YOFC Poliron Indústria e Comércio de Cabos Especiais Ltda. (Poliron) au Brésil, établissant ainsi sa première usine de production dans la région. De plus, compte tenu de la demande réelle en Asie du Sud-Est, en Afrique et en Amérique latine, la société a élargi sa capacité de production de fibres optiques et de câbles en Indonésie, ainsi que sa capacité de production de fibres optiques en Pologne.

À l'horizon 2022, une année marquée à la fois par des opportunités et des défis, YOFC s'attend à consolider sa position de chef de file mondial en tirant parti d'un besoin de rééquilibrer l'offre et la demande dans l'ensemble de l'industrie et de continuer à mettre en œuvre des initiatives stratégiques clés. La société prévoit également la prochaine étape de la mondialisation de ses opérations en améliorant davantage son portefeuille de capacités de production à l'étranger, ainsi qu'en renforçant ses équipes à l'étranger par l'embauche de talents locaux, afin de mieux répondre aux besoins des clients en parlant avec eux dans leur langue maternelle.

https://en.yofc.com/

