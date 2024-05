1954 - 2024 RELAIS & CHÂTEAUX CELEBRA 70 ANOS

Sempre fiel aos princípios defendidos pelos seus fundadores, Nelly e Marcel Tilloy, a Associação continua a brilhar, solidamente assente nos seus valores desde 1954, e a percorrer o mundo, estando presente em mais de 65 países através das suas 580 propriedades, seguindo passo a passo nas Rotas da Felicidade.

PARIS, 10 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A 12 de maio de 1954 nascia a Relais de Campagne: oito propriedades situadas entre Paris e Nice reúnem-se sob o slogan «Rota da Felicidade». Não têm qualquer dúvida de que estarão a escrever o primeiro capítulo da história da Associação, um movimento portador de sentido que permite aos seus clientes descobrir o mundo da mais bela forma.

Em 1960, a Relais de Campagne estende-se para além das fronteiras francesas com as primeiras propriedades na Europa.

Em 1974, a Relais de Campagne funde-se com a Châteaux-Hôtels dando origem à Relais & Châteaux. No mesmo ano, a Associação cria a Relais Gourmands com o intuito de valorizar a gastronomia nas suas propriedades.

A partir de 1975, a Relais & Châteaux inaugura as suas primeiras propriedades nos Estados Unidos, no Canadá e no Japão.

Em 1992, a Relais & Châteaux passa a estar presente em 40 países.

Em 2014, a Relais & Châteaux apresenta à UNESCO um manifesto onde detalha os seus 20 compromissos. A Associação promete preservar as cozinhas do mundo, partilhar a sua paixão pelo belo e pelo bom e promover um mundo mais humano.

Atualmente, em 2024, a Associação, presidida por Laurent Gardinier, reúne 580 Propriedades de exceção no mundo, detidas por proprietários independentes motivados pela paixão pelo seu trabalho e pela autenticidade das relações que estabelecem com os clientes. A Relais & Châteaux reúne igualmente uma rede de 800 restaurantes com o maior número de estrelas do mundo, 376 estrelas Michelin e 40 estrelas verdes, sinal de que a Associação coloca sempre no centro das suas prioridades a gastronomia e o desejo de proteger, fazer viver e valorizar a riqueza e a diversidade da cozinha e das tradições hospitaleiras locais.

MAIS DO QUE UMA MARCA, A RELAIS & CHÂTEAUX ENCARNA UMA FILOSOFIA: CRIAR UM MUNDO MELHOR ATRAVÉS DA COZINHA E DA HOSPITALIDADE.

