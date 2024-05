1954 - 2024 Relais & Châteaux célèbre ses 70 ans

L'Association, toujours fidèle aux principes érigés par ses fondateurs Nelly et Marcel Tilloy, rayonne, solidement campée sur ses valeurs depuis 1954 et sillonne désormais le monde dans plus de 65 pays et 580 maisons d'étape en étape sur les Routes du Bonheur.

PARIS, 10 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le 12 mai 1954 naissent les Relais de Campagne : Huit propriétés situées entre Paris et Nice se réunissent sous le slogan « Route du Bonheur ». Ils ne se doutent pas qu'ils écrivent le premier chapitre de l'histoire de l'Association, un mouvement porteur de sens qui permet à ses clients de découvrir le monde de la plus belle des façons.

The history of Relais & Châteaux

Dès 1960, les Relais de Campagne s'étendent hors de France avec les premières propriétés en Europe.

En 1974, les Relais de Campagne fusionnent avec Châteaux-Hôtels pour devenir Relais & Châteaux. La même année l'Association crée les Relais Gourmands pour valoriser la gastronomie dans ses propriétés.

A partir de 1975, Relais & Châteaux inaugure ses premières propriétés aux Etats-Unis, au Canada et au Japon.

Dès 1992, Relais & Châteaux est présent dans 40 pays.

En 2014, Relais & Châteaux présente à l'UNESCO un manifeste détaillant ses 20 engagements. L'Association promet de préserver les cuisines du monde, de partager sa passion pour le beau et le bon et de promouvoir un monde plus humain.

Aujourd'hui, en 2024, l'Association, présidée par Laurent Gardinier, rassemble 580 Maisons d'exception dans le monde, tenus par des indépendants animés par la passion de leur métier et très attachés à l'authenticité des relations qu'ils établissent avec leurs clients. Relais & Châteaux regroupe également un réseau de 800 restaurants avec le plus de tables étoilées au monde, 376 étoiles au Michelin et 40 vertes, signe que l'Association place toujours la gastronomie et le désir de protéger, faire vivre et valoriser la richesse et la diversité de la cuisine et des traditions hospitalières locales au cœur de ses priorités.

Plus qu'une marque, Relais & Châteaux incarne une philosophie : Créer un monde meilleur par la table et l'hospitalité.

