7UP® ELEVA A TENDÊNCIA DA MIXOLOGIA COM NOVA CAMPANHA GLOBAL

A nova campanha da marca, "Dá um UP com 7up", foi concebida para inspirar a Geração Z e os Millennials em todo o mundo a escolherem 7UP como a sua bebida de eleição, acrescentando um toque refrescante e saboroso a qualquer momento de convívio.

LISBOA, Portugal, 11 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- #DáUmUPCom7UP - 7UP marca do grupo PepsiCo, líder de mercado em Portugal no seu segmento, tem o prazer de apresentar a sua mais recente campanha "Dá um UP com 7UP", uma nova plataforma global dedicada a todos os que procuram elevar os seus momentos de convívio. Com base em insights e tendências do mundo digital, a marca reconhece que tanto a Geração Z como os Millennials estão hoje mais predispostos do que nunca a explorar novas opções de comida e bebida. 7UP reforça o seu papel nas ocasiões de diversão ao posicionar-se como a bebida de eleição para uma mixologia divertida e refrescante, sendo o parceiro perfeito para elevar qualquer momento entre amigos.

7UP® ELEVATES ITS MIXOLOGY GAME WITH A NEW GLOBAL CAMPAIGN AND REFRESHING BRAND PLATFORM.

Seja para um dia na praia, comemorar um aniversário ou uma festa em casa com amigos, 7UP dá o toque perfeito a cada bebida, ao adicionar o sabor delicioso a lima limão com zero açúcar tornando numa experiência ainda mais refrescante. A nova campanha faz parte da plataforma internacional #LEVELUPWITH7UP, que foi lançada em várias regiões do mundo e que revela 7UP como uma bebida versátil para qualquer momento de convívio entre amigos. Para celebrar, o anúncio DÁ UM UP COM 7UP mostra vários amigos a darem um UP aos seus momentos juntos adicionando 7UP de forma criativa e mostrando o seu divertimento e entusiasmo com os mocktails criados. A marca reforça o seu posicionamento como a bebida que transmite uma boa vibe em qualquer ocasião.

Eric Melis, VP Global Brand Marketing 7UP afirma: "Estamos entusiasmados por lançar a nossa nova campanha de mixologia com 7UP, concebida para demonstrar como adicionar 7UP a momentos de socialização pode torná-los inesquecíveis. Com diversas maneiras de desfrutar 7UP, esta campanha destaca todas as diferentes combinações que os consumidores podem criar. Quer esteja a saborear um spritz sem álcool, a usá-lo como o seu mixer de eleição ou a desfrutá-lo diretamente, 7UP oferece a combinação perfeita de sabor, criando uma experiência refrescante ideal para qualquer momento com amigos."

A nova plataforma 7UP está a ser lançada em mercados selecionados em todo o mundo, incluindo Portugal, Egito, Vietname, Índia e Tailândia*. Em Portugal a marca apostou numa campanha TV, outdoor, digital e redes sociais, que conta com Lourenço Ortigão, Rita Azeredo, Sofia Barbosa, Mariana Ribeiro e Sara Santos como protagonistas. Em parceria com a marca, lançaram uma série de vídeos que mostram de forma divertida como criar e disfrutar de deliciosos mocktails e como 7UP dá um UP de sabor, frescura e boa vibe a qualquer ocasião. Ao partilharem as suas receitas convidam os seus seguidores no TikTok e Instagram a recriarem os seus mocktails com o #DáUmUPCom7UP.

A par da campanha, a marca terá ainda uma ativação junto dos consumidores onde até 29 de setembro vai oferecer 2 bilhetes duplos para os cinemas NOS a cada hora, ao primeiro participante que envie um talão de compra válido. Para mais informações sobre a campanha e atividades, visite a nossa página do Instagram e o Website.

*7UP é uma marca registada da PepsiCo para todos os mercados internacionais, com exceção dos EUA.

Sobre 7UP™

7UP é a marca de referência mundial e líder de mercado em Portugal no segmento de lima-limão. 7UP destaca-se pelo seu poder refrescante, autêntico sabor a lima-limão e pela sua incrível versatilidade, perfeito para beber com gelo e limão, acompanhar refeições ou combinar como mixer.

É consumido em muitos países do mundo, mas nenhum como em Portugal, onde faz parte da tradição de muitas famílias portuguesas.

Sobre a PepsiCo

Os produtos da PepsiCo são apreciados em mais de mil milhões de ocasiões por dia, em mais de 200 países e territórios em todo o mundo. A PepsiCo gerou mais de 91 mil milhões de dólares em vendas líquidas em 2023, a partir de uma carteira de bebidas e alimentos de conveniência que inclui Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi, Mountain Dew, Quaker e SodaStream. A carteira de produtos da PepsiCo inclui uma grande variedade de marcas icónicas que geram, cada uma, mais de mil milhões de dólares em vendas anuais estimadas.

A visão da PepsiCo é ser um líder global em alimentos de conveniência e bebidas e através da sua estratégia PepsiCo Positive (pep+). pep+ é uma transformação estratégica abrangente do negócio que coloca a sustentabilidade e capital humano no centro e que criará valor e crescimento operando de forma sustentável e estimulando mudanças positivas para o planeta e para as pessoas.

Para mais informações, visite www.pepsico.pt e siga a marca nas redes sociais X (Twitter), Instagram, Facebook, and LinkedIn @PepsiCo.

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2497473/PepsiCo_7UP_Global_Mixology_Campaign.jpg