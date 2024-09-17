7UP تضيف بعدًا جديدًا للعبة "الميكسات" وتطلق حملة عالمية ومنصة جديدة لعلامتها التجارية

حملة Level Up with تؤكد مكانة 7Upباعتباره المشروب الأكثر تفضيلًا للأجيال الجديدة حول العالم، ومشروب الانتعاش الأول لكل المناسبات الاجتماعية

لندن, 17 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- تفخر 7Up بإطلاق أحدث حملاتها الترويجية العالمية تحت شعار Level Up with 7Up. تستهدف هذه الحملة العالمية تحفيز المستهلكين حول العالم للارتقاء بمناسباتهم الاجتماعية من خلال هذا المشروب الغازي المنعش. وبعد دراسة شاملة لرؤى المستهلكين وأحدث الاتجاهات عبر الإنترنت، أصبح 7UP هو المشروب الذي يحتفي بروح المغامرة لدى جيل الألفية والأجيال الجديدة جيل Z التي تقبل بحماس على تجربة كل جديد في مجال الأغذية والمشروبات. لذلك يشجع 7UP تعبير الأجيال الجديدة عن نفسها بصورة إبداعية، كما يؤكد 7UP على دوره الهام كمشروب منعش ورائع خلال المناسبات الاجتماعية المختلفة، بعد أن أصبح أهم مشروب في ابتكار "ميكسات" جديدة تثير الحماس والانتعاش في أي تجمع أو مناسبة، ليصبح الشريك المثالي للمرح والاستمتاع لكل المناسبات القادمة!

7UP® ELEVATES ITS MIXOLOGY GAME WITH A NEW GLOBAL CAMPAIGN AND REFRESHING BRAND PLATFORM.

ولذلك يعتبر7UP هو الطعم الأصلي والأساسي لأي ميكس جديد، حيث يضيف طعم رائع ونكهة منعشة وتجربة لا مثيل لها، سواءً خلال يوم ممتع على الشاطئ، أو في حفلة عيد ميلاد، أو خلال تجمع مع الأصدقاء في المنزل. إنّ هذه الحملة تمثل جزءًا من منصة #Level_up_with_7UPالأوسع والتي تنتشر في جميع أنحاء العالم، مما يجعل 7UP شريكًا لا غنى عنه في أي مناسبة اجتماعية. وللاحتفال بهذه الحملة، أصدرت 7UP فيلمًا قصيرًا يظهر فيه مجموعة من الأصدقاء الذي يستمتعون بلحظات سعيدة معًا، ويقومون بمزج 7UP بطرق إبداعية مع نكهات وميكسات أخرى. ويعرض الفيلم حماسهم وفضولهم لتذوق خلطاتهم الجديدة. إنّ التجارب المرحة والممتعة مع 7UP تضفي أجواءً رائعة لأي تجمع خاصة بين الشباب.

وخلال هذا الشهر، تطلق 7UP محتوى جديد بالتعاون مع مجموعة من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، لاستعراض التجربة الممتعة لمزج النكهات المختلفة مع 7UP والاستمتاع بالمشروب الجديد الناتج عن ذلك. تم تصميم هذه الحملة خصيصًا لمساعدة الأجيال الجديدة على الارتقاء لتجارب ومستويات جديدة في حياتهم بمساعدة 7UP. الفيديوهات الجديدة تتضمن قيام المؤثرين بمزج 7UP مع مشروباتهم المفضلة، وكيف يعمل ذلك على ابتكار طعم جديد مع إضافة لمسة فريدة على مشروبك المفضل... ترقبوا المزيد واستعدوا لسلسلة من المغامرات الممتعة مع 7UP!

وتعليقًا على تلك الحملة، قال السيد/إريك ميليس، نائب رئيس التسويق العالمي لعلامة 7UP التجارية: "يسعدنا إطلاق حملة الميكسات الجديدة لـ7UP. هذه الحملة توضح كيف يمكن أن تساهم 7UP في إضافة لحظات لا تنسى من السعادة والمرح والانتعاش لمناسباتك الاجتماعية المختلفة، خاصة وأن هناك لا حصر لها للاستمتاع بـ7UP، وهو ما تحاول هذه الحملة القيام به من خلال تسليط الضوء على جميع الميكسات المختلفة التي يمكن أن يصنعها المستهلكون من خلال تناول مشروبات غير كحولية، أو استخدام7UP كمشروب مفضل، أو الاستمتاع به مباشرة من العلبة حيث المزيج المثالي من الطعم والفقاعات التي تخلق تجربة منعشة في كل اللحظات مع الأصدقاء."

سيبدأ نشر المحتوى العالمي للمؤثرين خلال الأسابيع المقبلة، حيث يشاركون في إعداد وصفات خاصة، ويستفيدون من الاتجاهات الجديدة في عالم الأغذية والمشروبات. كما يمكن لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي استخدام هاشتاج #Level_up_with_7UP على TikTok و Instagram للتعرف على كيفية إضافة لمسة منعشة للمشروبات الكلاسيكية. ندعوكم للاستمتاع بهذا المحتوى الممتع بمشاركة أهم المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي!

ومع وجود 7UP Zero Sugar الذي يقدم نفس المذاق اللذيذ بدون سكر، ستكون هناك العديد من البدائل لترقية مشروباتك بمذاقات مختلفة يستمتع بها الجميع. سيتم إطلاق منصة 7UP الجديدة في عدد من الأسواق المختارة حول العالم، بما في ذلك مصر وفيتنام والبرتغال والهند وتايلاند*، وسيتم صنع محتوى محلي بالتعاون مع المؤثرين، وفرص تجريبية وهدايا وفعاليات للمستهلكين وحفلات شاطئية لكبار الشخصيات في هذه الأسواق، احتفالاً بـ7UP باعتباره المشروب الوحيد الذي لا غنى عنه في جميع المناسبات الاجتماعية.

يُرجى زيارة المواقع الإلكترونية المحلية وقنوات التواصل الاجتماعي للحصول على المزيد من المعلومات حول الحملة والأنشطة.

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نبذة عن شركة PepsiCo

يتم الاستمتاع بمنتجات PepsiCo من قبل المستهلكين أكثر من مليار مرة يوميًا في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. حققت شركة PepsiCo أكثر من 91 مليار دولار من صافي الإيرادات في عام 2023، مدفوعة بمحفظة المشروبات التكميلية وأغذية ملائمة تشمل كل من Lay's وDoritos وCheetos وGatorade وPepsi-Cola وMountain Dew وQuaker وSodaStream. وتشمل محفظة منتجات شركة PepsiCo مجموعة واسعة من الأطعمة والمشروبات الممتعة، بما في ذلك العديد من العلامات التجارية الشهيرة التي تولد أكثر من 1 مليار دولار لكل منها من مبيعات التجزئة السنوية المقدرة.

تسترشد PepsiCo برؤيتنا في أن نكون الشركة الرائدة عالميًا في مجال المشروبات والأغذية الملائمة من خلال الفوز مع PepsiCo Positive (pep+). إن pep+ هو تحولنا الاستراتيجي الشامل الذي يضع الاستدامة ورأس المال البشري في صميم كيفية خلق القيمة والنمو من خلال العمل ضمن حدود الأرض وإلهام التغيير الإيجابي للأرض والناس. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.pepsico.com، ومتابعة حسابتها على تويتر، إنستغرام، فايسبوك، ولينكد إن @PepsiCo.

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