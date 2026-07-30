A Hinojosa atinge 64% em energias renováveis e apresenta os progressos de ESG no seu Relatório de Sustentabilidade 2025

VALÊNCIA, Espanha, 30 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Hinojosa Packaging Group, empresa especializada em soluções sustentáveis de packaging, publicou o seu Relatório de Sustentabilidade 2025, que coincide com a aprovação do Plano de Sustentabilidade 2030, um guia que orientará as ações da empresa nas áreas ambiental, social e de governança (ESG) nos próximos anos.

Hinojosa Packaging Group

Com cerca de 80 anos de história e uma rede de 24 unidades de produção em Espanha, França, Portugal e Itália, o grupo concluiu no ano passado a integração da ASV Packaging, agora denominada Hinojosa Folding Packaging France. Com este marco, a Hinojosa dispõe em França de uma gama completa de soluções sustentáveis de packaging e reforça o seu modelo de gestão descentralizado, de modo a proporcionar um serviço próximo e ágil aos seus clientes.

Avanços na descarbonização, eficiência operacional e economia circular

O exercício de 2025 confirmou o progresso da empresa na sua transição para um modelo reduzido em carbono, validado pela iniciativa Science Based Targets (SBTi). Neste sentido, a Hinojosa conseguiu que 64% da energia consumida tivesse proveniência de fontes renováveis, e simultaneamente reduziu a sua intensidade energética 12%, através da melhoria da eficiência energética nas suas unidades de produção.

Atualmente, também 92,65% dos resíduos gerados pela empresa são encaminhados para valorização, reforçando assim o seu modelo de economia circular. Em relação à gestão hídrica, a Hinojosa recebeu uma classificação de B- no seu primeiro relatório para o CDP Water, o que reflete uma utilização cada vez mais eficiente deste recurso.

Inovação aplicada e desenvolvimento de talento global

Ao longo de 2025, a empresa trabalhou na integração da Inteligência Artificial nas suas operações diárias, de modo a otimizar processos e continuar a acrescentar valor aos seus clientes, com o lançamento do IA Lab. Entre os casos de utilização da IA, destacam-se projetos focados na redução de desperdício, na melhoria do controlo digital de qualidade ou na otimização do design estrutural das nossas embalagens.

Com o objetivo de continuar a melhorar o seu serviço, a Hinojosa desenvolveu também a sua Calculadora de Pegada de Carbono do produto, uma ferramenta que permite quantificar, comparar e comunicar de forma fidedigna o impacto ambiental do packaging, acompanhando os seus clientes no objetivo partilhado de reduzir emissões.

Por último, no que diz respeito ao capital humano, a Hinojosa encerrou o exercício com um quadro de mais de 3.000 profissionais e um investimento superior a 1,2 milhões de euros em formação. Entre as suas principais iniciativas, destaca-se a expansão do Campus Metatop às suas unidades de produção francesas, com o objetivo de dotar os seus talentos internos de conhecimento sobre os aspetos técnicos do negócio da Hinojosa. No ano passado, teve também lugar o lançamento da terceira edição do Hinojosa Graduates Program, destinado a atrair jovens talentos.

Em matéria de segurança, no ano passado, foi lançada a campanha "Seguramente, tu", uma iniciativa que procura humanizar a cultura de prevenção da empresa, estabelecendo uma ligação entre a segurança no trabalho e a vida pessoal dos colaboradores.