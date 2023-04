A Huawei expande a sua promoção Fast Track para produtos de rede

A Huawei melhora a sua oferta de componentes de rede ao adicionar mais produtos com vista a ajudar as pequenas e médias empresas a adotarem a transformação digital. A promoção Fast Track 3.0 está agora disponível em mais de 40 países na Europa e oferece uma entrega ainda mais rápida de artigos selecionados.

DÜSSELDORF, Alemanha, 27 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- O programa alargado Fast Track 3.0 da Huawei inclui agora uma gama de produtos de rede mais ampla do que nunca: 20 novos produtos, tais como pontos de acesso de Wi-Fi, comutadores LAN, comutadores de centros de dados e routers. Os clientes e parceiros que encomendarem produtos de rede IP selecionados da Huawei até 30 de junho irão recebê-los no prazo de duas semanas.

Huawei IP Fast Track program 2023

Mais valor acrescentado

A Huawei apresenta 20 novos produtos à sua carteira Fast Track, incluindo comutadores multitarifas, comutadores gigabit de potência dupla e comutadores de módulos remotos, bem como pontos de acesso de gama média e de ponta, perfazendo um total de 50 produtos IP selecionados incluídos nesta oferta. Este aumento de produtos enriquece os cenários de pequenas e médias empresas (PME) implantadas nos setores da educação, saúde, hotelaria, retalho, fabrico e Governo. O eficiente modelo PoE++ de dupla potência CloudEngine S5735-S-V2, por exemplo, é adequado para alimentar dispositivos finais, como câmaras e pontos de acesso, proporcionando uma experiência mais estável em empresas de média dimensão.

Resumo dos produtos adicionados à oferta:

CloudEngine S5731-S M-GE : comutador de acesso multitarifa de próxima geração eficiente com poderosa fonte de alimentação de 90 W PoE++ para portas simples

CloudEngine S5735-S-V2: comutador de acesso gigabit com três fontes de alimentação e stacking inteligente

CloudEngine S5735-L-V2 : comutador de módulo remoto em modelo sem ventoinha com consumo de energia ultrabaixo, plug-and-play

AirEngine 6761-21 : inovador ponto de acesso híbrido PoE Wi-Fi 6 com fonte de alimentação PoE ótica/elétrica e leitura RF independente

AirEngine 6760R-51 : ponto de acesso de Wi-Fi externo de alto desempenho com proteção IP68 e proteção contra raios de 6 kA, bem como 8x8 MU-MIMO

A promoção Fast Track da Huawei proporciona uma entrega em duas semanas, estando determinados produtos até disponíveis para entrega em 1 semana, permitindo que os parceiros ofereçam os produtos Huawei da melhor categoria aos clientes a preços com desconto.

Elegível em mais de 40 países

O Fast Track 3.0 da Huawei aplica-se a parceiros e clientes em mais de 40 países europeus.

Aqui, a Huawei oferece cenários de soluções personalizadas para diferentes setores, tais como a educação, a saúde, o Governo e a administração, a hospitalidade e os prestadores de serviços geridos.

Pode encontrar aqui detalhes do programa IP Fast Track, bem como sobre todos os produtos.

Criar valor juntos

"Em 2022, ajudámos mais de 200 parceiros e mais de 500 clientes a implementar os seus projetos dentro do prazo exigido através do nosso programa Fast Track, tornando-nos no único fornecedor de rede empresarial conhecido por oferecer esta entrega rápida excecional num mercado conhecido por prazos de entrega significativamente mais longos", afirma Todd Sun, vice-presidente do grupo empresarial europeu da Huawei.

"Estamos empenhados em criar mais valor para os nossos clientes e parceiros, para além de uma implementação rápida", afirma Sun. A Huawei anunciou recentemente que foi nomeada líder no 2022 Gartner® Magic Quadrant™ para infraestruturas LAN empresariais com e sem fios. "A Huawei vê isto como um marco importante e acredita que melhora ainda mais o apelo global da abrangente gama de ofertas de rede da Huawei", afirma Sun.

Sobre a Huawei

A Huawei é uma empresa privada integralmente detida pelos seus funcionários. Fundada em 1987, é um dos principais fornecedores globais de infraestruturas de tecnologias da informação e de comunicações (TIC) e de dispositivos inteligentes. A empresa emprega cerca de 207 000 funcionários, opera em mais de 170 países e regiões e serve mais de três mil milhões de pessoas em todo o mundo. A missão da Huawei é construir um mundo totalmente interligado e inteligente, levando o digital a todos os indivíduos, lares e organizações.

Contactar a Huawei

Contacto para a comunicação social: [email protected], +49 (0)1639679600

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2062528/Huawei_English.jpg

Logótipo – https://mma.prnewswire.com/media/1636608/Huawei_Enterprise_Logo.jpg

SOURCE Huawei EBG Europe