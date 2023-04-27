Huawei, Fast Track Kampanyasını Ağ Ürünleriyle Genişletiyor

Huawei, ağ kampanyasını küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak için kampanyaya daha fazla ürün dahil ederek genişletiyor. Fast Track 3.0 kampanyası, Avrupa'da 40'tan fazla ülkede kampanya dahilindeki ürünlerde hızlı teslimat seçeneği sunuyor.

DÜSSELDORF, Almanya, 27 Nisan 2023 /PRNewswire/ -- Genişletilmiş Huawei Fast Track 3.0 kampanyası, artık her zamankinden daha geniş bir ağ ürünü yelpazesi içeriyor: Wi-Fi erişim noktası (AP), LAN anahtarı, veri merkezi anahtarı ve router gibi ürünler de dahil olmak üzere 20 yeni ürün… 30 Haziran'a kadar seçili IP ağ ürünlerini sipariş eden müşteriler ve iş ortakları, ürünlerini 3 – 4 hafta içinde teslim alacak.

Huawei IP Fast Track program 2023

Daha fazla katma değer

Huawei; çoklu hız, çift güçlü gigabit ve uzak modül anahtarlarının yanı sıra, orta ve üst düzey erişim noktaları da dahil olmak üzere Fast Track portföyüne 20 yeni ürün ekleyerek toplamda 50 ürünü kampanyaya dahil etti. Eklenen daha fazla ürünle eğitim, sağlık, otel, perakende, üretim ve kamu sektörlerinde uygulanan küçük ve orta ölçekli işletme senaryoları (KOBİ) desteklenmeye devam ediyor. Örneğin, verimli çift güçlü PoE++ modeli CloudEngine S5735-S-V2, kamera ve erişim noktası gibi uç cihazlara güç sağlamak için uygundur ve orta ölçekli işletmelerde daha istikrarlı bir deneyim sağlar.

Kampanyaya Eklenen Ürünler:

CloudEngine S5731-S M-GE: Tek portlar için güçlü 90 W PoE++ güç kaynağına sahip verimli yeni nesil çok hızlı erişim anahtarı

CloudEngine S5735-S-V2: Üç güç kaynağına ve akıllı yığınlamaya sahip Gigabit erişim anahtarı

CloudEngine S5735-L-V2: Fansız tasarımda ultra düşük güç tüketimi, tak ve çalıştır özelliğine sahip uzak modül anahtarı

AirEngine 6761-21: Optik/elektrikli PoE güç kaynağı ve bağımsız RF taramasına sahip yenilikçi hibrit PoE Wi-Fi 6 erişim noktası

AirEngine 6760R-51: IP68 koruması ve 6-kA yıldırım korumasının yanı sıra 8x8 MU-MIMO ile yüksek performanslı dış mekan Wi-Fi erişim noktası

Huawei'nin Fast Track kampanyası, 3 - 4 haftalık teslimat sağlarken iş ortaklarının müşterilerine sınıfının en iyisi Huawei ürünlerini indirimli fiyatlarla sunmalarına olanak tanır.

40'tan Fazla Ülkede Geçerli

Huawei Fast Track 3.0, 40'tan fazla Avrupa ülkesindeki ortaklar ve müşteriler için geçerlidir.

Huawei; eğitim, sağlık, kamu ve yönetim, konaklama ve MSP'ler gibi farklı sektörler için özel çözüm senaryoları sunar.

IP Fast Track programının ayrıntılarına ve kampanya dahilindeki tüm ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Birlikte Değer Yaratmak

Huawei'nin Avrupa Kurumsal İş Grubu Başkan Yardımcısı Todd Sun: "2022'de Fast Track kampanyamız aracılığıyla 200'den fazla iş ortağına ve 500'den fazla müşteriye projelerini gerekli zaman çerçevesi içinde uygulamalarında yardımcı olduk, bu da bizi önemli ölçüde daha uzun sürelerle tanınan bir pazarda olağanüstü hızlı teslimat sunduğu bilinen tek kurumsal ağ sağlayıcısı yapıyor."

Sun, "Hızlı dağıtıma ek olarak müşterilerimiz ve ortaklarımız için daha fazla değer yaratmaya kararlıyız." diyor. Huawei, kısa bir süre önce Kurumsal Kablolu ve Kablosuz LAN Altyapısı için 2022 Gartner® Magic Quadrant™'ta Lider seçildiğini duyurdu. Sun, "Huawei, bunu önemli bir dönüm noktası olarak görüyor ve bunun Huawei'nin kapsamlı ağ teklifleri dizisinin küresel çekiciliğini daha da artırdığına inanıyor."

Huawei Hakkında

Huawei, tamamen çalışanlarına ait özel bir şirkettir. 1987 yılında kurulan şirket, bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) altyapısı ve akıllı cihazlar alanında lider bir küresel sağlayıcıdır. Şirket, yaklaşık 207.000 çalışana sahiptir, 170'in üzerinde ülke ve bölgede faaliyet göstermektedir ve dünya çapında üç milyardan fazla kişiye hizmet vermektedir. Huawei'nin misyonu, dijitali her bireye, eve ve kuruluşa getirerek tamamen bağlantılı, akıllı bir dünya oluşturmaktır.

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SOURCE Huawei EBG Europe