A Kavalan ganha os prémios 'Best in Class' e 9 'Ouros Duplos' em San Francisco

Melhor Outro Whisk(e)y de Malte Simples e Medalha de Ouro Dupla

King Car Conductor Single Malt Whisky, Taiwan [46%]

Medalha de Ouro Dupla apenas - os seguintes são todos Malte Simples, Cask Strength Simples

Kavalan Solist Oloroso Sherry Cask [57,1%]

Kavalan Solist Fino Sherry Cask [57%]

Kavalan Solist Vinho Barrique [56,3%]

Kavalan Podium [46%]

Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask [57,1%]

Kavalan Distillery Reserve Rum Cask [57,8%]

Kavalan Solist Amontillado Sherry Cask [57,1%]

Kavalan Solist Manzanilla Sherry Cask [58,6%]

O CEO da Kavalan, YT Lee, referiu que o vencedor do "Melhor Outro Malte Simples", o King Car Conductor, foi lançado em nome do grupo da empresa-mãe King Car, para representar a sua diversidade e inovação. "O Conductor é diverso, complexo e delicado", concluiu.

O Kavalan foi classificado como um dos melhores novos whiskies no Relatório Anual de Marcas de 2018. Este inquérito a baristas, gerentes e proprietários inclui o grupo 50 Melhores Bares do Mundo, Melhores Bares da Ásia, os Time Out Bar Awards, os CLASS Bar Awards, os Tales of the Cocktail Spirited Awards e os Mixology and Australian Bartender Awards.

No ano passado, a Kavalan ganhou o melhor prémio International Wine and Spirit Competition (IWSC) de 2017: "Destilador no Ano", que distingue o melhor produtor de bebidas espirituosas, entre gin, vodka, brandy, rum e licor, bem como whisky.

Sobre o Whisky Kavalan

A primeira destilaria de whisky de Taiwan tem sido pioneira na arte do whisky de malte simples desde 2006. O Kavalan é envelhecido em humidade e calor intensos, beneficiando das brisas do mar e da montanha, e da água de nascente de Snow Mountain, que se combinam para criar a cremosidade assinatura da Kavalan. A destilaria deve o seu nome à designação indígena de Yilan County, onde está situada, sendo avalizada por 30 anos de fabrico de bebidas com a empresa-mãe, King Car Group. Já recebeu mais de 270 medalhas de ouro e está disponível em mais de 60 países. Visite www.kavalanwhisky.com/EN/main.aspx

CONTACTO:

Yvonne Chou

886-3922-9000#7162

yvonne@kavalandistillery.com

FONTE Kavalan

Links relacionados

http://www.kavalanwhisky.com/en