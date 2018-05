Kavalan remporte le trophée « Best in Class » et 9 « Double Golds » à San Francisco

Best Other Single Malt Whisk(e)y & Double Gold Medal

King Car Conductor Single Malt Whisky, Taïwan [46 %]

Double Gold Medal seulement – les produits suivants sont tous Single Malt ou Single Cask Strength

Kavalan Solist Oloroso Sherry Cask [57,1 %]

Kavalan Solist Fino Sherry Cask [57 %]

Kavalan Solist Vinho Barrique [56,3 %]

Kavalan Podium [46 %]

Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask [57,1 %]

Kavalan Distillery Reserve Rum Cask [57,8 %]

Kavalan Solist Amontillado Sherry Cask [57,1 %]

Kavalan Solist Manzanilla Sherry Cask [58,6 %]

Le PDG de Kavalan, M. YT Lee, explique que le lauréat « Best Other Single Malt », le King Car Conductor, a été lancé au nom du groupe mère King Car pour représenter sa diversité et son innovation. « Conductor est varié, complexe et délicat », ajoute-t-il.

Les whiskies de Kavalan ont été classés parmi les nouveaux whiskies les plus en vue dans le Annual Brands Report 2018. Cette enquête réalisée auprès de grands barmans, responsables et propriétaires inclut le groupe World's 50 Best Bars, les Asia's Best Bars, les Time Out Bar Awards, les CLASS Bar Awards, les Tales of the Cocktail Spirited Awards et les Mixology and Australian Bartender Awards.

L'année dernière, Kavalan a remporté le premier prix de l'International Wine and Spirit Competition 2017, à savoir « Distiller of the Year », qui récompense le meilleur producteur de spiritueux pour le gin, la vodka, le brandy, le rhum et la liqueur ainsi que le whisky.

À propos de Kavalan Whisky

La première distillerie de whisky de Taïwan a ouvert la voie du whisky single malt depuis 2006. Kavalan est vieilli dans un environnement extrêmement humide et chaud, mais bénéficie des vents marins et montagneux ainsi que de l'eau de source de la Montagne enneigée, qui se combinent pour créer l'onctuosité caractéristique de Kavalan. La distillerie s'est établie dans le comté de Yilan, dont elle a gardé le nom autochtone ; elle s'appuie sur 30 années de production de boissons grâce à sa société mère, King Car Group. Elle a remporté plus de 270 médailles d'or et ses produits sont distribués dans plus de 60 pays. Rendez-vous sur www.kavalanwhisky.com/EN/main.aspx.

