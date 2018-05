Kavalan ganha o prêmio de 'Melhor da Classe' e 9 medalhas 'Duplo Ouro' em San Francisco

Melhor Outro Uísque Single Malt e Medalha Duplo Ouro

King Car Conductor Single Malt Whisky, Taiwan [46%]

Somente a Medalha Duplo Ouro – os uísques abaixo são todos Single Malt, Single Cask Strength

Kavalan Solist Oloroso Sherry Cask [57,1%]

Kavalan Solist Fino Sherry Cask [57%]

Kavalan Solist Vinho Barrique [56,3%]

Kavalan Podium [46%]

Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask [57,1%]

Kavalan Distillery Reserve Rum Cask [57,8%]

Kavalan Solist Amontillado Sherry Cask [57,1%]

Kavalan Solist Manzanilla Sherry Cask [58,6%]

O Sr. YT Lee, CEO da Kavalan disse que o ganhador do troféu "Melhor Outro Single Malt", o King Car Conductor foi lançado com nome empresa matriz Grupo King Car para representar sua diversidade e inovação. "O uísque Conductor é diferente, complexo e delicado", ele disse.

O Kavalan foi classificado como um dos novos uísques mais populares no mercado no Relatório Anual de Marcas de 2018. Esta pesquisa entre os principais bartenders, gerentes e proprietários inclui o grupo dos 50 Melhores Bares do Mundo, os Melhores Bares da Ásia, as premiações Time Out Bar, CLASS Bar, Tales of the Cocktail Spirited e as premiações das revistas Mixology e Australian Bartender.

No ano passado, o Kavalan recebeu o grande prêmio do Concurso Internacional de Vinhos e Bebidas Destiladas (IWCS - International Wine and Spirit Competition) de 2017: "Destilaria do Ano", o qual reconhece o melhor produtor de destilados entre gim, vodka, brandy, rum e licor, bem como de uísque.

Sobre o Uísque Kavalan

A primeira destilaria de uísque de Taiwan tem sido a pioneira na arte da produção do uísque single malt desde 2006. O Kavalan é envelhecido em ambiente úmido e de calor intenso, mas se beneficia da brisa do mar e das montanhas e da água da nascente da Montanha Nevada, que se combinam para criar a cremosidade exclusiva do uísque Kavalan. O nome da destilaria se origina do antigo nome indígena do condado de Yilan, onde está localizada, sendo respaldada por 30 anos de fabricação de bebidas pela empresa matriz Grupo King Car. A empresa recebeu mais de 270 prêmios ouro e está disponível em mais de 60 países. Visite o endereço www.kavalanwhisky.com/EN/main.aspx

CONTATO:

Yvonne Chou

886-3922-9000#7162

yvonne@kavalandistillery.com

FONTE Kavalan

SOURCE Kavalan

Related Links

http://www.kavalanwhisky.com/en