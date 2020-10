A Mindray apresenta novos e revolucionários sistemas ao mercado de sistemas de anestesia topo de gama

Os novos sistemas de anestesia da Mindray permitem aos anestesistas garantir a segurança abrangente dos doentes durante o período operatório, desde a indução até ao recobro. Utilizando oxigénio através de uma Cânula Nasal de Alto Fluxo (CNAF), os novos sistemas da Mindray prolongam o tempo de apneia seguro de 8 a até 30 minutos para ajudar os médicos a intubarem os doentes mais facilmente.

Os aparelhos também integram a Anestesia Controlada Automática (ACA), uma tecnologia auxiliar pioneira que ajusta de forma automática a saída de gás fresco e do vaporizador para rapidamente alcançar a concentração alvo de oxigénio inspiratório e do agente predefinido, garantindo níveis precisos e estáveis de anestesia. A tecnologia também ajuda a reduzir a carga de trabalho dos médicos e a reduzir os custos, ao minimizar o consumo de gás e os agentes utilizados durante o caso.

Empenhados em melhorar a segurança, os novos sistemas da Mindray apresentam tecnologias de ventilação com qualidade de UCI para proteger o sistema respiratório do doente durante o período operatório. Ambos os sistemas incluem um Permutador de Volume, um sistema inovador que administra ventilação fiável e precisa aos doentes com um tempo rápido de absorção ("wash-in") e eliminação ("wash-out"). Adicionalmente, a Mindray incorporou conjuntos de ferramentas de ventilação protetoras e potentes para reduzir a incidência de complicações pós-operatórias, tais como a monitorização da pressão transpulmonar.

Além disso, para criar um bloco operatório mais ecológico, o A9 emprega estratégias de redução de gás anestésico durante a cirurgia. As ferramentas de apoio à decisão clínica, tais como o Otimizador, a medição de AA e a previsão de AA, ajudam a aconselhar os médicos quanto ao fluxo de gás mais eficiente de modo a reduzir o desperdício. Também dispõe de um sistema e-AGSS que monitoriza a taxa de fluxo de captação de gás desperdiçado e indica anomalias – além de que se desliga para modo standby para reduzir o consumo de energia.

Concebidas com uma perspetiva profunda sobre o fluxo de trabalho clínico no bloco operatório, as interfaces intuitivas do utilizador facilitam a carga de trabalho de anestesistas ocupados e sobrecarregados. Um ecrã capacitivo sensível ao toque, de 18,5" e com rotação de 360 graus, proporciona uma interface intuitiva e até 10 perfis personalizáveis para diferentes cenários clínicos ou requisitos de utilização. A verificação automática do sistema antes da utilização ajuda a garantir o funcionamento correto com uma exibição gráfica dos erros, e pode ser programada a qualquer hora, conforme necessário.

Além disso, os aparelhos podem ser ligados fisicamente a muitos outros dispositivos da Mindray como uma estação de trabalho de anestesia altamente integrada. Também se pode facilmente fazer a ligação a diversos sistemas de informação hospitalar utilizando a solução de integração flexível da Mindray, para que os cuidadores possam verificar o estado de um doente a qualquer hora, em qualquer lugar.

Saiba mais: https://www.mindray.com/en/product/a9.html

Sobre a Mindray

Fundada em 1991, a Mindray é um dos principais fornecedores globais de soluções e dispositivos médicos. Empenhada na sua missão de fazer "progredir as tecnologias médicas para tornar os cuidados de saúde mais acessíveis", a Mindray dedica-se à inovação nos campos da Monitorização do Pacientee Suporte de Vida, Diagnóstico In Vitro e Sistemas de Imagiologia Médica. A Mindray possui uma rede global sólida de I&D, marketing e assistência técnica. É possível encontrar os produtos e serviços da Mindray em instituições de saúde de mais de 190 países e regiões.

