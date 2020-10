Mindray bringt bahnbrechende neue Anästhesiegeräte Systeme auf den Markt

SHENZHEN, China, 15. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Mindray (SZSE: 300760), ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Gesundheitstechnologien, organisiert am 15. Oktober eine virtuelle Auftaktveranstaltung, um seine brandneuen Anästhesiesysteme A9 und A8 vorzustellen, die ab jetzt in Europa und anderen ausgewählten Regionen verfügbar sind. Die Veranstaltung unterstreicht den Einstieg von Mindray als wichtiger Akteur auf dem Markt für high end Anästhesiegeräte. Klicken Sie hier, um die Veranstaltung mitzuverfolgen.