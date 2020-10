Nowe stacje do znieczulania pacjenta Mindray podbijają rynek zaawansowanej aparatury medycznej

„Firmie Mindray zależy na poprawie wyników leczenia poprzez kompleksową troskę o bezpieczeństwo pacjentów, lekarzy i środowisko. W naszej opinii te aparaty doskonale potwierdzają tę filozofię" – powiedział Ralph Zhao, General Manager of Sales and Marketing Patient Monitoring and Life Support. – „W nowych aparatach A9 i A8 zastosowano najnowsze technologie wychodzące naprzeciw potrzebom klinicystów w całym okresie okołooperacyjnym, umożliwiając im precyzyjne, stabilne i bezpieczne podawanie pacjentom znieczulenia, a jednocześnie minimalizując ryzyko błędu ludzkiego, ograniczając ilość pracy i redukując niekorzystny wpływ sal operacyjnych na środowisko".

Nowe stacje do znieczulania pacjenta stworzone przez Mindray pozwalają anestezjologom kompleksowo zadbać o bezpieczeństwo pacjenta przez cały okres okołooperacyjny: od momentu podania środka anestetycznego, aż do powrotu do zdrowia. Dzięki wykorzystaniu wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej (High Flow Nasal Cannula, HFNC) nowe aparaty Mindray pozwalają wydłużyć czas bezpiecznego bezdechu z 8 do nawet 30 minut, co znacznie ułatwia klinicystom zaintubowanie pacjenta.

W stanowisku Mindray A9 zastosowano także pionierską technologię wspomagającą pod nazwą Automatic Controlled Anesthesia (ACA), która automatycznie reguluje dopływ świeżych gazów i anestetyku, aby szybko uzyskać docelowe stężenie końcowo-wydechowe środka anestetycznego i tlenu wdechowego, zapewniając tym samym odpowiedni i stały poziom narkozy. Technologia pomaga także zmniejszyć nakład pracy lekarzy przy jednoczesnym spadku kosztów, dzięki ograniczeniu zużycia gazu i środków używanych podczas opieki nad pacjentem.

Nowe aparaty Mindray, zbudowane z myślą o poprawie bezpieczeństwa, wykorzystują technologie do wentylacji pacjenta stosowane na OIOMie, chroniąc układ oddechowy przez cały okres okołooperacyjny. Obydwa stanowiska posiadają innowacyjny układ Volume Exchanger, który zapewnia precyzyjną i stabilną wentylację, przy założeniu krótkiego czasu uzyskania odpowiedniego poziomu saturacji i wypłukania środka znieczulającego. W urządzeniu zastosowano także zaawansowane układy ochronne, mające za zadanie ograniczać częstość występowania powikłań pooperacyjnych, jak np. monitorowanie ciśnienia przezpłucnego.

W trosce o środowisko, aparat A9 ogranicza użycie gazu podczas operacji. Narzędzia wspierające podejmowanie decyzji klinicznych, w tym m.in. optymalizator, pomiar i szacunki dotyczące środka znieczulającego, informują klinicystów o optymalnym przepływie świeżego gazu, pozwalając ograniczyć jego marnowanie. Aparat posiada także układ e-AGSS, który monitoruje skuteczność odprowadzania gazów i wskazuje na ewentualne nieprawidłowości, a w trybie czuwania automatycznie wyłącza się, aby ograniczyć zużycie energii.

Intuicyjny interfejs użytkownika, opracowany w oparciu o wieloletnie konsultacje w zakresie sposobu funkcjonowania sal operacyjnych, ułatwia pracę często przemęczonym i poddawanym znacznej presji anestezjologom. Pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 18,5 cala, który można obracać o 360 stopni, jest prosty w obsłudze oraz posiada aż 10 profili, które można programować stosownie do scenariuszy klinicznych i wymogów eksploatacyjnych. Automatyczny test urządzenia przed przystąpieniem do pracy, który można zaplanować w dogodnym dla siebie czasie, zapewnia odpowiednie funkcjonowanie, wyświetlając informacje o ewentualnych błędach.

Stanowiska do znieczulania pacjenta A9 i A8 mogą być fizycznie podłączane do wielu innych urządzeń Mindray, tworząc zaawansowaną i zintegrowaną stację roboczą. Dzięki opracowanym przez Mindray elastycznym rozwiązaniom integrującym można je także podłączyć do wielu szpitalnych systemów informatycznych, dzięki czemu personel medyczny może szybko i na bieżąco monitorować stan zdrowia pacjenta z dowolnego miejsca.

Więcej informacji: https://www.mindray.com/pl/product/a9.html

O Mindray

Mindray to czołowy producent urządzeń i rozwiązań medycznych na świecie, dedykowanych tworzeniu lepszej opieki zdrowotnej bardziej dostępnej dla ludzkości. Od 1991 roku aktywnie rozwija innowacyjne technologie, w kluczowych dziedzinach medycyny: monitorowania i podtrzymywania funkcji życiowych pacjenta, diagnostyce in-vitro, systemów obrazowania medycznego.

Mindray jest międzynarodową korporacją posiadającą swoje korzenie z Chinach. Globalna sieć badawczo-rozwojowa, marketingowa i serwisowa sprawia, że produkty i usługi Mindray z sukcesem wspierają opiekę nad pacjentem już w ponad 190 krajach i regionach świata.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1229798/A9_Mindray.jpg

Related Links

https://www.mindray.com



SOURCE Mindray