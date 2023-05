A Obra de Beneficência da RECOM instalou um Parque Solar para a Igreja Apostólica Arménia

A doação de 3 milhões de dólares da Tunian Family Foundation continua a iluminar o vasto complexo da Santa Sé de Etchmiadzine

LANNION, França, 2 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A RECOM Technologies, através de uma doação da fundação familiar dos seus fundadores (Tunian Family Foundation), e como parte das suas iniciativas filantrópicas, desenvolveu um parque solar para a Madre Sé da Santa Etchmiadzin da Igreja Apostólica Arménia para fornecer energia limpa e sustentável à comunidade.

Solar Park Solar Park 2

A Madre Sé da Santa Etchmiadzin é o órgão dirigente da Igreja Apostólica Arménia e está sediada na cidade de Etchmiadzin, 25 km a oeste da capital da Arménia, Yerevan. É a sede do chefe da Igreja arménia, Catholicos, de todos os arménios e o centro espiritual dos arménios de todo o mundo.

O parque solar de 1,7MW serve as necessidades térmicas e elétricas anuais do grande complexo da Santa Sé. A iniciativa, batizada como "faça-se luz", é o resultado de um investimento de 3 milhões de dólares que inclui a instalação de módulos fotovoltaicos, aquecedores solares de água e tanques de armazenamento. O projeto permitiu à Igreja dar passos significativos na direção da eficiência energética, resultando numa poupança anual de até 440 mil dólares. O parque solar faz parte dos esforços de poupança de energia da Santa Sé e do seu compromisso de reduzir as emissões de carbono e promover as energias renováveis na Arménia.

"Sentimo-nos honrados por nos ter sido dada esta oportunidade de ajudar a nossa igreja-mãe a satisfazer as suas necessidades energéticas através das energias renováveis", afirmou Tunian, o Presidente da RECOM Technologies. "Sendo um homem de fé e um forte defensor das energias limpas, a realização deste projeto proporciona uma dupla satisfação."

A RECOM Technologies é uma empresa de energias renováveis sediada em França, com uma presença notável no setor global da energia solar. A RECOM é um fabricante de módulos, células, inversores, sistemas de armazenamento híbrido, baterias e carregadores de veículos elétricos (VE), uma empresa inovadora que integra I&D, fabrico e distribuição.

A RECOM é um dos principais e o único fabricante de módulos fotovoltaicos Tier 1 da Bloomberg na Europa, com uma capacidade de produção anual superior a 2,1 GW e com vendas de mais de 3 GW de módulos solares em 100 países.

Contact: [email protected], +33255030861

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2067918/RECOM_Technologies.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2067917/RECOM_Technologies_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1902016/RECOM_Technologies_Logo.jpg

SOURCE RECOM Technologies