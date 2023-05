RECOM Charity-Projekt installiert Solarpark für die armenisch-apostolische Kirche

Die Spende der Stiftung der Familie Tunian in Höhe von 3 Mio. USD erhellt das weitläufige Gelände des Heiligen Stuhls von Etchmiadzin

LANNION, Frankreich, 2. Mai 2023 /PRNewswire/ -- RECOM Technologies hat mit Hilfe einer Spende der Familienstiftung seiner Gründer (Tunian Family Foundation) und als Teil seiner philanthropischen Initiativen einen Solarpark für den Muttersitz des Heiligen Etchmiadzin der armenisch-apostolischen Kirche errichtet, um die Gemeinde mit sauberer und nachhaltiger Energie zu versorgen.

Der Muttersitz des Heiligen Etchmiadzin ist das Leitungsgremium der armenisch-apostolischen Kirche und befindet sich in der Stadt Etchmiadzin, 25 km westlich der armenischen Hauptstadt Eriwan. Er ist der Sitz des Oberhaupts der armenischen Kirche, Katholikos aller Armenier und das geistige Zentrum der Armenier weltweit.

Der 1,7 MW-Solarpark deckt den jährlichen Wärme- und Strombedarf des weitläufigen Geländes des Heiligen Stuhls. Die Initiative, die auf den Namen „Es werde Licht" getauft wurde, ist das Ergebnis einer Investition in Höhe von 3 Millionen US-Dollar, die die Installation von PV-Modulen, Solarwarmwasserbereitern und Speichertanks umfasst. Das Projekt hat es der Kirche ermöglicht, erhebliche Fortschritte bei der Energieeffizienz zu machen, was zu jährlichen Einsparungen von bis zu 440.000 US-Dollar führt. Der Solarpark ist Teil der Energiesparbemühungen des Heiligen Stuhls und seines Engagements für die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen und die Förderung erneuerbarer Energien in Armenien.

„Wir fühlen uns geehrt, dass wir unserer Mutterkirche helfen können, ihren Energiebedarf durch erneuerbare Energien zu decken", erklärte Herr Tunian, Präsident von RECOM Technologies. „Als gläubiger Mensch und starker Verfechter sauberer Energie ist die Umsetzung dieses Projekts eine doppelte Genugtuung."

RECOM Technologies ist ein in Frankreich ansässiges Unternehmen für erneuerbare Energien mit einer bemerkenswerten Präsenz in der weltweiten Solarbranche. RECOM ist Hersteller von Modulen, Zellen, Wechselrichtern, hybriden Speichersystemen, Batterien und Ladegeräten für Elektrofahrzeuge (EV), ein innovatives Unternehmen, das Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb beinhaltet.

RECOM ist ein führender Modulhersteller und das einzige Unternehmen in Europa, das von Bloomberg als Tier-1 eingestuft wurde. Es verfügt über eine jährliche Produktionskapazität von über 2,1 GW und einen Absatz von über 3 GW Solarmodulen in 100 Ländern.

