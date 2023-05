L'action caritative de RECOM installe un parc solaire pour l'église apostolique arménienne

Le don de 3 millions de dollars de la « Tunian Family Foundation » continue d'illuminer le vaste complexe du Saint-Siège d'Etchmiadzine

LANNION, France, 2 mai 2023 /PRNewswire/ -- RECOM Technologies, grâce à un don de la fondation familiale de ses fondateurs (Tunian Family Foundation), et dans le cadre de ses initiatives philanthropiques, a développé un parc solaire pour le Saint-Siège d'Etchmiadzine de l'Église apostolique arménienne afin de fournir une énergie propre et durable à la communauté.

Le Saint-Siège d'Etchmiadzin est l'organe directeur de l'Église apostolique arménienne. Son siège se trouve dans la ville d'Etchmiadzin, à 25 km à l'ouest de la capitale de l'Arménie, Erevan. Il s'agit du siège du chef de l'Église arménienne, le Catholicos de tous les Arméniens et le centre spirituel des Arméniens du monde entier.

Le parc solaire de 1,7 MW répond aux besoins thermiques et électriques annuels de la grande enceinte du Saint-Siège. L'initiative, baptisée « Que la lumière soit », est le résultat d'un investissement de 3 millions de dollars comprenant l'installation de modules photovoltaïques, de chauffe-eau solaire et de réservoirs de stockage. Le projet a permis à l'Église de faire des progrès considérables en matière d'efficacité énergétique, ce qui se traduit par des économies annuelles pouvant atteindre 440 000 dollars. Le parc solaire s'inscrit dans le cadre des efforts d'économie d'énergie du Saint-Siège et de son engagement à réduire les émissions de carbone et à promouvoir les énergies renouvelables en Arménie.

« Nous sommes honorés d'avoir eu l'occasion d'aider notre église mère à répondre à ses besoins énergétiques grâce aux énergies renouvelables », a déclaré M. Tunian, président de RECOM Technologies. « En tant qu'homme de foi et fervent défenseur des énergies propres, la réalisation de ce projet me procure une double satisfaction ».

RECOM Technologies est une entreprise française spécialisée dans les énergies renouvelables qui jouit d'une présence notable dans l'industrie solaire mondiale. RECOM est un fabricant de modules, de cellules, d'onduleurs, de systèmes de stockage hybrides, de batteries et de chargeurs de véhicules électriques (EV), une entreprise innovante intégrant la R&D, la fabrication et la distribution.

RECOM est un leader et le seul fabricant de modules photovoltaïques en Europe avec la notation Bloomberg TIER 1, avec une capacité de production annuelle de plus de 2,1 GW et des ventes de modules solaires de plus de 3 GW dans 100 pays.

